Joe Biden, Comandantul Suprem care se ascunde

Președintele Joe Biden, în vârstă de 78 de ani, e de negăsit, în afara aparițiilor sporadice de la televizor, în spatele unei măști negre de mărimea unei mănuși de baseball Rawlings, sau a videoclipurilor de pe rețelele sociale în care pare a fi pe punctul de a se prăbuși din cauza deshidratării, analizează TheFederalist.

Recent, Secretarul de Presă de la Casa Albă, Jen Psaki, a anunțat că numele lui Biden nu va apărea în plățile directe COVID-19 de 1.400 de dolari trimise către milioane de americani în această lună. „Nu este vorba despre el aici“, a spus Psaki. „Contează doar ca poporul american să fie ajutat“.

Deși Psaki susține că această acțiune se datorează eforturilor guvernului federal de a accelera procesul de ajutorare, este o reprezentare izbitor de fidelă a campaniei și președinției izolate a lui Biden. Lipsa numelui lui Biden de pe cecuri este un avatar al lipsei lui din campanie și, în prezent, de la președinție. Biden a evitat în mod repetat și vizibil ochii publicului de când a decis să candideze la președinție pentru a treia oară.

Potrivit unui calcul final al mitingurilor prezidențiale din 2020, Biden a ținut un total de 53, în comparație cu cele 86 ale fostului președinte Trump. Biden a anulat în avans evenimentele cu discurs public, în special mitingurile anterioare dezbaterilor prezidențiale cu Trump, din octombrie.

Zeci de presupuse „mitinguri“ ale lui Biden au fost efectuate digital, probabil din teama de a contracta COVID sau poate din disperare după încă o injecție cu Botox pentru a menține fațada că se află într-o stare mentală și fizică excelentă, potrivită pentru a fi președinte. Într-o întâlnire virtuală din aprilie 2020, Biden pare să fi adormit în fața camerelor în timp ce Hillary Clinton vorbea. În octombrie 2020, el a spus alegătorilor din Toledo, Ohio, că își depune candidatura pentru Senat.

„Gafele“ lui Biden au continuat să apară. Și în prezent.

Acest lucru și alți factori au alimentat lipsa de entuziasm pentru Joe. Potrivit unui sondaj al Associated Press-NORC Center for Public Affairs realizat în iulie 2020, 42 la sută dintre susținătorii lui Trump erau „entuziasmați“ înainte de alegeri, în timp ce doar 31 la sută dintre susținătorii lui Biden puteau spune același lucru. În martie 2020, același sentiment era valabil; „Entuziasmul puternic“ pentru Biden a coborât la 24%, cel mai scăzut nivel pentru orice candidat democrat la președinție din ultimii 20 de ani, în timp ce Trump era la conducere cu 53% în sondajul ABC/Washington Post.

„Avem cel mai mare nivel de energie din istoria politicii, iar el are cel mai mic“, a anunțat Trump în fața unei mulțimi din Janesville, Wis., în octombrie 2020.

A mai existat o altă discrepanță evidentă între mitingurile lui Trump și „mitingurile“ Biden. În primul rând, mitingurile lui Trump erau electrizante, distractive. „Billie Jean“, „All Right Now“, „We Are The Champions“, „Macho Man“ și alte piese au energizat mulțimile de americani care purtau pălării MAGA și fluturau steaguri. „Dumnezeu să binecuvânteze SUA“ continuă să fie piesa pe care Trump iese în fața mulțimilor, inclusiv la discursul său din februarie în cadrul Conservative Political Action Conference din Orlando, Florida.

Mitingurile lui Biden au atras o participare medie de 38 de persoane, totalizând doar 1.996 de participanți din august până în noiembrie. Mitingurile lui Trump au avut în medie 13.024 de persoane și au atras un total de 1.120.070 (fără a include numeroasele mitinguri ale sale până în 2020). Trump nu a permis nici măcar posibilității contractării virusului să-l împiedice să vorbească față în față cu publicul american. El și-a depășit propriile cifre de la mitingurile din 2016 cu aproximativ 50%, cifră care în același timp o depășea pe Hillary Clinton cu un total de 853.935 de participanți.

