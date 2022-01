Lori Lightfoot: Companiile din Chicago sunt „recunoscătoare“ pentru mandatul ei de vaccinare 

În cadrul emisiunii „Squawk On The Street“ a CNBC, primarul din Chicago, Lori Lightfoot, a insistat că proprietarii de afaceri din orașul ei i-au fost „recunoscători“ ei și administrației sale pentru impunerea mandatelor de vaccinare, adăugând: „Așa că trebuie să facem tot ce putem pentru a-i motiva pe oameni. Soluția în ceea ce privește virusul și varianta Omicron înseamnă vaccin, vaccin, vaccin“, informează Hank Berrien într-un articol Daily Wire.

Moderatorul David Faber a întrebat: „De ce este nevoie de un mandat de vaccinare, având în vedere că, deși Omicron se răspândește foarte rapid, din fericire, nu pare să cauzeze același număr de spitalizări?“

„Da, așa e, nu avem genul de cazuri severe de care ne temeam“, a răspuns Lightfoot. „Realitatea este că asistăm la o răspândire masivă în comunitate, ceea ce înseamnă că oamenii se îmbolnăvesc, oamenii nu pot merge la muncă, iar spitalele noastre sunt pline, în special cu oameni care nu s-au vaccinat. Prin urmare, acești pași reprezintă un demers de ameliorare. Și ceea ce ne spun mulți, în special oameni de afaceri, este că vor să creeze un mediu sigur și ne sunt recunoscători că am impus acest mandat de vaccinare în localurile de divertisment, adică restaurante, baruri, săli de sport și altele asemenea“.

„Vă așteptați să ducă la o rată mai mare de vaccinare sau încercați pur și simplu să protejați populația care intră în aceste localuri?“, a insistat Faber.

„Cred că puțin din ambele“, a răspuns Lightfoot. „Ceea ce am constatat, de exemplu în timpul verii, când am găzduit Lollapalooza, care în 2021 a fost cel mai mare festival de muzică în aer liber din lume, oamenii s-au vaccinat. Am pus condiția vaccinării pentru acces în zona festivalului și în fiecare zi, peste 90% din persoanele de acolo erau vaccinate. Așa că trebuie să facem tot ce putem pentru a motiva oamenii. Soluția în ceea ce privește virusul și varianta Omicron înseamnă vaccin, vaccin, vaccin“.

„În New York, despre care, evident, pot vorbi, având în vedere că locuiesc aici, avem în vigoare un mandat de vaccinare de ceva timp deja“, a menționat Faber. „A părut să aibă efect în ceea ce privește vaccinarea oamenilor, dar cu siguranță nu a fost eficient în a împiedica creșterea numărului de cazuri. Se pare că avem mai multe decât Chicago, de exemplu. Chiar credeți că acest mandat va încetini creșterea numărului de cazuri, astfel încât, procentual vorbind, cifrele să nu ajungă la nivelul celor din New York?“

„Ceea ce cred că va face este că va convinge oamenii să se vaccineze“, a postulat Lighfoot. „Observăm că marea majoritate a oamenilor care ajung în spital, la terapie intensivă sau, din păcate, care mor, sunt nevaccinați. Nici măcar nu e vorba de o situație din care scapi ca prin urechile acului. Deci, dacă putem determina un procent semnificativ de oameni să se vaccineze pentru că vor să intre în restaurante, baruri, săli de sport și altele asemenea, efortul nostru va fi benefic pentru a salva vieți și cu siguranță a meritat“.

