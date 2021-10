Mai multe departamente de poliție din Illinois refuză să-și trimită oamenii în ajutorul orașului Chicago 

Încă două departamente de poliție din Illinois au refuzat să acorde asistență orașului Chicago, care se confruntă cu o potențială criză de personal din cauza mandatului de vaccinare impus de primarul Lori Lightfoot, informează John Rigolizzo într-un articol Daily Wire.

James Mendrick, șeriful din districtul DuPage, Illinois, precum și șeriful din districtul Kendall, Dwight Baird, au respins amândoi solicitarea Illinois Law Enforcement Alarm System ca departamentele de poliție din suburbii să ajute orașul Chicago să facă față la situațiile de urgență.

„Arată ca o criză de personal planificată dinainte“, a declarat pentru Daily Herald șeriful din DuPage, James Mendrick, al cărui departament are deja cu 12 oameni mai puțin decât ar fi nevoie. „Lipsa de logică este ceea ce mă uimește.“

Mendrick a precizat că solicitările de asistență implică de obicei echipe SWAT, dar ar putea include și patrule, unități K-9, drone sau alte tipuri de asistență. El și-a ilustrat punctul de vedere cu o anecdotă despre suspendarea echipei Chicago Bears și înlocuirea ei cu o altă echipă care să joace în locul lor.

„Jucătorii nu ar cunoaște nici antrenorii, nici regulile“, a spus el, așa că, dacă apar urgențe, „readuceți polițiștii din Chicago înapoi la treabă“.

Și Baird a refuzat să-și trimită oamenii să ajute Chicago, invocând îngrijorări cu privire la tratamentul pe care polițiștii săi l-ar primi din partea procurorului de stat al districtului Cook, Kim Foxx, dacă ar avea loc un incident, potrivit Police Tribune.

„Se pare că primarul Lightfoot își creează singură probleme prin deciziile pe care le ia cu privire la forțele sale de ordine și nu consider că asistența ILEAS ar fi justificată în această situație“, a spus Baird. „Aș ajuta dacă ar avea cu adevărat probleme. Dar ea și le face singură.“

Refuzul lor a fost precedat de cel al șerifului din districtul Kane, Ron Hain, care la rândul lui a ignorat solicitarea ILEAS. După cum a relatat anterior The Daily Wire, Hain a refuzat să-și trimită oamenii în sprijinul orașului Chicago din cauza agendei politice progresiste de acolo, precum și din cauza mandatului de vaccinare, pe care nici Hain, nici Mendrick nu l-au impus angajaților lor.

„Cred că politica actuală din Chicago adâncește și mai mult segregarea dintre comunitate și poliție“, a precizat Hain într-un comunicat. „Nu îmi voi trimite personalul la Chicago decât dacă un polițist este în pericol real, pentru că nu pot susține această agendă denaturată“.

„De asemenea, nu voi permite ca adjuncții mei să fie nevoiți să utilizeze forța în oraș și să fie sub jurisdicția procurorului din districtul Cook. Departamentul de Poliție din Chicago are propriul personal format din profesioniști care merită tot sprijinul pe care națiunea îl poate oferi. Soluția este simplă; permiteți poliției din Chicago să fie poliție, sprijiniți departamentul lor de resurse umane și organizați programe de reabilitare și suport vocațional conduse de oamenii legii. Acesta este modul în care Chicago poate stopa infracționalitatea și construi relații cu comunitatea, așa cum am făcut aici, în Kane.“

Orașul Chicago se așteaptă la o criză de personal în rândul forțelor de ordine pe fondul unei confruntări între sindicatul poliției din oraș și primarul Lightfoot, cu privire la mandatul de vaccinare impus de acesta.

Mandatul impunea tuturor angajaților de stat să își declare statutul de vaccinare până pe 15 octombrie sau vor fi pasibili de suspendare fără plată, iar recent doar 64% dintre angajații departamentului de poliție și-au declarat efectiv statutul de vaccinare. Șeful sindicatului de poliție din Chicago avertizase anterior că Chicago ar putea experimenta o reducere de până la 50% a prezenței polițienești din cauza respectivului mandat și a spus trupelor de ordine „să continue să se opună“. Sindicatul și municipalitatea sunt implicate în prezent în procese privind ordinele de vaccinare.

Lightfoot declară ferm că există planuri de rezervă, dar deja a suspendat 21 de polițiști și a restricționat solicitările de zile libere în contextul crizei de personal.

Traducere și adaptare

Tribuna.US