Biden a pus mâna pe președinție, dar a făcut-o adunând voturile democraților și independenților ce se concentrau mai mult pe alungarea „omului cel rău portocaliu“ decât pe alegerea unui politician de carieră senil. Se pare că alegătorilor nu le păsa că omul nu este apt, atâta timp cât se ridica împotriva celui pe care stânga îl hiperboliza drept tiranul Trump.

Acum, în fiecare zi, Psaki încearcă cu sfințenie să clarifice pozițiile zilei adoptate de Biden. Indiferent dacă acestea sunt pozițiile sale reale, sau cele ale păpușarilor radicali din administrație, nu se știe.

„[Biden] a înlocuit întâlnirile în persoană cu apeluri video. El permite accesul unui număr limitat de oameni în clădire – chiar și personalul care ar fi fost în mod normal în aripa de Vest lucrează de acasă sau în clădirea Eisenhower Executive Office de alături“, relata Politico în februarie cu privire la rutina zilnică a lui Biden.

„Nu pleacă des de la Casa Albă… Deocamdată nu planifică nicio călătorie în străinătate sau internă. Și până în această săptămână, când a invitat senatorii ambelor partide să vorbească despre legislația de redresare Covid-19, el nu a chemat pe nimeni la Casa Albă.“

Discursurile acestui președinte sunt rareori lungi și detaliate, spre deosebire de ordinele executive „radicale“ pe care Biden le-a impus. O privire asupra conținutului din feed-ul Twitter al lui Biden este ca și cum ai citi de pe BrainyQuote.com. Fiecare postare este un slogan orchestrat, potrivit pentru un abțibild de pe laterala unei dube condusă de o mamă de suburbie trezită, din clasa mijlocie. Dar nu Biden scrie tweet-urile, desigur. Un bărbat pe nume Brendan Cohen este managerul conturilor sale de socializare.

„În timp ce Trump își suna la întâmplare prietenii și aliații, Biden are programată o listă de apeluri telefonice pe care le face“, a continuat Politico. „În timp ce pe Trump nu-l deranjau să vină asistenții și aliații externi în biroul oval, Biden are mai mulți gardieni care controlează accesul în cameră.“

La Convenția Națională Republicană din august, discursul reprezentantului din Florida, Matt Gaetz, a prefigurat ceea ce avea să devină președinția Biden. „Vă vorbesc dintr-un auditoriu mai gol decât programul zilnic al lui Joe Biden“, a spus Gaetz. La momentul respectiv, fraza „Joe somnorosul“ cu care Trump îl definea pe Biden era deja favorita fanilor conservatori.

„Bine ai venit în cursă, Sleepy Joe. Sper doar să ai inteligența necesară, îndoielnică de mult timp, pentru a duce o campanie de succes în primul tur de scrutin“, a postat Trump pe Twitter în aprilie 2019, când Biden și-a anunțat candidatura la președinție. „Va fi urât – vei avea de-a face cu oameni care au cu adevărat niște idei foarte bolnave și demente. Dar dacă reușești, te voi vedea la linia de start.“

Pentru un comandant suprem atât de detașat de publicul american, Biden a semnat în prima zi de serviciu cele mai multe ordine executive comparativ cu orice președinte din istorie – 15. Până la momentul scrierii articolului, el a semnat aproape 50 de ordine, în timp ce în același interval de timp, în perioada lor de mandat, Barack Obama semnase 28 și Donald Trump 27.

Citește și Biden a aprobat deja 52 de ordine și măsuri executive în primele 20 de zile de mandat

David Keltz, autor de discursuri pentru ramura executivă, a surprins în mod strălucit președinția sumbră a lui Biden în The American Spectator. „Ce diferență față de noul nostru președinte din beci. Poate că nicio melodie nu rezumă mai bine primele două săptămâni ale lui Biden pe post de Comandant Suprem decât melodia celor de la The Beatles: „Omul de Nicăieri“, scrie Ketz.

„El e cu-adevărat un om de nicăieri,

Ce șade-n țara lui de nicăieri,

Făcându-și toate planurile ce nu duc nicăieri pentru nimeni

Nu are un punct de vedere

Nu știe încotro se îndreaptă.“

Trăim niște vremuri ciudate, într-un loc ciudat, conduși de un cetățean în vârstă care păstrează tăcerea în timp ce minionii lui par să conducă spectacolul.

Tribuna.US