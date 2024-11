LIVE TEXT | Alegeri SUA: Donald Trump vs Kamala Harris

Marți, 5 noiembrie 2024, americanii sunt așteptați să voteze în ceea ce mulți descriu a fi cele mai importante alegeri din istoria Statelor Unite ale Americii.

Anul 2024 este marcat de alegeri pe întreaga planetă, fiind considerat cel mai important an electoral din istorie, cu 2 miliarde de oameni care s-au prezentat la urne. Alegerile din SUA sunt însă cele mai urmărite, cu un impact global.

Tribuna Românească va transmite LIVE TEXT cele mai importante momente ale zilei și rezultatele odată ce ele încep a fi comunicate de oficialii din fiecare stat american.

***

🔴 12:10 pm (EST) – PROBLEME MAJORE LA VOT SEMNALATE ÎN 2 COMITATE PUTERNIC REPUBLICANE DIN PENNSYLVANIA

Oficialii electorali au confirmat existența unor probleme majore cu aparatele de vot și cu software-ul în ziua alegerilor în două comitate puternic republicane din Pennsylvania, un stat cu o influență decisivă.

Oficialii au declarat că au existat probleme cu scanarea buletinelor de vot în comitatele Cambria și Bedford, pe care fostul președinte Donald Trump le-a câștigat în urmă cu patru ani cu 68% și, respectiv, 83% din voturi.

Oficialii electorali au depus documente de urgență prin care solicită prelungirea timpului de votare cu două ore, până la ora 10:00 pm, pentru a remedia problema și a se asigura că toate buletinele de vot sunt numărate, potrivit petiției depuse la tribunalul districtului.

Un ordin judecătoresc a prelungit timpul de votare până la ora 10:00 pm, cu două ore mai târziu decât termenul limită.

Departamentul de Stat din Pennsylvania a declarat că a fost informat cu privire la problemele din comitatul Cambria și colaborează cu autoritățile locale pentru a le corecta.

Republicanii le cer alegătorilor să rămână la secții până vor reuși să voteze.

🔴 11:25 am (EST) – PRIMELE REZULTATE

Ziua alegerilor americane este plină de tradiții. Iar prima tradiție a fost cea a celor șase alegători înregistrați în Dixville Notch, New Hampshire, care au votat împreună la miezul nopții.

Care a fost rezultatul? 3 au votat pentru Kamala Harris, iar ceilalți 3 pentru Donald Trump.

***

🔴 10:55 am (EST) – PESTE 83 DE MILIOANE DE AMERICANI AU VOTAT DEJA

Peste 83 de milioane de persoane au votat anticipat pentru alegerile prezidențiale, prin poștă sau în persoană, potrivit datelor furnizate marți dimineață de Laboratorul electoral al Universității din Florida. La alegerile prezidențiale din 2020, în timpul pandemiei Covid-19, din 158 de milioane de alegători, aproximativ 101 milioane votaseră anticipat.

În acest an, în cele peste 20 de state care raportează identificarea partidului, 38% din voturile anticipate au fost exprimate de democrați, 36% de republicani și 26% au fost neafiliați sau în partide mici. Peste 18,4 milioane de voturi au fost exprimate în cele șapte state swing: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina de Nord, Pennsylvania și Wisconsin.

Partidul Democrat este îngrijorat că în comparație cu rundele trecute, alegătorii democrați înregistrați nu au votat anticipat așa cum se așteptau.

În același timp, Partidul Republican a schimbat strategia față de 2020 și a cerut alegătorilor să voteze în număr cât mai mare anticipat.

***

🔴 10:00 am (EST) – DECLARAȚII TRUMP ȘI HARRIS

Donald Trump: Este oficial ZIUA ALEGERILOR! Aceasta va fi cea mai importantă zi din istoria Americii. Entuziasmul alegătorilor este la cote maxime, deoarece oamenii vor să facă America măreață din nou. Asta înseamnă că cozile vor fi lungi! Am nevoie să votați, indiferent de cât timp va dura. RĂMÂNEȚI LA RÂND! Democrații comuniști radicali vor să vă faceți bagajele și să mergeți acasă. Împreună, vom avea o victorie extraordinară și vom FACE AMERICA MĂREAȚĂ DIN NOU!

