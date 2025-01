Joe Biden: L-aș fi învins pe Trump dacă rămâneam în cursa electorală!

Sondajele arătau că Biden era în urma lui Trump înainte de a renunța și că a pierdut teren după o prestație slabă la dezbaterea din iunie

Președintele Joe Biden spune că el crede că l-ar fi putut învinge pe Donald Trump dacă ar fi rămas în cursa prezidențială în loc să renunțe și să o susțină pe vicepreședintele Kamala Harris.

Într-un interviu cu Susan Page de la USA Today, publicat miercuri, Biden a spus că a fost „prezumțios” din partea sa să spună că ar fi putut câștiga împotriva lui Trump pe baza sondajelor.

Sondajele au arătat că Biden era în urma lui Trump în timpul campaniei și a pierdut și mai mult teren după o prestație slabă la dezbaterea din iunie, care a întărit criticile conform cărora nu era pregătit pentru această funcție.

Întrebat dacă are vigoarea necesară pentru a servi încă patru ani în funcție, Biden, în vârstă de 82 de ani, a declarat pentru Page: „Nu știu”. El a adăugat că „nu dorea să fie președinte când aveam 85 de ani, 86 de ani”.

„Așa că am vorbit despre predarea ștafetei”, a spus el. „Dar eu nu știu. Cine știe? Până acum, totul e bine. Dar cine știe ce voi fi când voi avea 86 de ani?”

Deși aceasta este prima dată când Biden afirmă public că l-ar fi putut învinge pe Trump, Biden și unii dintre consilierii săi și-au exprimat această convingere în mod privat după pierderea lui Harris, spunând oamenilor că, în opinia lor, ar fi trebuit să rămână în cursă, a relatat anterior The Washington Post. Apropiații au declarat că președintele a avut grijă să nu dea vina pe Harris sau pe campania acesteia.

Biden a luat decizia de a renunța la candidatură în iulie, după ce a analizat sondajele de opinie și a decis că nu are o cale viabilă de urmat. Dar Biden a rămas supărat pe parlamentarii democrați și pe strategii partidului care au început să se manifeste public pentru a-l îndepărta.

Imediat după ce a anunțat că nu va mai încerca să obțină un al doilea mandat, acesta i-a acordat sprijinul lui Harris, consolidându-i calea către nominalizarea democrată fără o luptă primară.

Referindu-se la comentariile sale din timpul cursei din 2020, potrivit cărora ar fi o figură de tranziție, Biden i-a spus lui Page că a decis să candideze pentru realegere în 2024, deoarece credea că are cele mai mari șanse de a-l învinge pe Trump.

„Mă văd ca o punte, nu ca altceva”, declarase Biden în martie 2020. Când a câștigat în acel an, Biden a stabilit un record ca cel mai în vârstă președinte ales, la 77 de ani – depășit acum de Trump, care are 78 de ani.

Întrebat cu puțin timp înainte de a se retrage din cursă ce s-a schimbat de când a spus că va fi o punte de legătură, Biden a declarat reporterilor că a fost un președinte consecvent, care a promulgat legi pentru întărirea economiei și îmbunătățirea relațiilor cu aliații.

„Ceea ce s-a schimbat a fost gravitatea situației pe care am moștenit-o în ceea ce privește economia, politica noastră externă și diviziunea internă”, a declarat Biden în iulie.

În același timp, Biden, cu un ochi ascuțit pentru istorie, și-a exprimat frustrarea față de lipsa de recunoaștere a realizărilor sale și, în ultima vreme, a încercat să reamintească oamenilor ceea ce crede el că au fost cele mai mari fapte ale sale.

„Sper ca istoria să spună că am venit și că am avut un plan de restabilire a economiei și de restabilire a leadership-ului Americii în lume”, a declarat Biden pentru Page. „Asta a fost speranța mea. Adică, știți, cine știe? Și sper să se consemneze că am făcut-o cu onestitate și integritate, că am spus ce aveam pe suflet”.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...