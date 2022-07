James Webb: Telescopul spațial NASA oferă imagini spectaculoase ale Universului

„Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna şi stelele pe care le-ai făcut… El socoteşte numărul stelelor şi le dă nume la toate. Lăudaţi-L, soare şi lună! Lăudaţi-L, toate stelele luminoase!” – Psalmii

Imagini uimitoare ale unei „pepiniere stelare” și ale unui „dans cosmic” au fost obținute de noul telescop spațial al NASA, în valoare de 10 miliarde de dolari, transmite BBC.

Imaginile au fost prezentate lumii marți pentru a marca faptul că observatorul James Webb este pregătit să înceapă operațiunile științifice. Instalația și-a petrecut ultimele șase luni de la lansare în teste.

Considerat drept succesorul celebrului telescop Hubble, se așteaptă ca Webb să fie o forță dominantă pentru descoperiri pentru cel puțin următorii 20 de ani.

Noul observator este un proiect comun al agențiilor spațiale americană, europeană și canadiană. Acesta a fost special reglat pentru a vedea cerul în infraroșu – adică lumina cu lungimi de undă mai mari decât cea percepută de ochii noștri. Acest lucru îi va conferi capacitatea de a privi mai adânc în Univers decât predecesorul său și, în consecință, de a detecta evenimente care au avut loc mai departe în timp.

Lotul inițial de imagini a fost doar o avanpremieră a ceea ce va urma, a declarat profesorul Gillian Wright, cercetător britanic care a condus unul dintre cele patru instrumente infraroșii ale lui Webb.

„De fiecare dată când privești cerul într-un mod nou, vezi lucruri la care nu te așteptai. Faptul că aceste noi date sunt atât de bune, că sunt de o calitate atât de bună, că au fost obținute în doar câteva ore de observații – asta îți spune că descoperirile stau acolo așteptând să fie făcute”, a declarat pentru BBC News directorul Centrului britanic de tehnologie astronomică.

SMACS 0723

SMACS 0723 este un imens grup de galaxii. Astronomii îl numesc „lentilă gravitațională”, deoarece masa roiului curbează și mărește lumina obiectelor care se află mult mai departe. Oriunde vedeți o structură roșie asemănătoare unui arc de cerc, o galaxie – departe în depărtare și mult mai departe în timp. Lumina din unele dintre aceste arcuri a avut nevoie de mult timp pentru a ajunge la noi. Și iată un lucru ușor bizar – unele dintre aceste arcuri de o parte și de alta a imaginii sunt de fapt același obiect. Lumina lor a fost curbată prin SMACS 0723 pe mai mult de o cale.

Inelul sudic

Ați văzut versiuni ale acestei imagini în acele cărți de cafea cu imagini uimitoare ale telescopului Hubble. Inelul sudic, sau nebuloasa “Eight-Burst”, este o sferă gigantică de gaz și praf în expansiune, luminată de o stea muribundă din centru. Pe măsură ce stelele îmbătrânesc, își schimbă modul în care produc energie și își elimină straturile exterioare. Apoi, atunci când steaua se încălzește din nou foarte tare, ea energizează tot materialul pe care îl respinsese anterior.

Inelul sudic are un diametru de aproape o jumătate de an lumină și se află la aproximativ 2.000 de ani lumină de Pământ. Acest tip de structură se numește “nebuloasă planetară”, dar, de fapt, nu are nimic de-a face cu planetele. Este o denumire improprie de la începuturile telescoapelor, când acestea nu aveau nici pe departe rezoluția pe care o au astăzi. Așa cum Webb vrea să vadă cum se nasc stelele, vrea să vadă și cum mor.

Cvintetul lui Stephan

Aflat la aproximativ 290 de milioane de ani-lumină, Quintetul lui Stephan se află în constelația Pegasus. Se remarcă prin faptul că este primul grup compact de galaxii descoperit vreodată. Patru dintre cele cinci galaxii din cadrul cvintetului sunt blocate într-un dans cosmic de întâlniri apropiate repetate.

La prima vedere, această imagine Webb nu pare foarte diferită de versiunea Hubble, dar sensibilitatea în infraroșu a noului telescop va scoate în evidență caracteristici diferite pe care astronomii le vor studia. Și aceasta a fost marea speranță – că vom avea Webb lucrând alături de Hubble. Ele au puncte forte diferite, iar posibilitatea de a compara și de a contrasta va oferi oamenilor de știință o nouă dimensiune studiilor lor. Nu știm pentru cât timp va mai funcționa Hubble. Are 32 de ani și este predispus la defecțiuni tehnice. Dar oficialii de la Nasa care se ocupă de bătrânul aparat tocmai au prezentat un plan bugetar pe cinci ani.

Carina Nebula

Carina Nebula a fost o țintă clasică a telescopului Hubble – predecesorul lui Webb – deși în această versiune a lui Webb avem parte de o reprezentare foarte diferită. Carina este una dintre cele mai mari și mai strălucitoare nebuloase de pe cer, aflată la aproximativ 7.600 de ani-lumină de Pământ.

Nebuloasele sunt pepiniere stelare. Ele sunt nori masivi de gaz și praf în care se formează noi stele. Doar că în această imagine Webb nu vedem doar stelele – ochii noștri sunt atrași de tot acel gaz și praf. Astronomii se referă aici la un „recif cosmic”, sau la o „stâncă cosmică” – un fel de demarcație largă între praf în jumătatea de jos și apoi gaz în jumătatea de sus. Unul dintre obiectivele științifice cheie ale lui Webb este de a studia modul în care se formează stelele, iar Carina este un loc excelent pentru a face acest lucru.

Aceste prime imagini ale telescopului spațial James Webb sunt uluitoare. Luați-vă un moment pentru a le privi și detaliile încep să iasă la iveală – acele mici explozii de lumină sunt galaxii care conțin trilioane de stele.

