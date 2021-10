Mandatul de vaccinare al lui Joe Biden nu există. Este doar un comunicat de presă

Da, am auzit o grămadă despre presupusul mandat de vaccinare impus de Joe Biden companiilor private cu 100 sau mai mulți angajați. A apărut peste tot la știri, chiar și înainte de a-l anunța, pe 9 septembrie. Anunțul său a pus în pericol slujbele a milioane de americani și a intensificat criza de personal în domenii esențiale, precum serviciile medicale.

Există o singură problemă. Totul este un miraj. Așa-zisul mandat de vaccinare al lui Biden nu există – cel puțin nu încă. Tot ce avem până acum este conferința sa de presă și alte vorbării enunțate pentru mass-media. Nu a fost emis un astfel de ordin care să pretindă că are efect juridic, analizează Joy Pullmann într-un articol The Federalist.

Acesta este motivul pentru care zecile de procurori generali republicani care și-au exprimat public opoziția față de mandatul clar neconstituțional și ilegal nu au intentat încă proces împotriva acestuia, mi-a confirmat Biroul Procurorului General din Indiana. Nu există un mandat care să poată fi contestat în instanță. Și acest lucru ar putea fi parte din plan.

Potrivit mai multor surse, până în prezent se pare că un astfel de mandat nu a fost încă trimis spre aprobare către Office of Information and Regulatory Affairs al Casei Albe. Nici Casa Albă, nici Occupational Safety and Health Administration (OSHA) și nici Departamentul Muncii nu au publicat vreun ghid oficial pentru presupusul mandat. Nu există un ordin executiv. Nu există nimic altceva decât declarații de presă.

În ciuda a ceea ce s-ar putea să fi fost îndemnați să credeți în mod eronat datorită fanteziilor proiectate de mass-media, autoritatea legală a declarațiilor de presă este egală cu zero.

„Nu există încă nimic care să-i oblige pe angajatori la așa ceva“, mi-a spus Stephanie McFarland, purtător de cuvânt al Administrației pentru Sănătate și Siguranță în Muncă din Indiana, pe 6 octombrie. „Președintele a făcut un anunț, cerând ca OSHA să se ocupe, dar nu am primit încă nimic de la el“, a adăugat ea. Când instituția de stat primește mai multe informații, a spus ea, le va revizui.

Pentru a impune percepția publică a unui mandat, administrația Biden se folosește de un proces neobișnuit de elaborare a normelor, pe care l-a folosit și la începutul acestui an, numit Emergency Temporary Standard (ETS). A durat aproape șase luni pentru a fi emisă regula ETS din primăvară. Cu toate acestea, companiile le spun reporterilor că mandatele lor de vaccinare vor avea ca termen limită luna decembrie, maxim. (Pentru cei care nu pot socoti timpul, asta înseamnă patru luni de la proclamarea mandatului inexistent al lui Biden. Potrivit OSHA, durează până la șase luni pentru ca un ETS să intre în vigoare, după ce mandatul inițial este emis în Registrul Federal – și, repet, acest lucru nu a avut încă loc pentru proclamatul mandat privind companiile cu mai mult de 100 de angajați.)

Avocații marilor companii și-au exprimat în mod direct bucuria pentru acest mandat iluzoriu: „Toată lumea iubește această reglementare“, a declarat în septembrie pentru Bloomberg Law Kate Bischoff, avocat specializat pe dreptul muncii, din Minneapolis. „Mulți aveau deja în vedere să facă asta, dar faptul că pot să dea vina pe Biden este ca o mană din Cer“.

Utilizarea procedurii ETS în locul celei obișnuite pentru elaborarea regulilor federale permite administrației Biden să-și impună pretențiile mai rapid și fără aportul publicului sau cerința de a răspunde la întrebările publicului, lucru care se aplică în mod normal chiar și unei asemenea reguli total aberante din punct de vedere legal, ca cea de față. Acesta este și unul din motivele pentru care normele ETS au fost anulate în mare număr în instanță.

„OSHA a folosit această autoritate legală de doar 10 ori în 50 de ani“, au scris David Rivkin Jr. și Robert Alt în Wall Street Journal, în septembrie. „Instanțele au decis contestarea a șase dintre acestea, anulând cinci și menținând doar una“.

Există multe alte motive pentru care orice mandat federal de vaccinare ar fi în mod evident ilegal și neconstituțional, scrie Rivkin și Alt, inclusiv că „Statele au autoritatea deplină de a reglementa chestiunile privind sănătatea și siguranța. Congresul are doar acele puteri limitate enumerate în Constituție. Asta nu ar include autoritatea de a impune o amendă de $155 (echivalentul actual al celor $5 precizați în cazul Jacobson) unei persoane care refuză să fie vaccinată, cu atât mai puțin de a o împiedica să muncească.“

Dar cine mai are nevoie de Constituție când ai un popor american condiționat să se conformeze chiar și la lucruri complet aiurea, despre care figurile de la TV insistă că trebuie să le gândească și să le facă?

