Laura Bretan, alături de tenorul José Carreras pe scena din Oradea

Peste 4.000 de spectatori au asistat luni seara la concertul extraordinar susţinut de tenorul spaniol José Carreras şi de invitata lui, soprana Laura Bretan, în Piaţa Unirii din Oradea, informează Agerpres.

Acompaniaţi de Orchestra simfonică orădeană, sub bagheta dirijorului spaniol David Gimenez, cei doi artişti au fost solicitaţi la final pentru patru bis-uri, ultimul fiind celebra melodie „Amigos para siempre”.

„M-am simţit foarte, foarte bine! Chiar aş vrea să îi mulţumesc pentru că mi-a acordat o asemenea şansă şi onoare. Cum m-am simţit? “Amigos para siempre”. Domnul Carreras este foarte „welcoming” şi îi mulţumesc din suflet pentru iubirea pe care mi-a dăruit-o. A fost foarte deschis. Mi-a plăcut foarte tare şi sper că va mai reveni în România. Şi să mai concertăm împreună. Despre orchestră pot să spun că este una dintre cele mai bune cu care am lucrat. Am simţit o conexiune între noi şi asta e foarte important pe scenă”, a declarat Laura Bretan.

Programul a debutat cu lucrarea “Farandola” din Suita Arleziana de Georges Bizet, interpretată de orchestra simfonică.

Jose Carreras a interpretat nouă lucrări solistice, alte trei în duet cu Laura Bretan, soprana oferind publicului şase momente solo.

Repertoriul prezentat de tenorul Jose Carreras a cuprins melodiile “L’ultima canzone” de Francesco Paolo Tosti, “Pecche” de Gaetano E. Pennino, “The Impossible Dream”, din The Man of La Mancha, de Mitch Leigh, “Serenata Sincera” de Alessandro Derevitsky, “Passione” de Nicola Valente ,”Vurria” de Sergio Rendine şi “Musica proibita” de Stanislao Gastaldon.

Laura Bretan a interpretat lied-ul “Ave Maria” de Franz Schubert, aria “Quando me’n vo” din opera Boema de Giacomo Puccini, “Adagio” de Albinoni, “O mio babbino caro” de Puccini şi “Nella fantasia” de Ennio Morricone.

Primul duet al serii, susţinut de celebrul José Carreras (74 de ani) şi tânăra Laura Bretan (19 ani), a fost melodia “Moon River” din filmul “Breakfast at Tiffany’s”, iar al doilea – binecunoscuta arie “Non ti scordar di me” a lui Ernesto de Curtis.

Orchestra simfonică şi dirijorul David Gimenez au oferit două intermezzo-uri – Valsul nr. 2 de Dmitri Şostakovici şi “La Boda de Luis Alonso” de Gerónimo Giménez.

Rechemaţi pe scenă prin aplauze prelungite, tenorul Jose Carreras şi soprana Laura Bretan au oferit, pe rând, ca bis melodiile “Chitarra Romana”, “Muzica” din Valurile Dunării de Grigoriu, “Granada” şi, împreună, “Amigos para siempre”.

„Aşteptările noastre au fost depăşite. Simbolul Jose Carreras a ajuns în oraşul nostru, lucru pe care n-o să-l mai apucăm în această viaţă. Sunt plină de însufleţire, de încântare şi mă bucur nespus că am reuşit să trăiesc acest moment. Este mai mult decât minunat cum predă ştafeta tinerei generaţii. Laura Bretan – o tânără care promite mult. Sentimentul creat pe scenă ca între bunic şi nepoată m-a emoţionat plăcut. Aceasta e viaţa… Unii artişti ar trebui să rămână eterni. Am avut şansa să stau mai în faţă. Strălucirea ochilor şi gesturile mâinilor lui, dincolo de îmbătrânirea chipului, ne-a dat de înţeles că muzica nu stă în vârstă, ci că tot ceea ce reprezintă dumnealui ca talent şi reper în lumea muzicii nu va trece niciodată”, a declarat profesoara de canto Antonia Nica, dirijor de cor.

„A fost o mare onoare să colaborăm cu artişti precum maestrul Carreras şi domnişoara Bretan. Ne bucurăm foarte mult şi îi mai aşteptăm să vină în Oradea. Sper că ne-am onorat cu bine prestaţia artistică, având în vedere că noi, ca orchestră, am avut la dispoziţie doar o zi pentru repetiţii, duminică”, a afirmat directorul artistic al filarmonicii, Kurucz Tibor.

Piaţa centrală a oraşului a găzduit, pe scaune, aproape 2.500 de spectatori, mai exact 2.477 de bilete vândute, alte cel puţin o mie de persoane asistând de jur împrejurul spaţiului rezervat pentru concert sau de la balcoanele clădirilor învecinate.

Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Oradea, Consiliul Judeţean Bihor şi Asociaţia pentru Promovarea Turismului în Oradea şi Regiune.

José Carreras este unul dintre cei mai proeminenţi tenori ai generaţiei sale. Devenit celebru datorită rolurilor sale în spectacole de operă pe cele mai importante scene ale lumii, Carreras a devenit şi mai popular prin concertele şi înregistrările în formula “Cei trei tenori”, alături de Luciano Pavarotti şi de Placido Domingo. Repertoriul său include peste 60 de opere, cu o discografie de peste 150 de înregistrări, a colaborat cu cei mai renumiţi dirijori ai lumii, printre care Herbert von Karajan, Claudio Abbado, Riccardo Muti, cu mari regizori, precum Franco Zeffirelli, Jean Pierre Ponnelle sau Giorgio Strehler. Vestitului tenor i-au fost decernate numeroase discuri de aur şi platină în întreaga lume, fiind răsplătit cu multe premii şi distincţii naţionale şi internaţionale.

Tribuna.US