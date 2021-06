Marea migrație a conservatorilor în SUA

Au sosit rezultatele recensământului din 2020, iar democrații par foarte neliniștiți. Se pare că statele republicane cresc, iar cele democrate se micșorează. Statele republicane câștigă trei locuri în Congres, în timp ce statele democrate pierd trei. De fapt, este pentru prima dată când California pierde un loc. Puterea legislativă și a Colegiului Electoral se înclină în favoarea republicanilor, constată John Green într-un articol American Thinker.

Dar ministerul propagandei încearcă să ne convingă că toate acestea sunt vești bune pentru familia mafiotă care se prezintă drept democrați. Narațiunea este că liberalii se mută din statele albastre (democrate) în cele roșii (republicane) și, până la urmă, le vor transforma în albastru. Dar, după cum ne-am obișnuit, dacă conducătorii dau din gură, cel mai probabil mint. Așadar, să examinăm ce spun.

Statul meu natal, Idaho, este un exemplu perfect al acestei migrații. În ultimii 10 ani, a cunoscut o creștere a populației de 17% – a doua cea mai mare din țară (Utah fiind pe primul loc). În cea mai mare parte a deceniului, rata de creștere a oscilat în jur de 1,5% anual. Cu toate acestea, în 2020, rata a atins 2,9% – aproape de două ori rata normală.

Are oare vreo legătură cu faptul că se află în apropierea Californiei? Poate că hoardele de persoane fără adăpost, creșterea ratei infracționalității și restricțiile COVID opresive nu au fost chiar atât de apreciate de californieni. Se pare că restricționarea totală a statului nu a funcționat pentru California mai bine decât pentru Cuba – deși o evadare din Regatul lui Newsom este un pic mai puțin periculoasă decât să-i faci semne de adio lui Castro.

Analizând nițel datele privind evoluția statului Idaho constatăm că într-adevăr California este marele vinovat – dar nu singurul. Pe baza datelor de migrație din 2018 ale biroului de recensământ:

26,3% provin din California. Dacă Nevada ar fi o întindere de ape, am fi avut o criză de bărci.

18,7% provin din statul Washington.

8,3% au venit din Utah. Probabil din cauza lui Romney.

5,9% au venit din Oregon. Nici măcar legalizarea canabisului nu i-a convins pe oameni că Antifa este o mișcare în mare parte pașnică.

5,2% au venit din Texas. Texas crește, de asemenea, și încep să fie prea mulți acolo.

De fapt, eu și soția mea am fost parte a migrației. Am trăit 36 ​​de ani în Siberia americană – cunoscută și sub numele de Minnesota. Politica din Minnesota a fost întotdeauna dominată de democrați. Însă în ultimii ani s-a schimbat radical. Când Keith Ellison – un fost susținător al Națiunii Islamului și avocat al ucigașilor de polițiști – a fost ales procuror general, am știut că este timpul să plecăm. Acest antisemit, încurajator al rasismului și abuzator de femei ocupa cea mai înaltă funcție din stat în domeniul forțelor de ordine. Ce putea merge prost? La un an după ce ne-am mutat, au avut loc revoltele George Floyd. Iată ce putea merge prost.

Ne-am mutat în micul oraș Star din Idaho. Eu îl numesc cea mai frumoasă tabără de refugiați din lume. Este o comunitate de noi subdiviziuni de locuințe, școli minunate (care nu predau Teoria Critică Rasială), numeroase biserici și oameni prietenoși. De asemenea, populația s-a dublat în ultimii 10 ani – aproape în totalitate prin transplanturile de pe coasta de vest.

Având în vedere această expansiune, devine Idaho albastru? Nu pare. Ne-am făcut mai mulți prieteni aici și majoritatea sunt californieni în proces de vindecare. Practic, toți sunt mai conservatori decât mine – iar eu îndeplinesc în mod clar definiția DHS (Department of Homeland Security) a unui extremist de dreapta (cred în continuare că Constituția se referă exact la ceea ce vedem scris).

Am văzut chiar și o camionetă, cu numere de California, arborând un steag în favoarea lui Trump la alegerile din 2024. Mi-a luat ceva timp să mă obișnuiesc cu situația, dar dacă porți o pălărie MAGA în public nu te atacă nimeni, iar dacă ai pe mașină un autocolant cu Trump probabil că nu o va vandaliza nimeni. Nu pare deloc că zona ar aluneca înspre nebunia de stânga.

Dar, lăsând la o parte sentimentele, ce arată datele reale? În 2016, Donald Trump a câștigat Idaho cu 59,2% din voturi. După ce s-au adăugat zeci de mii de noi rezidenți, majoritatea din California și Washington, Donald a câștigat Idaho cu 63,9% din voturi în 2020 – și nu a existat nici măcar cel mai mic indiciu de fraudă electorală aici. Odată cu presupusa noastră înclinare înspre democrați, marja de vot a lui Trump a crescut cu aproape 5%.

Între 2013 și 2019, procentul alegătorilor care s-au declarat republicani a urcat de la 32,4% la 50,8%. Democrații au adăugat 52.300 de alegători la listele de vot, dar republicanii au adăugat 200.000! Locuitorii din Idaho devin tot mai implicați în politică, iar înclinația lor politică este în mod clar conservatoare.

Deci nu, Idaho nu va deveni democrat în curând. Bănuiesc că același lucru este valabil și pentru Texas, Florida și numeroase alte state roșii. Asta înseamnă că ne putem culca pe-o ureche? În nici un caz. Dacă vrem să ne păstrăm libertățile, trebuie să punem umărul la treabă. Nu există loc aici pentru ipocriți care cred că nu e nicio problemă să faci compromisuri cu răul (la voi mă refer, Mitt și Liz).

De ce spun democrații și mass-media (ca să exagerez un pic) că migrația va transforma statele roșii în albastre? Cred că încearcă să se încurajeze singuri. Vor cu disperare să creadă că state precum Texas, Florida, Idaho și Utah devin democrate, pentru că alternativa este terifiantă. Poate ar trebui să se mute în Oregon și să încerce niște canabis legal.

Realitatea este că statele conservatoare devin din ce în ce mai conservatoare și în același timp câștigă influență politică. Oamenii care se mută prin țară nu sunt misionari ce vor răspândi socialismul, la fel cum cei care au fugit din Cuba în secolul trecut nu încercau să aducă comunismul în Florida. Ei evadează din statele albastre în căutarea Americii pe care o cunoșteau în tinerețe. America în care singura limită a succesului era imaginația și dorința lor de a lucra. Sunt refugiați politici.

