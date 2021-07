Mândria și Prăbușirea lui Anthony Fauci

Timp de citire: 10 minute

Grecii antici, ale căror învățături par veșnic actuale, ne-au avertizat că mândria și ambiția excesivă i-ar distruge pe cei ce se fac vinovați de a le avea. Cred că e valabil și în cazul lui Anthony Fauci, analizează Clarice Feldman într-un articol American Thinker.

În primul rând, trebuie să fac o mărturisire. Nu am fost foarte impresionată de prestația lui în ceea ce privește SIDA, cu ani în urmă, și cu atât mai puțin de el însuși, pe când se râzgândea dintr-un interviu în altul pe tema COVID-19 (Atât de multe erau, că ajungeai să te întrebi dacă avea vreodată timp să citească lucrările scrise pe subiect sau pe transmiterea și tratamentele potrivite).

În plus, de două ori deja, membrii familiei mele și-au făcut planuri de călătorii lungi pentru a petrece ceva timp cu mama mea în vârstă de 102 ani – a cărei stare se degradează acum rapid într-o unitate de terapie intensivă – doar ca aceste planuri să le fie spulberate.

Prima dată, din cauza carantinei COVID-19 în Hawaii, unde locuiesc. Săptămâna aceasta, datorită faptului că mama mea a intrat în contact cu cineva care e posibil să fi contractat COVID. Evident, sunt foarte supărată pe oricine a contribuit la crearea și diseminarea virusului și la ascunderea originii sale.

Desigur, angoasa mea personală cauzată de ravagiile COVID este minoră în comparație cu a celor care i-au pierdut pe cei dragi (adesea fără posibilitatea de a le fi alături în ultimele ore), au fost nevoiți să-și închidă afacerile, și-au pierdut veniturile, au suferit din cauza bolilor și multe altele. Și mai este apoi pierderea la nivelul trezoreriei.

„Programele guvernamentale de ajutor COVID au costat 5,2 trilioane de dolari, mai mult decât al Doilea Război Mondial, al cărui preț a fost de 4,7 trilioane de dolari. Acești munți de bani vor provoca inflație, vor crește ratele dobânzii și vor reduce prețurile acțiunilor. La nivel uman, numărul de decese COVID l-a depășit pe cel din al Doilea Război Mondial și din războaiele din Coreea și Vietnam“.

Firește, vrem să cunoaștem originea bolii și să stabilim o anumită măsură de culpabilitate pentru acest dezastru mondial și a devenit din ce în ce mai clar că virusul a apărut în laboratorul de virusologie chinez din Wuhan și că adoratul mass-mediei, Fauci, este responsabil în mare măsură pentru finanțarea cercetărilor care au făcut ca virusul, existent inițial doar la lilieci, să poată fi transmis oamenilor. Mai mult, el a avut un rol major în mușamalizarea informațiilor, a finanțării NIH pentru cercetare și a rolului său în furnizarea finanțării.

Săptămâna aceasta, atât Organizația Mondială a Sănătății (OMS), cât și Washington Post au ajuns să admită că virusul provine din laboratorul din Wuhan Lab, o noțiune care în urmă cu doar un an era considerată „dezinformare periculoasă“ și o „teorie a conspirației“ prostească.

„Un număr din ce în ce mai mare de înalți oficiali ai administrației implicați într-o anchetă privind proveniența virusului susțin acum teoria conform căreia virusul ar fi putut porni de la Institutul de Virologie din Wuhan, potrivit unui raport al CNN. Deși încă au păreri împărțite referitor la apariția lui pe cale naturală – trecând de la animale la oameni, confirmarea lor marchează o schimbare față de disprețul aruncat asupra fostului președinte Trump și unui grup de oameni de știință europeni care au menționat pentru prima dată teoria scurgerii din laborator în perioada de vârf a pandemiei, anul trecut. Virusul a infectat aproape 190 de milioane de oameni din întreaga lume și a dus la peste 3,5 milioane de decese, potrivit statisticilor compilate de Universitatea John Hopkins. Directorul General al Organizației Mondiale a Sănătății a avut și el o schimbare radicală de opinie recent, recunoscând că e posibil ca virusul să fi scăpat dintr-un laborator. Tedros Adhanom Ghebreyesus cere acum Chinei să fie ‘transparentă, deschisă și cooperantă’ și să predea ‘datele brute’ solicitate de OMS la începutul pandemiei, a spus el.“

Tot de curând, senatorul Rand Paul a avut o discuție aprinsă cu Fauci, acuzându-l că a mințit Congresul când a negat că NIH a finanțat cercetări gain-of-function la laboratorul din Wuhan.

