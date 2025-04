Michael Farris: Grupul operativ pentru eradicarea prejudecăților anti-creștine din guvernul SUA, o promisiune îndeplinită de Trump

Marți, Procurorul General Pamela Bondi a organizat o întâlnire cu membri ai cabinetului președintelui la Departamentul de Justiție al SUA pentru reuniunea inaugurală a Grupului operativ pentru eradicarea prejudecăților anti-creștine în guvernul federal. Grupului operativ, care a fost înființat de președintele Trump în temeiul ordinului executiv 14202, i s-au alăturat creștini americani pașnici care au fost vizați în mod nedrept de administrația Biden pentru convingerile lor religioase.

Printre martori s-au numărat:

Michael Farris: Litigator al Primului Amendament și președinte fondator al Patrick Henry College.

Farris a vorbit în numele pastorului senior Gary Hamrick pentru a discuta despre modul în care Biserica Cornerstone a fost investigată și acuzată de Serviciul de Venituri Interne (IRS) pentru așa-numitele încălcări ale Amendamentului Johnson. Farris este un senior al bisericii, a condus anterior Alliance Defending Freedom și a fost avocat în acest caz.

Dr. Scott Hicks: Prorector și director academic, Universitatea Liberty

Hicks a descris modul în care Liberty University și Grand Canyon University au fost țintite de administrația Biden pentru amenzi din cauza viziunii creștine asupra lumii a școlilor.

Phil Mendes: Navy Seal

Mendes a fost eliberat din funcție în timpul administrației Biden pentru că nu a făcut vaccinul COVID-19 din cauza solicitărilor de scutire religioasă care au fost refuzate de Departamentul Apărării.

Printre participanți s-au numărat Kash Patel (Directorul FBI), Marco Rubio (Secretar de Stat), Robert F. Kennedy Jr. (Secretar pentru sănătate și servicii umane), Linda McMahon (Secretarul Educației), Michael Faulkender (Secretar adjunct al Trezoreriei), Doug Collins (Secretarul Afacerilor Veteranilor), Vince Haley (Director al Consiliului pentru politică internă).

Michael Farris: Grupul, o promisiune de campanie îndeplinită de Donald Trump

Invitat la prima întrunire a grupului operativ, Farris și-a postat impresiile pe pagina sa de Facebook:

„Astăzi, am fost invitat să particip la o întâlnire la Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Știam că subiectul era discriminarea religioasă. Am venit să vorbesc despre părtinirea IRS (sub conducerea lui Biden) împotriva creștinilor conservatori. Biserica mea, Cornerstone Chapel, fusese investigată și pedepsită de IRS pentru predica pastorului nostru (remarcabil și curajos), Gary Hamrick, despre alegerile din 2020.

Am crezut că va fi o întâlnire mică, informală.

Când am ajuns, erau mult mai multe scaune așezate în jurul unei mese de conferință decât mi-am imaginat. Apoi am început să mă uit la cardurile cu numele din jurul mesei. Procurorul general Pamela Bondi. Secretarul de stat Marco Rubio. Secretarul Educației Linda McMahon, Secretarul Sănătății, Robert Kennedy, și așa mai departe. Aproape jumătate din cabinetul președintelui, plus directorul FBI și nu numai.

Am participat la o mulțime de reuniuni de rang înalt în cei peste 40 de ani pe care i-am petrecut în DC, dar asta a fost peste măsură.

Am fost unul dintre cei trei martori care au depus mărturie în direct la această reuniune foarte importantă a administrației Trump.

Apoi, mulți dintre ofițerii cabinetului au împărtășit pe rând exemple de prejudecăți anti-creștine pe care le-au descoperit în agențiile lor și măsurile pe care le luau pentru a le remedia.

Am fost absolut uimit. Am auzit povești sincere despre tratarea teribilă a creștinilor de către administrația anterioară. În armată, de către FBI, de către Departamentul de Stat, de către Departamentul de Justiție, de către Departamentul de Educație și multe altele.

Iar soluțiile au fost rapide, reale și incredibil de inspirate.

În trecut, am prezidat reuniuni în care cei mai buni avocați creștini au împărtășit cele mai scandaloase cazuri ale noastre și în care am făcut planuri de ripostă.

Reuniunea de astăzi a avut același spirit, dar cu o diferență majoră. Acești oameni conduc de fapt guvernul nostru și au luat rapid tipul de măsuri pe care creștinii au crezut mult timp că le cere justiția. Am fost uimit și încurajat profund în sufletul meu.

Nicio administrație nu va face totul exact așa cum aș prefera eu. Așa că scutiți-mă de comentariile de genul „da, dar cum rămâne cu cealaltă problemă”.

Am văzut pe viu un guvern care face mai mult pentru a urma calea cu adevărat corectă decât am văzut vreodată în aproape 50 de ani de muncă în această vie.

Acesta este un domeniu în care Donald Trump a făcut promisiuni electorale și le îndeplinește rapid, energic și cu sprijinul său entuziast.

Dacă fiecare credincios ar fi putut vedea acest lucru în persoană, inimile lor ar fi revărsate în seara aceasta”, a spus Farris.