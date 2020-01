Mainstream media este întotdeauna în eroare cu privire la Trump și securitatea națională

Ar trebui să încetăm să mai ascultăm mainstream media atunci când e vorba de securitatea națională, din moment ce e întotdeauna în eroare. Ca public captiv, ne face să-i acompaniem prin toate etapele de isterie, ceea ce este insuportabil.

Dacă se poate reține ceva din recentele relatări hiperbolice legate de Iran, este că pariorii noștri media, în special cei care relatează pe teme de securitate națională, au o problemă profundă în a furniza o analiză rezonabilă și atentă din cauza unei animozități, chiar dușmănie, față de președintele Trump.

Nimic nu evidențiază acest fenomen mai succint decât ultimele zile în care reporterii presupus profesioniști au înseilat povești cu privire la probabilitatea celui de-al treilea război mondial, în timp ce difuzau rapoarte neverificate despre zeci de ucideri ale americanilor pe care le preluau de la mass-media iraniană de stat.

Dacă am ști ce este bine pentru noi, nu am mai oferi niciodată privilegiul frecvențelor prețioase unor astfel de indivizi, dar, din păcate, ei rămân alertați în buncăre, așteptând următoarea problemă de securitate națională pe care s-o transforme într-o mare criză, doar ca să-l zdrobească pe Trump. Au devenit soldați ai rezistenței, apărând moștenirea politicii externe a lui Obama cu orice preț, chiar sacrificându-și reputația pentru a prelua pelerina asumată anterior de Ben Rhodes.

Nivelul de manipulare și dezinformare fără suflare răspândit după uciderea generalului iranian Qassem Soleimani de persoanele pe care ne bazăm să relateze fapte și să ofere analize într-o manieră responsabilă și nedramatizată a fost uluitor. Dar acesta nu este primul lor rodeo.

Nu, astfel de relatări hiperbolice, de dragul de a convinge oamenii că Trump ar fi creat o problemă distructivă, au devenit noua carte pe care o joacă media mainstream. Au demonstrat că nu îl pot eviscera pe Trump cu relatări reale, cu starea de fapt, deoarece aceste lucruri nu sunt niciodată destul de grave pentru mass-media. În mod similar, de dragul de a evita minciuna completă (deși este distractiv să urmărești cum „greșelile” converg într-o anumită direcție), media mainstream este forțată să-și exprime criticile în proiecții fanteziste.

Trump aproape că a început al treilea război mondial. Trump aproape că a accelerat totala distrugere a kurzilor. Trump aproape că a început un război cu Coreea de Nord. Trump aproape că a început un război devastator între palestinieni-arabi și israelieni. Trump aproape că a distrus economia impunând tarife pe bunurile chinezești. Observați ce sens grav are cuvântul „aproape”? Este absolut bizar, deoarece aceste predicții nu s-au întâmplat niciodată.

Calitatea conjunctivă a cuvântului a devenit un scut pentru mass-media mainstream în timp ce prevăde efecte politice delirante care nu au nicio bază reală. Când președintele Trump a mutata ambasada SUA la Ierusalim, practic ni s-a promis o vărsare de sânge insurmontabilă și distrugerea irevocabilă a oricărei speranțe de pace în regiune. Din fericire, nu avem una. Dar acest lucru nu i-a oprit pe reporteri să se convingă sfios că, deși predicția lor nu s-a împlinit, totuși s-ar putea întâmpla.

Același dans este acum repetat și cu Iranul. Mass-media noastră mainstream cunoaște pașii foarte bine. Frumusețea cuvântului „aproape” este că acești reporteri nu trebuie să aibă niciodată dreptate pentru ca un lucru să fie aproape adevărat.

Până la urmă, performanța președintelui Trump vis-a-vis de Iran a fost uimitor de eficientă în restabilirea politicii de descurajare (și nu a încurajării) în regiune. Dar asta nu a împiedicat, din nou, ca relatările mass-mediei mainstream să arate că proiecțiile sălbatice a ceea ce ar fi putut fi vor continua să eclipseze realitatea. Iar singurii oameni care suferă din cauza unei astfel de „analize” bombastice sunt cei care sunt nevoiți să se bazeze pe ea, având în vedere că majoritatea oamenilor au cunoștințe limitate de geopolitica Orientului Mijlociu.

Există o iresponsabilitate grosolană în astfel de „relatări” și semnalează criza de credibilitate în continuă creștere a mass-mediei mainstream americane. Contrar a ceea ce a publicat revista Time, nu există absolut nici un motiv să discutați tema Iranului cu copiii voștri. Isteria se bazează pe minciunile pe care cei din mass-media continuă să și le recite, proiectându-le periculos asupra populației largi.

Poate că a venit momentul să discutăm „Iranul” cu pariorii din mass-media, nu cu copiii, doar dacă nu am fi târâți în isteria lor. Într-adevăr, am fi scutiți de prostiile insuportabile și anistorice. Cel puțin până la următoarea apocalipsă fabricată.

Erielle Davidson

The Federalist