Mesaj adresat comunității Românești din Biserica Philadelphia COG la aniversarea a 50 de ani | VIDEO

În urmă cu o lună am fost invitat de către Directorul Misiunii Genesis din Chicago, Rev. Ilie Uțu Tomuța, Redactorul Șef al revistei Genesis, să adresez un mesaj de suflet Bisericii Philadelphia cu ocazia celei de-a 50-a Aniversări care are loc în acest weekend. Având în vedere faptul că pentru o perioadă frumoasă am fost membrii în Biserica Philadelphia, între 1992 și 1998, am răspuns cu bucurie invitației. Mesajul a fost publicat în ediția nr. 51 a revistei Genesis, și vi-l redau în cele ce urmează.

* * *

Iubită biserică Philadelphia,

Sunt onorat să vă adresez un cuvânt de salut și felicitările mele sincere cu deosebita ocazie a sărbătoririi semicentenarului vostru, dorindu-vă tuturor multă sănătate în trup și în suflet.

Ne leagă multe amintiri plăcute, dar și triste, din sumedenia celor întâmplate în cei 36 de ani de când Philadelphia a prins o dimensiune locală și reală în viața mea, odată cu venirea mea în Chicago de pe alte

meleaguri americane.

Bucuriile trăite îmi descrețesc fruntea și îmi întineresc sufletul. Îmi aduc aminte de frumosul și neuitatul an 1994 când prin Harul și Atotputernicia lui Dumnezeu familia bisericii Philadelphia, unită și dornică de sacrificiu mărturisitor al credinței noastre în Hristos Mântuitorul, ne-am aventurat și s-a achiziționat, iar apoi s-a renovat clădirea bisericii actuale de pe strada Sunnyside. Au urmat ani frumoși de Har și Îndurare a Domnului peste biserică, ani în care împreună cu soția mea, Simona, am avut oportunitatea să cânt alături de alți tineri în cvartetul Philadelphia. Ce vremuri deosebite și cât de binecuvântate au

fost acelea.

20 de ani mai târziu, biserica Philaldelphia a fost locul sfânt ce-a găzduit oficierea cununiei religioase a fiicei noastre cele mari, Stephanie, cu tânărul Sorin Leahu. Apoi, în vara anului 2018 prima lor fiică, prima noastră nepoțică, Sienna, a fost adusă aici la binecuvântare. Un an mai târziu, tot biserica Philadelphia a găzduit și cununia religioasă a celei de-a două fiice, Rebecca (Becca) cu tânărul Angus Wilson. Și aceste mari bucurii au fost pentru noi dovezi a vremurilor de har și binecuvântare.

Doi ani mai târziu, la sfârșit de octombrie 2021, am simțit cum norii negrii erau toți abătuți asupra bisericii Philadelphia și lacrimile nu mi-au fost indeajuns pentru a plânge despărțirea de bunul meu prieten Nicu Vanciu, rob al Domnului ce-a slujit tuturor, dar într-un mod cu totul special tinerilor. Apoi, aproape la doi ani, acum două luni, am retrăit zdrobirea sufletului și … încă este mult prea proaspătă durerea, tocmai de aceea am acceptat să vă scriu și să vă spun că vă iubim și vă mulțumim.

Vă mulțumim pentru că aveți o sensibilitate rară, o dragoste care vă unește – atât cu cel în bucurie cât și cu cel în necaz. Vă mulțumesc pentru această dragoste cu care ați fost alături de noi și de familia ginerelui nostru Sorin Leahu, alături de mama lui – Susana, și de toți ceilalți membrii ai familiei imediate, conducându-l pe ultimul său drum pe cel ce a fost preaiubitul nostru cuscru Pavel Leahu, bunicul nepoatelor noastre, primul lor învățător al Bibliei.

Mulțumesc sincer lui Dumnezeu pentru voi, pentru fiecare în parte, și mulțumesc Lui pentru că mi-a dat Harul să vă cunosc, să simt îmbrățișările voastre calde și prin aceasta să văd cât de mult iubiți pe Domnul Slavei.

Iubiți credincioși, rămâneți calzi, primitori și plini de dragoste! În vremurile acestea în care lumea aleargă tot mai mult după orice este vremelnic și trecător, alegeți să faceți totul ca Numele lui Hristos să fie slăvit și pentru ceea ce sunteți voi pentru semenii voștri.

Nu obosiți în facerea binelui! Stăruiți în dragostea frățească! Mărturisiți-l cu îndrăzneală și demnitate prin purtarea voastră! Iar când Regele Regilor va veni să ne ia în Împărăția Sa să fim toți găsiți gata de a fi luați cu El pe norii Slavei. Maranata! Vino Doamne Isuse! Cu aleasă prețuire,

Steven V. Bonica

Prin voia Domnului slujbaș în ale știrilor

Tribuna.US