El a sesizat Departamentul de Justiție în legătură cu mărturia dată de Fauci, pentru a se deschide o anchetă penală. Într-o oarecare măsură – chiar lăsând la o parte lipsa de probabilitate ca departamentul să-l condamne pe Fauci pentru mărturie mincinoasă – este aproape imposibil de dovedit fapta lui, având în vedere formatul, interogarea imprecisă de către mai multe persoane și metoda de transcriere a acelei depoziții. (Fără a detalia prea mult aici, audierile din Congres nu sunt organizate sau înregistrate în același mod și cu același grad de precizie ca procedurile judiciare.)

După acest schimb de cuvinte, Josh Rogan, cronicar la Washington Post a fost, din câte rețin, primul care a pus sub semnul întrebării integritatea lui Fauci.

„Paul, care consideră că dovezile indică Institutul de Virologie din Wuhan (WIV), cel mai important laborator din lume studiind coronavirusul liliecilor, ca sursă a focarului, l-a presat pe Fauci în legătură cu o lucrare științifică a principalului cercetător din WIV asupra liliecilor, Shi Zhengli. Argumentând că activitatea ei de modificare a virușilor pentru a-i face mai transmisibili la oameni constituie cercetări ‘gain-of-function’, el l-a acuzat pe Fauci că a mințit Congresul, o infracțiune federală. Fauci a insistat asupra faptului că ‘personal calificat, superior sau inferior, din domeniu nu le consideră ca fiind ‘gain-of-function’. El a folosit o definiție specifică elaborată de Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale în 2017, când a fost ridicată restricția administrației Obama privind cercetările gain-of-function. ‘Domnule senator Paul, nu prea aveți idee despre ce vorbiți, sincer,’ a adăugat Fauci. … mulți oameni de știință consideră că Paul știe de fapt despre ce vorbește. Unul dintre aceștia este Richard Ebright, microbiolog și expert în biosecuritate al Universității Rutgers, pe care Paul l-a citat spunând că această cercetare „se potrivește, întruchipează chiar, definiția cercetării gain-of-function“.

Alți oameni de știință, chiar și cei care cred că teoria scurgerii dintr-un laborator este plauzibilă, susțin că Fauci are dreptate din punct de vedere tehnic, deși menționează că definiția oficială este atât de îngustă încât permite oricui să evite procesul de revizuire la stabilirea căruia a ajutat însuși Fauci. Cu alte cuvinte, dacă sistemul de monitorizare pentru revizuirea cercetărilor riscante nu este aproape niciodată folosit, la ce ne ajută să-l avem?

Dar nu contează ce definiție ‘gain-of-function’ preferați. Ceea ce poate vedea lejer acum toată lumea este că NIH a colaborat la cercetări riscante cu un laborator chinez care are zero transparență și zero responsabilitate în timpul unei crize.

Fauci i-a mai spus lui Paul că nu există nicio posibilitate ca cercetările din lucrarea citată de Paul să fi dus direct la virusul SARS-CoV-2, dar Paul a numit corect acest lucru drept o prefăcătorie. Acel proiect specific era doar un element al demersurilor implicând mai multe agenții ale guvernului SUA care, de ani de zile, a pompat banii și expertiza SUA în aceste laboratoare din Wuhan…“

Washington Post a mers mai departe, criticând înșelătoriile chineze cu privire la originea virusului și menționând pe scurt rolul NIH.

„Institutul efectua experimente folosind viruși combinați, cu proteine ​​spike modificate, testate pe șoareci cu celule respiratorii modificate genetic pentru a semăna cu cele ale oamenilor. Scopul era să aflăm care sunt cele mai infecțioase. Aceste experimente au fost descrise în cererile de finanțare, inclusiv pentru fonduri din SUA; cercetările au început în 2014-2015 și s-au desfășurat la Institut până în 2019. Experimentul nu a fost făcut în laboratorul cu cel mai înalt nivel de biosecuritate. Institutul a colectat probe de coronavirus de lilieci dintr-o mină din sudul Chinei și a stocat secvențe genomice ale mai multor dintre ele.

