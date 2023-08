Labor Day – Ce este și de ce o sărbătorim

Foto: Kevin McCartney/Pexels

âPentru mulți, Labor Day (Ziua Muncii) este un weekend prelungit în care sărbătorim încheierea unei veri minunate cu o petrecere și cu preparate gustoase la grătar. În realitate, însă, Labor Day înseamnă mult mai mult decât trei zile libere, reduceri speciale și tot felul de meme-uri pe care le vedem online.

Concret, așa cum îi sugerează și numele, sărbătoarea își are rădăcinile în mișcarea muncitorească. Dacă vă întrebați „Ce este, totuși, Labor Day?“, iată mai multe detalii cu privire la această sărbătoare, când are loc și de ce o celebrăm în fiecare an.

Ce este Labor Day?

Labor Day este o sărbătoare națională a Statelor Unite ale Americii. De Labor Day ne aducem aminte de activitatea celor din mișcarea muncitorească care au luptat pentru drepturile angajaților. De asemenea, sărbătorim rolul esențial pe care muncitorii îl joacă în progresul și dezvoltarea Americii – recunoaștere pentru care unii au luptat neobosit.

Când sărbătorim Labor Day?

Labor Day este celebrată întotdeauna în prima zi de luni a lunii septembrie. Pentru anul 2023, Labor Day este pe 4 septembrie.

Data celebrării Labor Day se schimbă în fiecare an?

Data în care se sărbătorește Labor Day se schimbă în fiecare an, deoarece aceasta este în prima zi de luni din septembrie. Iată datele în care va fi celebrată anii următori:

2024: Luni, 2 septembrie.

2025: Luni, 1 septembrie

2026: Luni, 7 septembrie

De ce sărbătorim Labor Day?

Revoluția Industrială din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea a generat o gamă largă de locuri de muncă și activități comerciale în Statele Unite. Ceea ce nu a adus au fost salarii adecvate, reglementări privind siguranța în muncă sau reguli de bun simț cu privire la numărul de ore de muncă pe zi și pe săptămână.

Pentru a înțelege mai bine contextul, la apogeul Revoluției Industriale americanul de rând muncea 12 ore pe zi, șapte zile pe săptămână. De asemenea, nu era ceva neobișnuit să vezi copii care munceau intens, în condiții grele, pentru un salariu infim.

Însă lumea a realizat că aceste condiții erau precare. Au început să se formeze sindicate care să lupte pentru drepturile muncitorilor americani la salarii corecte, ore de lucru decente și condiții de muncă sigure.

Au fost organizate greve și mitinguri, care uneori au devenit violente. În această perioadă de glorie a apărut ideea Zilei Muncii. Sărbătoarea a fost gândită ca o zi de recunoaștere binemeritată a contribuțiilor pe care muncitorii americani le-au adus națiunii noastre.

Prima paradă de Labor Day a avut loc la New York, pe 5 septembrie 1882. Central Labor Union din New York a organizat o paradă pentru a celebra activitatea sindicală și pentru a-și exprima sprijinul pentru toate sindicatele.

Peste 10.000 de angajați afiliați unui sindicat și-au luat liber neplătit de la serviciu pentru a mărșălui de la Primărie până la Union Square.

Numeroase state au recunoscut această sărbătoare în anii 1880, dar nu a devenit sărbătoare națională decât în iunie 1984, când țara era sub conducerea președintelui Grover Cleveland.

Acesta a promulgat legea în timpul grevei Pullman, o grevă a personalului feroviar în care muncitorii protestau împotriva salariilor mici și a refuzului de a reduce chiria în zonele în care locuiau.

Greva a început în Chicago și s-a transformat rapid într-o grevă a lucrătorilor din domeniul feroviar la nivel național, care a devenit letală în iulie 1894, când Garda Națională s-a ciocnit cu protestatarii din Orașul Vânturilor.

Tradiții de Labor Day

Fiecare sărbătoare își are propriile tradiții, iar Ziua Muncii nu face excepție. Iată câteva activități populare la care iau parte oamenii de Labor Day:

Parade

Multe orașe și localități organizează parade pentru a celebra Labor Day. Parada poate fi chiar parte a unui festival mai mare de Labor Day organizat în zona respectivă și s-ar putea chiar să vedeți case împodobite cu decorațiuni specifice.

Picnicuri

Dacă vremea este suficient de frumoasă, multor oameni le place să organizeze un picnic și să mănânce în aer liber, alături de cei dragi.

Grătare

Încă mai este timp să aprindeți grătarul de Labor Day! Mulți își petrec ziua la grătar cu hot-dog, hamburgeri, costițe, pui și multe alte preparate specifice.

Focuri de artificii

Nu există sărbătoare fără focuri de artificii! Așteptați-vă să vedeți cerul plin de culoare, grație focurilor de artificii de Labor Day.

Călătorii

Weekendul de Labor Day a fost întotdeauna o perioadă populară pentru călătorii, oamenii îndreptându-se spre locuri precum un lac sau o plajă pentru o ultimă distracție de vară.

Lucruri interesante despre Labor Day

• Canada a celebrat Ziua Muncii înaintea Statelor Unite. Prima ediție canadiană a Labor Day a avut loc în 1872, cu 10 ani înainte ca Statele Unite să adopte sărbătoarea.

• Oregon a fost primul stat care a recunoscut această sărbătoare. Autoritățile de aici au declarat Labor Day sărbătoare legală pe 21 februarie 1887. În același an, Colorado, Massachusetts, New Jersey și New York au introdus și ele oficial respectiva sărbătoare.

• Labor Day nu este singura sărbătoare federală care cade într-o zi de luni. Martin Luther King Jr. Day, Presidents Day și Memorial Day se sărbătoresc, de asemenea, lunea. Însă nu este vorba de o coincidență – unele dintre aceste sărbători au fost mutate după promulgarea Uniform Monday Holiday Act din 1968. Respectiva legislație a fost introdusă pentru ca angajații federali să poată beneficia de mai multe weekenduri prelungite.

• Labor Day marchează, neoficial, sfârșitul sezonului de vârf la vânzarea de hot-dog. Americanii consumă în medie 7 miliarde de porții de hot dog între Memorial Day și Labor Day.

• Labor Day se află la egalitate cu Memorial Day ca a doua cea mai populară sărbătoare pentru a face grătar.

• Se estimează că peste 166 de milioane de persoane alcătuiesc forța de muncă în sectorul civil american.

• 14,3 milioane de salariați americani aparțineau unor sindicate în 2022.

• La momentul redactării acestui articol, salariul minim federal este de $7,25 pe oră. În 1938, când a fost instituit salariul minim federal, acesta era de 25 de cenți pe oră.

• Începând cu ianuarie 2023, Districtul Columbia înregistrează cel mai mare salariu minim de stat din SUA, de $16,50 pe oră. Washington se clasează pe locul al doilea, cu $15,74/oră.

• Deși mulți oameni consideră Labor Day drept finalul neoficial al verii, luna septembrie oferă numeroase alte motive de sărbătoare.

• În mod tradițional, campionatul de fotbal profesionist din Statele Unite începe după weekendul de Labor Day. Primul meci din sezonul 2023 al NFL este programat pentru joi, 7 septembrie, când campionii Super Bowl, Kansas City Chiefs, vor juca împotriva celor de la Detroit Lions.

Tribuna.US