Legislativul din Arizona adoptă proiectul de lege care interzice avortul bebelușilor cu Sindrom Down

Legislativul statului Arizona a adoptat recent un proiect de lege pro-viață care va interzice avorturile discriminatorii ale bebelușilor nenăscuți cu anomalii genetice, cum ar fi sindromul Down.

Proiectul de lege va fi transmis Guvernatorului pro-viață al Arizonei, Doug Ducey, care este de așteptat să îl aprobe, informează LifeNews.

SB 1457 urmează să ajungă pe biroul Guvernatorului din Arizona, Doug Ducey (R), iar legislația propusă interzice avorturile discriminatorii în baza unui diagnostic prenatal, cum ar fi Sindromul Down.

De asemenea, se asigură că medicamentele pentru avort nu pot fi expediate prin poștă, împiedică utilizarea banilor contribuabililor pentru cercetări care implică rămășițe fetale dintr-un avort și solicită un tratament demn și respectuos al rămășițelor copiilor avortați.

„Suntem încântați că îndrăzneața legislație pro-viață din Arizona va deveni în curând lege“, a declarat Sue Liebel, director pentru politici de stat în cadrul SBA List.

Ea a declarat pentru LifeNews.com: „Cu 400 de proiecte de lege pro-viață inițiate în acest an în state din întreaga țară, și numărătoarea nu se oprește aici, este clar că legislativul din Arizona acționează în baza voinței locuitorilor statului, și a marii majorități a americanilor, în prioritizarea acestor protecții pentru cei nenăscuți.

Ele includ protejarea copiilor diagnosticați cu Sindrom Down înainte de naștere, care sunt prea frecvent vizați pentru discriminare letală.

Mai mult, acest proiect de lege va împiedica industria avortului să transforme fiecare oficiu poștal și farmacie din Arizona într-un centru de avort, în ciuda recentei revizuiri a reglementărilor de siguranță FDA cu privire la aceste medicamente periculoase, efectuată de administrația Biden.“

„Mulțumim inițiatoarei proiectului de lege, Sen. Nancy Barto, precum și lui Cathi Herrod și tuturor aliaților noștri pro-viață care au lucrat asiduu pentru a avansa această propunere, și îl încurajăm pe Guvernatorul Ducey să o aprobe rapid pentru a deveni lege“, a adăugat Liebel.

Un sondaj Marist/Knights of Columbus de la începutul acestui an a constatat că 70% dintre americani – inclusiv 56% dintre cei care se identifică drept pro-alegere, 59% dintre democrați și 70% dintre independenți – se opun avortului pe considerentul că un copil nenăscut ar putea suferi de Sindrom Down.

Citește și Sondaj: Majoritatea americanilor se opun finanțării avorturilor din banii lor

Cathi Herrod, de la Center for Arizona Policy, a declarat pentru LifeNews.com că republicanii pro-viață au oprit demersurile democraților pro-avort de a împiedica proiectul de lege.

„Parlamentarii pro-avort au încercat fiecare tactică disponibilă pentru a opri votul, dar, din fericire, legiuitorii pro-viață au triumfat. Mulți au vorbit cu pasiune despre datoria de a proteja atât copilul, cât și mama“, a spus ea.

Dacă va fi adoptat, proiectul de lege va face ca avortarea unui copil nenăscut deoarece a fost diagnosticat cu o tulburare genetică să fie considerată o infracțiune. Se vor permite excepții dacă viața mamei este în pericol. Cei care fac avorturi încălcând prevederea ar putea fi condamnați la închisoare, dar mamele nu vor fi pedepsite.

Arizona interzice deja avorturile discriminatorii în baza rasei sau sexului unui copil nenăscut.

Proiectul de lege ar interzice, de asemenea, expedierea prin poștă a medicamentelor periculoase pentru avort, fără ca o femeie să fie examinată de un medic, și ar interzice școlilor publice să îndrume elevii spre avorturi. De asemenea, ar obliga ca rămășițele copiilor avortați să fie îngropate sau incinerate.

