Lockdown-urile, catastrofale pentru dependenții în curs de recuperare și pentru sănătatea mintală

Supravegherea locuințelor de recuperare pentru dependenții de droguri proaspăt dezintoxicați este un lucru greu și în cele mai bune perioade. Dar interdicțiile nesfârșite au creat condiții dificile chiar și pentru oamenii sănătoși, darămite pentru cei care abia au ieșit din spitalele de reabilitare, vulnerabili și încă năuciți, atrage atenția The Epoch Times.

Matt Royce, în vârstă de 35 de ani, supraveghează șapte unități locative de tranziție după dezintoxicare din Minneapolis. Toate locațiile, fiecare găzduind între 9 și 13 persoane, au fost „destul de pline tot timpul“.

În unitățile sale nu au avut loc decese prin supradoză timp de aproape trei ani, dar vara trecută a pierdut două persoane, iar alte trei au fost resuscitate după supradoză, folosind blocantul de opioide Narcan.

Depresia a „ajuns la cer“ de când au început lockdown-urile, a spus Royce. Dependenții în curs de recuperare suferă și mai mult acum din cauza plictiselii, imposibilității de a-și vedea familia și prietenii și lipsa activităților sociale.

„Mulți dintre acești tipi, au nevoie doar de lucrurile simple ale vieții. Și când li se interzice posibilitatea de a obține acele lucruri, este greu“, a spus Royce.

„Sperăm că acest lucru se va schimba mai devreme, nu mai târziu, pentru că nici măcar nu pot enumera de câte ori am avut de-a face cu recidive în fiecare zi a săptămânii … multe, foarte multe, din iunie până în octombrie. A fost non stop. A fost cu siguranță mai mult decât în ​​mod normal, nu există nicio îndoială cu privire la asta.“

La nivel național, decesele cauzate de supradozaj de droguri au atins valori maxime istorice.

În același ritm cu măsurile de restricționare la scară largă, decesele cauzate de supradozaj s-au accelerat, în special între martie și mai anul trecut, potrivit unui avertisment de sănătate de urgență emis de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) în 17 decembrie 2020.

Mai mult de 81.230 de persoane au murit din cauza unei supradoze de droguri între 1 iunie 2019 și 31 mai 2020, arată datele estimative ale CDC. Numărul final, care este în creștere cu 18% față de aceeași perioadă a anului precedent, este de așteptat să fie mai mare.

„Aceasta reprezintă o înrăutățire a epidemiei de supradozaj de droguri în Statele Unite și este cel mai mare număr de supradoze înregistrat vreodată într-o perioadă de 12 luni“, a declarat CDC.

„Este foarte, foarte trist ce se întâmplă“, a spus Royce. „Mi-aș dori să pot băga mâna în buzunar și să le ofer tuturor câte o mică bucată din ceea ce m-a ajutat pe mine, și să le spun tuturor ‘Nu treci singur prin asta. Nu te da bătut’“

În 20 februarie, se împlinesc 4 ani de când Royce a renunțat la droguri.

A început să fumeze droguri ușoare la vârsta de 13 ani și a cochetat cu „droguri de petrecere“, cum ar fi cocaină și ciuperci, până a descoperit opioidele.

„Nu am încercat drogurile doar pentru distracție. Am recurs la droguri pentru că voiam să evadez din viața pe care o duceam. Și chiar și la 13 ani, îmi uram viața“, a spus el.

La 21 de ani, o intervenție chirurgicală de apendice l-a aruncat pe Royce într-o luptă de 10 ani cu analgezice pe bază de opioide, luate pe rețetă.

„Mi-au dat 160 de pastile de Percocete de 10 miligrame – ceea ce este o nebunie. Adică, nimeni în această lume nu are nevoie de atât de multe pentru operația prin care am trecut. Îmi amintesc literalmente că am avut nevoie doar de două sau trei [pastile]“, a spus el.

„După primele 20 sau 30 de astfel de pastile, am devenit deja complet dependent. În mai puțin de două săptămâni, am terminat tot ce primisem pe rețetă și am reușit să obțin încă 100.

„Am fost dependent de aceste lucruri timp de … fix 10 ani mizerabili din viața mea.“

A fost destul de ușor pentru Royce să pună mâna pe mai multe pastile după ce nu a mai primit pe rețetă, deoarece familia sa extinsă i le furniza. Acest lucru l-a ajutat să stea departe de închisoare și să nu aibă condamnări, lucru neobișnuit pentru o dependență de opiacee de zece ani.

