Joe Biden: „Nici un Amendament al Constituției nu este definitiv“

Recent, președintele Joe Biden a anunțat noi acțiuni executive privind controlul armelor, încercând să limiteze „armele fantomă“ și să faciliteze oamenilor semnalarea propriilor membri de familie cărora nu ar trebui să li se permită să cumpere arme de foc.

La momentul anunțării restricțiilor pe care le impune în privința armelor, Biden a vorbit specific despre cel de-al Doilea Amendament, informează PJMedia.

Deși a insistat că nici una dintre măsurile sale privind controlul armelor nu a afectat al Doilea Amendament, el a subliniat, în același timp, că „nici o modificare a Constituției nu este absolută“.

„Nimic, absolut nimic din recomandările pe care urmează să le fac nu afectează în vreun fel al Doilea Amendament. Sunt argumente false cele care sugerează că drepturile conferite de cel de-al Doilea Amendament sunt în joc“, a argumentat el.

Apoi a urmat afirmația cheie: „Dar niciun Amendament, nici un Amendament al Constituției nu este definitiv“.

„Nu poți să strigi ‘foc’ într-un cinematograf aglomerat. Și să pretinzi libertatea de exprimare. Încă de la început, nu ți se permitea să deții orice armă voiai. Chiar de la implementarea celui de-al Doilea Amendament, anumitor persoane nu li s-a permis să aibă arme“, a argumentat Biden.

„Așadar, e o idee bizară să sugerezi că unele dintre lucrurile pe care le recomandăm sunt contrare Constituției. Violența armată din această țară a atins un nivel epidemic.“

Biden nu a citat pe niciunul dintre părinții fondatori pentru a-și susține ideea că drepturile asupra armelor au fost limitate încă de la început. Așa cum a scris Justin Haskins în The Hill, părintele Constituției, James Madison, i-a asigurat pe americani că formarea unui guvern federal nu va implica pierderea acestei libertăți.

„Lăsând la o parte instituțiile militare din mai multe regate ale Europei“, a scris Madison în Federalist 46, „care se dezvoltă până la maximul permis de resursele publice, guvernele se tem să dea poporului arme. Și nu este sigur dacă având acest ajutor ar putea să-și scuture jugurile.

Dar dacă oamenii ar avea avantajul suplimentar al unor guverne locale alese de ei înșiși, care să reprezinte voința națională și să conducă forța armată națională, și a unor ofițeri selectați din rândul miliției de către aceste guverne și atașați atât lor, cât și miliției, se poate afirma cu cea mai mare siguranță, că tronul fiecărei tiranii din Europa ar fi răsturnat rapid, în ciuda legiunilor care o înconjoară.“

„Ce vroia să zică de fapt Madison era că milițiile armate și guvernele locale sunt un factor ce previne instituirea unei forțe militare naționale autoritariste“, a explicat Haskins.

Samuel Adams a spus că o Declarație a Drepturilor ar trebui să includă o garantare a faptului că „Constituția nu va fi niciodată interpretată în așa fel încât să autorizeze Congresul … să împiedice cetățenii Statelor Unite, care sunt pașnici, de la a deține în continuare arme de foc“.

Deși americanii sunt în general de acord că numai „cetățenii pașnici“ ar trebui să dețină arme, legislația de control al armelor merge adesea mult mai departe.

Aspectul cheie al declarației lui Biden se referă la amendamentele constituționale în general.

Biden pune bazele creării unor excepții de la drepturile constituționale de bază. Nu este vorba doar de controlul armelor: Biden sprijină mandatul contraceptiv al Obamacare și ar elimina scutirile în baza libertății religioase acordate călugărițelor catolice, precum Little Sisters of the Poor.

Susține, de asemenea, Legea Egalității, care subminează în mod explicit garantarea de către primul amendament a exercitării libere a credinței și Religious Freedom Restoration Act din 1993.

Biden sprijină HR 1, legea electorală a democraților care, printre altele, eviscerează libertatea de exprimare în politică prin impunerea divulgării informațiilor donatorilor.

Când Biden spune că „niciun Amendament la Constituție nu este definitiv“, el nu se referă doar la cel de-al Doilea Amendament.

Tribuna.US