„Ceea ce încercăm să facem este să îi protejăm pe cei mai vulnerabili, aflați încă în uter“, a spus Barto, potrivit Capitol Media Services. „Iar în prezent e vorba de cei cu dizabilități. Sunt vizați în mod special.“

Herrod a spus că proiectul de lege „interzice avortul în baza diagnosticului unei anomalii genetice, cu excepția celor incompatibile cu viața. De asemenea, protejează femeile de pericolele reprezentate de avorturilor cu medicamente, asigurându-se că pastilele nu pot fi livrate prin poștă, lăsând femeile să se descurce singure în calvarul dureros și riscant.

Avortul făcut acasă, singur, poate fi mortal și necesită o vizită la medic atât înainte, cât și după administrarea pilulelor abortive.“

Citește și Argentina: Lider pro-avort moare în timpul procedurii de avort

„Acesta este un proiect de lege de bun simț, pe care toți locuitorii Arizonei ar trebui să-l poată sprijini, deoarece îi protejează de discriminare pe cei cu dizabilități din interiorul uterului, la fel cum legea din Arizona îi protejează pe cei cu dizabilități din afara uterului. De asemenea, se asigură că siguranța femeilor are prioritate față de profitul realizat de industria avortului“, a declarat ea pentru LifeNews.

Cercetările sugerează că în SUA, până la 93% dintre copiii nenăscuți diagnosticați cu Sindrom Down sunt avortați. Rapoarte recente din The Atlantic și CBS News au constatat că aproape 100% dintre copiii nenăscuți care au rezultat pozitiv la testul pentru sindromul Down sunt avortați în Islanda, 95% sută în Danemarca și 90% în Anglia.

De asemenea, părinții declară frecvent că se simt presați să avorteze copiii nenăscuți cu sindrom Down și alte dizabilități. O mamă a declarat pentru BBC că a fost presată de 15 ori să-și avorteze fiica nenăscută, inclusiv până la momentul nașterii bebelușului ei.

O altă mamă din Brooklyn, New York, a spus că medicii au încercat să o convingă să-și avorteze fiul nenăscut timp de săptămâni, înainte să accepte un răspuns negativ.

Scopul proiectului de lege al lui Barto este de a opri această discriminare și de a proteja bebelușii nenăscuți și mamele, dar unii parlamentari democrați au susținut că ar impune altora anumite opinii religioase.

Comitetul a audiat, de asemenea, mărturia Dr. Lance Holeman, obstretician-ginecolog, care a explicat cum proiectul de lege ar proteja femeile prin restricțiile privind medicamentele abortive.

Holeman a explicat că grupările pentru avort care trimit femeilor medicamente abortive prin poștă, fără a mai solicita o examinare medicală, le-ar putea pune viața în pericol. El a menționat că aproximativ 2% din sarcini sunt ectopice, iar o femeie cu o sarcină ectopică nedetectată care ia aceste medicamente ar putea risca decesul.

Citește și Instanța Circuitului 6 menține legea din Ohio care interzice avortul bebelușilor cu sindrom Down

Dakota de Sud a adoptat recent o lege similară pentru a interzice avorturile discriminatorii ale copiilor nenăscuți cu Sindrom Down.

Discriminarea în ceea ce privește avortul are loc într-un ritm alarmant și se înrăutățește odată cu progresele din domeniul testării prenatale.

Telegraph relatează că aproximativ 90% dintre bebelușii nenăscuți care au testat pozitiv pentru Sindromul Down în Regatul Unit sunt avortați.

Un raport recent publicat în Jurnalul European de Genetică Umană a constatat că numărul copiilor cu Sindrom Down născuți în Marea Britanie a scăzut cu 54% de când testele neinvazive de screening prenatal au devenit disponibile, cu aproximativ un deceniu în urmă.

Tribuna.US