A fost, de asemenea, unul dintre motivele pentru care a evitat heroina. Optzeci la sută dintre noii consumatori de heroină își încep dependența cu analgezice. În cele din urmă, costul devine prea mare sau este greu să obțină pastilele, iar utilizatorii apelează la heroină.

„Motivul nr. 1 pentru care nu m-am îndreptat către heroină a fost că eram îngrozit de ea. Credeam că singura modalitate de a lua heroină este printr-un ac. Dacă aș fi știut că poate fi trasă pe nas, este trist să spun asta, dar cel mai probabil aș fi apelat la așa ceva“, a spus el. „Și dacă aș fi știut că heroina de 100 de dolari este echivalentă cu aproximativ 400 de dolari în pastile, aș fi folosit-o probabil“.

Spre sfârșitul dependenței sale, Royce lua opioide și metamfetamine. Locuia împreună cu prietena lui, de asemenea dependentă, și cu cele două fetițe ale acestora, în vârstă de 5 și 18 luni.

El a spus că își amintește că nu a putut să se ridice de pe canapea pentru a pregăti un bol de cereale pentru fiicele sale.

„Nici nu mă puteam mișca. Îmi amintesc cum micuța mea de 1 an jumate se îndrepta spre mine și îmi freca rotula spunând: ‘Tati, va fi bine. Tati, va fi în regulă,’ pentru că stăteam acolo bocind. Bocind de agonie și durere, dar plângând și pentru că voiam să mor. Și apoi bocind pentru că voiam să mor de față cu fetele mele“, povestea el.

La fel ca mulți dependenți de opioide, Royce a perceput moartea ca fiind o opțiune mai favorabilă decât experimentarea sevrajului.

„În sevraj, intram în convulsii. Tremuram literalmente fără oprire până când reușeam în cele din urmă să-mi iau doza“, a spus el.

„Fiecare drog are propria sa manifestare când nu îl iei, dar opiaceele, vreau să zic, nu am mai simțit niciodată în viața mea ceva așa puternic. Singura cale de scăpare pe care o vedeam era moartea“.

Tatăl lui Royce i-a oferit impulsul de care avea nevoie pentru a-și schimba viața.

„Nu voi uita niciodată dimineața aceea. Tatăl meu a bătut la ușă și mi-a spus: „Ori îți pui viața în ordine acum, ori îți iau copiii și nu-i vei mai vedea niciodată“, a spus Royce. „Și l-am crezut pe tatăl meu, pentru că nu este genul care să spună doar ceva și să nu o facă“.

În acea dimineață, Royce a luat decizia și a fost dus la un centru de tratament, unde a petrecut patru zile la dezintoxicare și trei luni într-un centru de tratament rezidențial.

„M-am săturat de durere, m-am săturat de întuneric. M-am săturat să mă doară. M-am săturat de toate acele lucruri egoiste pentru mine. Dar mai eram sătul de întunericul și durerea pe care o cauzam fiicelor mele. Asta a ajutat cu adevărat“, a spus el.

Royce știa că trebuie să renunțe complet de la prima încercare, pentru că văzuse atât de mulți oameni circulând prin sistem, recidivă după recidivă.

„Văd tot timpul cum oamenii cred că mai au o altă șansă, și nu au“, a spus el.

Centrul de tratament la care s-a dus Royce era un centru cu 16 locuri.

„Am avut alți 15 colegi acolo cu mine și șase dintre ei sunt morți acum. Și doar doi dintre ei se descurcă bine. Restul sunt pe droguri sau încă se află în închisoare. Atât de puternică este această substanță.“

Royce nu crede în narațiunea uzuală, că dependenții trebuie să meargă de multe ori la reabilitare înainte de a scăpa definitiv de droguri.

„Atât de mulți oameni devin doar victime ale statisticilor … dau vina pe statistici pentru a o face lată din nou și pentru a crede că au încă o șansă“, a spus el.

„Nu, nu avem altă șansă. Și este un miracol dacă cineva o primește și ajunge din nou la tratament. Este un miracol.“

După ce și-a încheiat cu succes tratamentul, Royce s-a mutat într-o locuință de tranziție și a început să-și vadă din nou fetele. A obținut un loc de muncă la un depozit și juca baschet la terenul local.

Dar unitățile locative de tranziție pot fi locuri precare. Managerul casei a recidivat și a început să consume heroină împreună cu toată lumea, cu excepția lui Royce și a unei alte persoane.