Recent, Wall Street Journal a publicat o scrisoare din partea lui Bruce Atkinson, cuprinzând câteva observații excelente referitor la mandatul inexistent, printre care:

„Inexistența mandatului protejează administrația Biden de acțiunile legale care ar putea restricționa în cele din urmă autoritatea Occupational Safety and Health Administration. Cu toate acestea, mandatul convinge cu succes industriile și companiile să se conformeze, deoarece există posibilitatea de a fi emis, pentru a viza entitățile ce nu se conformează. Această amenințare implicită este eficientă în special în cazul companiilor care depind de bugetul federal sau de bunăvoința autorităților de reglementare federale. Mandatul inexistent permite, de asemenea, conducerii de stat și locale și companiilor dispuse să o facă, să emită propriile mandate, aparent în pas cu Washingtonul.

Pentru administrația Biden constituie un avantaj să prezinte un mandat inexistent ca pe un lucru real.“

Acum, să vedem, de ce administrație prezidențială vă amintesc toate acestea? De însuși domnul „Pix și Telefon“, desigur – Barack Obama.

Și mandatul său total neconstituțional Deferred Action for Child Arrivals, de exemplu, a fost doar un memoriu de două pagini, dar permite în continuare ca aproximativ 616.000 de persoane să ignore pur și simplu legi americane importante și ar putea fi ușor reinstituit de instanțe, întrucât litigiile continuă și cu aproape un deceniu mai târziu. Se pare că, datorită unor astfel de câștiguri, obținute din acțiuni ilegale pe față, pe care democrații le-au transformat în procedură standard de operare de-a lungul anilor, Joe Biden se simte acum liber să reducă acel dispreț față de Constituție la un simplu telefon.

Această „guvernare prin comunicate de presă“ permite ca republicani precum guvernatorul din Indiana, Eric Holcomb, să se plângă de tirania lui Biden fără a folosi nimic din autoritatea de membru ales pentru a-i pune capăt. Holcomb a folosit aceeași procedură de guvernare-prin-decret în perioada lockdown-urilor, fără nicio restricție eficientă din partea unui legislativ de stat supermajoritar republican, ajungând chiar să declare presei că bisericile trebuie să împartă Trupul și Sângele lui Hristos conform dispozițiilor sale, fără a include însă acea parte în ordinele sale executive – cu siguranță pentru că a dicta cum să se desfășoare serviciul religios este evident neconstituțional și ar fi generat rapid procese în instanță.

Toate acestea le permit republicanilor firavi și democraților malefici să se acuze reciproc în fața camerelor, în timp ce americanii de rând suferă sub conducerea lor deficitară. La momentul în care procurorii generali republicani ajung în sfârșit să deschidă procese împotriva vreunui document legal care să întruchipeze promisiunile lui Biden, marea majoritate a persoanelor care nu doresc ca guvernul să le impună proceduri medicale vor fi probabil șomeri, injectați forțat cu tratamente despre care nu se știe aproape nimic, forțați să renunțe la cariera educațională, prevăzându-se prin documente false că acești cetățeni sunt mai prejos de imigranții ilegali exonerați de regulile COVID și așa mai departe.

Acesta este modul în care republicanii firavi continuă să-i lase pe democrați să ne anuleze drepturile, la fel cum au făcut-o pentru aproape 50 de milioane de cetățeni americani nenăscuți. Grozav, mulțumiri „funcționarilor publici.“ Continuați să vă lăudați că iubiți libertățile americane și Declarația Drepturilor. O să vă cred când vă văd sacrificând ceva substanțial pentru a lupta pentru ele.

Ceea ce fac democrații în timp ce republicanii stau din nou cu brațele încrucișate este o urâciune morală și constituțională. În ziua de azi, democrații nu mai au nevoie de niciun paravan. Orice spun ei, voi faceți. Nu aveți niciun drept, nimic de zis în această privință, nicio posibilitate de a obiecta măcar la a vă injecta forțat chestii în propriul corp și în trupurile copiilor voștri.

Acești oameni au impresia că sunt regi și prea mulți americani se comportă ca niște iobagi de-ai lor, nu ca cetățeni înzestrați de Dumnezeu cu drepturi inalienabile, inclusiv dreptul de a consimți – prin reprezentanți aleși, nu prin birocrați dictatori pe care nu i-a ales nimeni – la reguli care ne limitează drepturile, viața de zi cu zi și demnitatea umană.

