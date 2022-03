Liderul Alianței Evanghelice Ruse, poziție fermă împotriva invaziei comandate de Putin: „Deplâng ce a făcut țara mea”

Vitaly Vlasenko, pastor la Moscova, spune într-o scrisoare deschisă: „În calitate de cetățean, îmi cer scuze tuturor celor care au suferit, au pierdut persoane dragi și rude sau și-au pierdut locuința”.

Secretarul General al Alianței Evanghelice Ruse a trimis o scrisoare deschisă tuturor evanghelicilor, în care deplânge invazia militară a Ucrainei de către țara sa.

Vytaly Vlasenko, care este și pastor al unei biserici baptiste din Moscova, își împărtășește consternarea și tristețea pentru victime, pierderile materiale, refugiați și consecințele greu de anticipat ale unui conflict armat precum cel care a avut loc în ultimele săptămâni.

Vlasenko s-a pronunțat anterior împotriva acțiunii militare ruse, la fel ca și alți pastori ruși, precum și entități penticostale și baptiste. Scrisoarea a fost publicată de Alianța Evanghelică Europeană.

„Dragilor mei frați și surori din întreaga lume:

În calitate de Secretar General al Alianței Evanghelice Ruse, deplâng ce a făcut țara mea în recenta invazie militară asupra unei alte țări suverane, Ucraina. Pentru mine, ca și pentru mulți alți creștini, invazia militară a fost un șoc. Nici în cele mai urâte vise nu mi-am putut imagina ce se vede acum în Ucraina. Două popoare strâns legate între ele, în care mulți oameni sunt creștini devotați (majoritatea ortodocși), se află acum într-o luptă aprigă, în care o parte urmărește demilitarizarea Ucrainei, iar cealaltă căutând să-și elibereze țara de ocupație.

Mulți ruși și ucraineni au relații de familie cealaltă parte. Un rus poate avea fiice și nepoți care locuiesc la Kiev; un ucrainean poate avea copii care trăiesc și lucrează la Moscova. Astăzi, durerea, frica și întristarea profundă pentru cei dragi și pentru viitorul propriilor vieți și țări străpunge inima multor oameni ca un cuțit, pentru că, după cel de-al Doilea Război Mondial, nimeni nu știe care sunt limitele și consecințele războiului.

Astăzi, mor soldați de-o parte și de cealaltă. Sentimentele pașnice sunt distruse în mijlocul bombardamentelor, iar oamenii au făcut un imens șir de refugiați în Europa: femei, bătrâni și copii. Toate aceste evenimente îmi produc întristare, amărăciune și regret pentru deciziile luate de conducerea țării mele și o mare compasiune pentru cei care suferă ca urmare a acestei decizii.

Am făcut tot ce am putut pentru a preveni acest război și invazia militară. În calitate de Secretar General al Alianței Evanghelice Ruse, am scris o scrisoare deschisă președintelui Vladimir Putin cu o zi înainte de invazie, în care am susținut cererea liderilor religioși ai Ucrainei pentru o soluție pașnică a tuturor conflictelor. Am chemat la post și rugăciune pentru pace și armonie între Rusia și Ucraina.

Alianța noastră a luat parte la rugăciunea publică alături de liderii ruși, ucraineni și europeni pentru reconcilierea tuturor părților. Alianța Evanghelică Rusă a oferit asistență umanitară pentru peste 500 de refugiați din Ucraina, sosiți în sudul Rusiei.

Am inițiat o masă rotundă și o conferință internațională ulterioară pe tema conflictelor militare și politice. Astăzi, în calitate de cetățean și Secretar General al Alianței Evanghelice Ruse, îmi cer scuze tuturor celor care au suferit, au pierdut persoane dragi și rude sau și-au pierdut locuința, ca urmare a acestui conflict militar.

Rugăciunea mea este să găsiți putere de la Domnul să întindeți o mână de solidaritate și iertare, astfel încât să putem trăi ca popor al lui Dumnezeu în lumea aceasta. Tatăl nostru ceresc să ne ajute pe toți.

Cu profund respect, fratele vostru în Domnul,

Vitaly Vlasenko”