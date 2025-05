JD Vance și Volodimir Zelenski s-au întâlnit la Roma. Ce au discutat

Vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio s-au întâlnit duminică la Roma cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a purta discuții de pace în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina.

„În timpul discuțiilor noastre, am discutat despre negocierile de la Istanbul, la care rușii au trimis o delegație de nivel scăzut formată din persoane care nu iau decizii. Am reafirmat că Ucraina este pregătită să se angajeze într-o diplomație reală și am subliniat importanța unei încetări a focului complete și necondiționate cât mai curând posibil”, a scris Zelenski pe X după întâlnire.

„Am abordat, de asemenea, necesitatea sancțiunilor împotriva Rusiei, comerțul bilateral, cooperarea în domeniul apărării, situația pe câmpul de luptă și viitorul schimb de prizonieri. Este nevoie de presiune împotriva Rusiei până când aceasta va fi dornică să oprească războiul. Și, desigur, am vorbit despre pașii noștri comuni pentru a obține o pace justă și durabilă”, a continuat el.

Președintele ucrainean s-a întâlnit cu Vance pentru prima dată de la o dezbatere aprinsă în Biroul Oval în urmă cu trei luni, când vicepreședintele american l-a acuzat de „lipsă de respect” față de Trump, care a alimentat disputa spunându-i lui Zelenski că ar trebui să fie mai „recunoscător” și că nu are „cărți” de jucat în negocierile cu Rusia.

Liderii mondiali s-au reunit la Roma în acest weekend pentru slujba inaugurală a Papei Leon al XIV-lea, care a avut loc duminică la Vatican, Vance conducând delegația americană. Zelenski a participat, de asemenea, la slujbă.

Întâlnirea are loc după ce săptămâna trecută, la Istanbul, oficialii ruși și ucraineni au purtat primele discuții de pace directe din ultimii ani. Cu toate acestea, cele două părți nu au reușit să ajungă la un acord de încetare a focului pentru un război care durează din februarie 2022.

La câteva ore după reuniune, o dronă rusească a lovit un autobuz de pasageri în nord-estul Ucrainei.