Royce a implorat centrul de tratament să intervină și în cele din urmă au făcut-o, numindu-l pe el directorul unității. A curățat casa și, în următoarele luni, și-a dat seama că era bun în sfătuirea celorlalți rezidenți când veneau la el.

La un an de la dezintoxicare, slujba de la depozit a fost înlocuită cu un loc de muncă la centrul de tratament și Royce a știut că își găsise chemarea. Apoi, câteva zile mai târziu, încă un incident i-a consolidat dorința de a ajuta alți dependenți.

Royce a fost chemat acasă la 11 dimineața pentru a se întâlni cu un inspector. Doi dintre cei cu care locuia i-au spus că un alt coleg era în baie de două ore. Royce a bătut la ușă. Niciun răspuns. A izbit și a țipat. Niciun răspuns. A dărâmat ușa și l-a găsit pe om căzut peste toaletă; fața lui era purpurie și avea spume la gură.

„Am înșfăcat seringa cu Narcan și i-am dat trei doze în coapsă. După a treia înțepătură, dintr-o dată, l-am auzit inspirând. Și atunci, văzându-l cum își revine, am simțit în același timp un sentiment copleșitor de ușurare, tristețe și furie“, a spus Royce. Au sosit paramedicii, iar bărbatul a supraviețuit.

„Am făcut un atac ușor de panică pentru că nu-mi venea să cred că am avut literalmente o viață în mâinile mele.“

„Nu văzusem niciodată o supradoză. Nu mai văzusem niciodată în viața mea moartea așa de aproape. Așa că a fost un lucru foarte, foarte nou pentru mine. Și acesta a fost cu siguranță momentul decisiv pentru mine în ceea ce privește motivul pentru care fac ceea ce fac. Nu numai pentru mine și fiicele mele, ci și pentru alții. Pentru că și alte persoane au copii, și alte persoane au membri ai familiei care depind de ei și care vor să-i vadă reușind.“

Ajutorul pe care îl oferă altora și faptul că are de a face cu cei ce recidivează consolidează hotărârea lui Royce de a nu reveni niciodată la acel stil de viață. Își vede fetele aproape în fiecare zi și are o relație strânsă cu tatăl său, precum și cu mama fetelor (care și ea s-a lăsat de droguri).

„Văd direct cât de cumplită este viața pentru toți cei care aleg să se întoarcă la acele lucruri“, a spus el. „Mai ales după ce ajungi la aceste case de tranziție și la serviciile de tratament rezidențial și ambulatoriu, aceste persoane ajung la capătul puterilor mult mai rapid decât au ajuns înainte, atunci când aleg să se întoarcă la acel stil de viață, pentru că deja și-au ars toate podurile în urmă. Și-au pierdut deja casele, și-au pierdut deja locurile de muncă, și-au pierdut deja mașinile, copiii, cei mai buni prieteni, membrii familiei.

„Și văd asta tot timpul, din păcate.“

Experții în sănătate mintală i-au avertizat pe oficialii de stat de luni întregi cu privire la efectele lockdown-urilor asupra consumului de droguri și a ratelor de sinucidere.

În timpul unei reuniuni a Cabinetului la Casa Albă, în 19 mai, Dr. Elinore McCance-Katz a implorat oficialitățile să ia în considerare impactul.

„Pentru a pune toate acestea în perspectivă, cred că este important să subliniem faptul că, înainte de pandemie, se pierdeau 120.000 de vieți pe an din cauza supradozajului de droguri și a sinuciderii. Câte alte vieți suntem dispuși să sacrificăm în numele limitării răspândirii virusului?“ a declarat McCance-Katz, secretar asistent pentru sănătate mintală și abuz de substanțe în cadrul Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). Este, de asemenea, psihiatru și are doctoratul în epidemiologia bolilor infecțioase.

Numărul de apeluri către SAMHSA’s Disaster Distress Helpline a crescut cu 1.000 la sută în luna aprilie 2020, comparativ cu aprilie 2019.

„În calitate de psihiatru, aș argumenta că o viață pierdută din cauza sinuciderii este la fel de importantă ca o viață pierdută în urma coronavirusului“, a afirmat McCance-Katz. „Vă rog să luați în considerare întreaga sănătate a persoanei, nu doar un aspect îngust al sănătății fizice.“

Pentru ajutor

National Suicide Prevention Lifeline

1-800-273-TALK (8255)

Linia de asistență pentru tratament

1-800-662-HELP (4357)

Informații

www.SAMHSA.gov