Kamala Harris: Ziua alegerilor a venit. Astăzi, votăm pentru că ne iubim țara și credem în promisiunea Americii.

***

🔴 9:40 am (EST) – TOP 5 PREOCUPĂRI ALE AMERICANILOR

În ultimii patru ani de mandat Biden-Harris, americanii au devenit tot mai îngrijorați de situația economică precară pe care o traversează SUA. În mandatul lui Trump americanii se bucurau de prețuri acceptabile, costuri mult mai mici pentru combustibil și alimente, nivelul de trai înregistrând recorduri pozitive inclusiv în zona minorităților. Aceste 5 preocupări se regăsesc pe lista alegătorilor astăzi:

1. Economia

2. Inflația

3. Costul vieții

4. Frontiera și imigrația ilegală

5. Avortul

***

🔴 8:45 am (EST) – CASELE DE PARIURI INDICĂ O VICTORIE A LUI TRUMP. SONDAJELE PREZIC EGALITATE

Cotele de pe patru platforme de pariuri indică toate o victorie electorală a lui Donald Trump. Cotele de pe PredictIt, care în ultimele zile sugerau că Harris are cele mai mari șanse de câștig, s-au întors acum în favoarea lui Trump.

Alte piețe de pariuri au indicat în mod mai constant o victorie a lui Trump ca fiind rezultatul cel mai probabil. Cotele recente de pe Kalshi, Polymarket și Smarkets plasează șansele de succes ale candidatului republican între 57% și 61,5%.

Sondajele politice, între timp, arată că cei doi candidați sunt la egalitate.

***

🔴 8:00 am (EST) – CENTRELE DE VOT S-AU DESCHIS

Primele centre de vot s-au deschis marţi, la ora locală 5:00 am. Primii care au putut merge la vot au fost locuitorii din Vermont.

La ora locală 6:00 am s-au deschis secțiile de votare din alte şase state (Connecticut, Kentucky, Maine, New Jersey, New York şi Virginia), urmate o jumătate de oră mai târziu de Ohio, Virginia de Vest şi Carolina de Nord.

Orele de deschidere a centrelor de vot variază considerabil, deoarece cele 50 de state americane şi Districtul Columbia se întind pe şase fusuri orare diferite, iar fiecare stat are propria lege electorală cu ore specifice de deschidere şi închidere.

Ultimele centre se vor deschide în California şi Idaho, urmate de Washington şi Alaska şi în cele din urmă Hawaii.

CE ESRE COLEGIUL ELECTORAL ȘI CUM FUNCȚIONEAZĂ

În Statele Unite alegerile prezidențiale nu sunt decise de cine câștigă cele mai multe voturi la nivel național. Statele Unite ale Americii sunt o Republică, o asociere de 50 de state cu un sistem unic de reprezentativitate: Colegiul Electoral.

Când merg la urne, americanii nu aleg direct președintele, ci votează de fapt un grup de oficiali care alcătuiesc colegiul electoral, denumiți electori, care reprezintă cele 50 de state ale Statelor Unite și care practic votează pentru președinte și vicepreședinte. Și nu, votul americanilor nu este inutil, ci determină clar în ce tabără se vor duce voturile electorilor.

538 de electori

Fiecărui stat i se atribuie un număr de electori în funcție de populația sa. California, de exemplu, are 55 de electori, în timp ce Wyoming are 3.

În mod obișnuit, electorii aleg candidatul care a câștigat cele mai multe voturi în statul lor. De exemplu, dacă un candidat obține 50.1% din voturi în Texas, i se acordă toate cele 38 de voturi electorale ale statului. Alternativ, un candidat ar putea câștiga zdrobitor votul și în final ar obține tot același număr de voturi de colegiu electoral.

Pentru a câștiga, un candidat la președinție are nevoie de minim 270 de voturi de colegiu electoral.

Prin urmare, este posibil ca un candidat să devină președinte câștigând o serie de curse electorale strânse în anumite state, în ciuda faptului care are mai puține voturi la nivel național.

Cine sunt electorii și cum sunt aleși?

Electorii din colegiile electorale sunt aleși în funcție de afilierea politică, selectați de comisii politice de stat sau numiți pe plan local. Pentru a se califica, un elector prezidențial trebuie să aibă calitatea de membru de partid, să fie alegător înregistrat și să se angajeze că va vota președintele propus de propriul partid.

