Media distribuie știri false despre Trump și virusul Wuhan, dar sondajele arată că americanii nu se lasă păcăliți

Ca urmare a isteriei nebunești a mass-mediei în legătură cu observațiile președintelui Trump despre lumină și dezinfectant, această poveste merită atenție, relatează RedState.

În primul rând, Trump nu a spus nimănui să se injecteze cu înălbitor, clor sau dezinfectant. Totuși, toate acestea au fost folosite de mass-media ca și cum ar fi adevărate.

Tot ceea ce făcea Trump era să pună întrebări și să speculeze cu Dr. Deborah Birx despre datele care au dovedit eficiența luminii ca dezinfectant în uciderea virusului.

El întreabă: Poți avea un tratament care să acționeze ca lumina pentru dezinfectare, având în vedere natura studiul lui Bill Bryan, oficialul DHS, care tocmai a arătat că lumina soarelui a distrus virusul rapid?

Trump a ținut să clarifice imediat că nu vorbea despre injectarea de dezinfectanți, cum ar fi înălbitorul sau alcoolul, pentru că acestea sunt pentru sterilizarea suprafețelor.

După cum arată acest studiu, lumina UV este folosită ca dezinfectant.

"Harness the power of light…The purpose of UV LEDs is primarily for disinfection…

„Exploatați puterea luminii … Scopul LED-urilor UV este în principal dezinfectarea … “Care poate fi un schimbător de joc.”

Oamenii de știință explorează chiar posibilitatea introducerii luminii în corp.