Într-o declarație din 15 ianuarie, administrația Trump a susținut că angajații Institutului Wuhan s-au îmbolnăvit „și au prezentat simptome compatibile atât cu Covid-19, cât și cu bolile sezoniere obișnuite“. China a refuzat investigații suplimentare asupra acestor și altor întrebări fără răspuns, sugerând în schimb potențialele origini ale virusului dincolo de granițele sale și a răspândit dezinformarea că ar proveni dintr-un laborator militar american.

În mod suspect, oriunde face China verificări, nu apare nimic. China a raportat către OMS că au testat peste 80.000 de probe de la animale sălbatice, animale și păsări de curte pentru a detecta virusul înainte și după declanșarea epidemiei, și niciuna nu a dat rezultate pozitive. În privința evidenței medicale umane, China a verificat 233 de instituții cu 76.253 de cazuri de afecțiuni respiratorii, între octombrie și noiembrie 2019, și a identificat 92 care puteau fi SARS-CoV-2, dar apoi a declarat că niciunul nu fusese.

În septembrie 2019, China a dezactivat o bază de date cheie, pe motivul securității cibernetice. Când, în decembrie 2019 opt doctori chinezi și-au exprimat îngrijorarea cu privire la o nouă boală apărută în Wuhan, au fost pedepsiți pentru că răspândesc zvonuri, iar autoritățile chineze au ascuns săptămâni întregi față de OMS și de poporul chinez adevărul privind transmisibilitatea noului coronavirus.“

În varianta lacrimogenă a editorialelor media, concluzia este următoarea:

„Puse laolaltă, răspunsurile Chinei dovedesc un tipar de negare, diversiune și amăgire. Cu toate acestea, pentru a ne pregăti pentru viitoarele pandemii și pentru a o înțelege mai bine pe actuala, ancheta privind originea virusului trebuie să continue, indiferent că e făcută de OMS, sau de alții – sau de toți“.

Nu menționează exact ceea ce pentru mine este lucrul cel mai semnificativ: Acordarea de subvenții NIH a lui Fauci are nevoie de o revizuire completă, independentă, și cu siguranță va fi învinuit pentru că a evitat intenționat să abordeze problema cercetărilor gain-of-function și a propriei sale monitorizări deficitare asupra activităților din Wuhan și a înșelătoriei chinezești. Avem mai multă putere să facem asta, decât să așteptăm ca cineva să străpungă zidul dezinformării chinezești cu privire la Wuhan.

China și Biden aruncă vina pe alții

Așa cum China a încercat să inducă în eroare sugerând că virusul provine din laboratoarele militare americane, administrația a încercat să arunce vina pentru lipsa de încredere în vaccinuri pe rețelele sociale. Nici John Hinderaker de la Powerline, nici Wall Street Journal nu s-au lăsat păcăliți.

Powerline ne reamintește că, în timp ce președintele Trump era încă în funcție, atât Kamala Harris, cât și Joe Biden „erau ei înșiși cei mai proeminenți anti-vacciniști și, dacă unii oameni au luat prea în serios scepticismul lor, nu pot învinui pe nimeni altcineva pentru asta“. I-ați văzut exprimând vreo remușcare pentru că i-au descurajat pe oameni să se vaccineze? Nici Hinderaker și nici eu nu am observat așa ceva.

Facebook s-a opus acuzației președintelui Biden că informațiile false de pe Facebook erau motivul opoziției față de vaccin, menționând că „Statisticile arată că 85% dintre utilizatorii Facebook din SUA au fost sau vor să fie vaccinați împotriva Covid-19. Obiectivul președintelui Biden a fost ca 70% dintre americani să fie vaccinați până pe 4 iulie. Nu Facebook este motivul pentru care acest obiectiv nu a fost îndeplinit.“

Journal a citat cuvintele lui Biden din septembrie, anul trecut, mai precis că președintele Trump „se folosește de un potențial vaccin COVID în scopuri politice“, acuzându-l pe Trump că se grăbește să obțină un vaccin pentru a avea câștig pe plan electoral (când, desigur, Biden a fost cel ce contesta siguranța și eficacitatea vaccinului, pentru propriul său câștig în alegeri).

Jocurile politice implicând sănătatea publică – precum cele folosite de Biden, Harris și Fauci – au avut un mai mare impact în a submina încrederea în sistemul și angajații din domeniul sănătății publice decât orice „dezinformare“ de pe rețelele sociale. Care, oricum, se dovedește adesea a fi adevărată, așa cum a fost afirmația lui Trump că virusul fusese creat în laboratorul din Wuhan.

Traducere și adaptare

Tribuna.US