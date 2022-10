Michigan: În această toamnă, conservatorii nu pot închide ochii la atacurile democraților asupra copiilor și legilor electorale

În timp ce alegerile extrem de controversate din Arizona și Georgia au atras din plin atenția presei, Michigan este un stat disputat adesea neglijat – și încă unul extrem de important, analizează Shawn Fleetwood pentru The Federalist.

Câștigat de Donald Trump în 2016 și de Joe Biden în 2020, aici are loc una dintre cele mai strânse curse electorale pentru postul de guvernator, în care democratul ce deține actualmente funcția, Gretchen Whitmer, îl va înfrunta pe contracandidatul republican Tudor Dixon.

În ciuda concluziilor pripite ale presei corporatiste că respectiva confruntare va reprezenta o victorie ușoară pentru Whitmer, datele sondajelor recent publicate de instituții mai credibile au indicat că Dixon îi dă de furcă guvernatorului democrat.

Potrivit unui sondaj de opinie realizat la sfârșitul lunii septembrie de The Trafalgar Group, Whitmer are un avans de aproximativ 6 puncte față de Dixon (50,9% la 45,1%) în rândul celor 1.075 de potențiali alegători.

Chiar și un sondaj CBS/YouGov publicat la sfârșitul săptămânii trecute arată că Whitmer conduce cu doar 6 puncte (53% față de 47%), în ciuda faptului că s-a folosit varianta mai puțin precisă a „alegătorilor înregistrați“.

Potrivit sondajului CBS/YouGov, alegătorii din Michigan au numit economia drept principala problemă care îi preocupă înainte de alegeri, majoritatea considerând că „economia statului merge prost“.

Astfel de statistici sunt de bun augur pentru Dixon, care înregistrează un avans de 10 puncte față de Whitmer (55%-45%) în rândul locuitorilor din Michigan pentru care starea economiei este principalul considerent la vot.

Și deși lupta pentru postul de guvernator al statului Michigan este cu siguranță importantă, alegătorii de aici vor avea de luat și alte decizii, chiar mai importante, în ziua alegerilor.

În plus față de numeroasele curse electorale la nivel de stat din Michigan, două inițiative propuse de democrați vor apărea pe buletinul de vot în această toamnă: Una care urmărește să includă politicile electorale ale Stângii în constituția statului și alta care încearcă să facă același lucru cu avortul – plus o completare subtilă care ar asigura un drept constituțional pentru copii de a-și amputa organele genitale sănătoase.

Versiunea din Michigan a HR 1

Cunoscut sub numele de Propunerea 2, amendamentul susținut de grupuri radicale de stânga ar include practic seria de politici electorale râvnite de democrați în legislația statului Michigan.

Printre modificările aduse legii electorale de stat se numără cerințe precum „urne mobile pentru depunerea buletinelor de vot în absență“ finanțate de stat și „timbre poștale pentru formularele de solicitare a buletinului de vot și expediarea lui“, și, de asemenea, permiterea „donațiilor private pentru finanțarea alegerilor“.

Propunerea ar oferi alegătorilor și „dreptul“ de a completa o singură cerere de vot prin corespondență care să le permită să „voteze prin corespondență la toate alegerile viitoare“, ceea ce ar „menține în vigoare votul prin corespondență pentru toți, forma cea mai lipsită de securitate în ceea ce privește alegerile, după ce astfel de măsuri au afectat masiv turul de scrutin din 2020“.

Propunerea 2 nu ar schimba doar modul în care se desfășoară alegerile, ci și modul în care acestea sunt monitorizate. În textul proiectului de lege sunt incluse prevederi care ar extinde considerabil puterea secretarului de stat din Michigan în ceea ce privește revizuirea rezultatelor electorale.

„Niciun oficial sau membru al organului de conducere al unui partid politic național, statal sau local și niciun delegat din partea unui partid politic la secția de votare nu va avea vreun rol în conducerea, supravegherea sau derularea unui audit electoral“, se precizează în propunere.

Aceasta reflectă în mare măsură politicile incluse în legislația federală HR 1 a democraților, care a căutat să treacă sub controlul federal procesele electorale locale și de stat.

Citește și Prioritatea democraților înainte de alegerile din toamnă este modificarea legilor electorale

Amendamentul privind avortul

Etichetată în mod înșelător drept „Inițiativa privind dreptul la libertatea reproducerii“, măsura de pe buletinul de vot denumită Propunerea 3 ar permite practic accesul nelimitat la avort, fără restricții clare.

Potrivit textului amendamentului, „fiecărui individ“ i se acordă un „drept fundamental“ la avort, care include capacitatea „de a lua și a pune în practică decizii cu privire la toate aspectele legate de sarcină, inclusiv, dar fără a se limita la asistență prenatală, naștere, asistență postpartum, contracepție, sterilizare, servicii de avort, asistență medicală în caz de avort spontan și tratamente pentru infertilitate“.

Propunerea ar impune, de asemenea, ca celor care doresc să facă avort „să nu li se încalce acest drept și să nu li se pună condiții împovărătoare decât dacă acest lucru este justificat de un interes imperios necesar al statului, obținut prin metodele cele mai puțin restrictive“ și ca respectivul individ să nu fie „discriminat“ de către stat „în ceea ce privește protejarea sau asigurarea acestui drept fundamental“.

Cu toate acestea, după cum explică o analiză realizată de organizația Citizens to Support Michigan Women and Children, limbajul aparent „blând“ utilizat în propunerea legislativă are potențialul de a „produce consecințe majore“.

De exemplu, „vârsta individului nu este specificată, ceea ce înseamnă că prevederile din acest amendament s-ar putea aplica atât copiilor, cât și adulților“, se menționează în analiză.

„Ce înseamnă mai exact ‘discriminare’? Discriminarea pe criterii de vârstă este un lucru real, deci înseamnă că tot ceea ce prevede amendamentul se aplică copiilor? Drepturile sunt, de obicei, lucruri care te protejează de urmărirea penală din partea guvernului, dar acest amendament spune că statul trebuie să impună aplicarea respectivului drept – să impună cui? Părinților? Medicilor și asistentelor?“

Conform legislației actuale din Michigan, părinții trebuie „să își dea consimțământul pentru ca un copil minor să fie supus oricărei proceduri medicale, începând de la extirparea amigdalelor și până la avort“.

Dacă va fi aprobată de alegători în noiembrie, Propunerea 3 ar anula această cerință și ar permite minorilor de sex feminin să pună capăt vieții copiilor lor în uter fără aprobarea sau cunoștința părinților.

Pe lângă subminarea drepturilor părintești, Propunerea 3 ar deschide, de asemenea, drumul pentru ca judecătorii și legiuitorii de stânga să includă în constituția statului Michigan agenda radicală a democraților de „trans-sexualizare a copiilor“.

„Limbajul expansiv și formulat în mod legalist al Propunerii 3, elaborată de Planned Parenthood și adepții Stângii … se extinde dincolo de avort pentru a crea un drept constituțional la mai multe elemente din ceea ce activiștii transsexuali numesc ‘servicii de afirmare a genului’, în ciuda faptului că acestea nu sunt nici pe departe ceea ce pretind a fi“.

„Conform legii din Michigan, în prezent, minorii nu pot fi sterilizați chimic sau chirurgical (sau făcuți infertili) fără consimțământul părinților lor“, scria Margot Cleveland pentru The Federalist.

Dar, conform Propunerii 3, copiilor de toate vârstele li s-ar garanta dreptul de a „lua și pune în practică decizii cu privire la toate aspectele legate de … sterilizare“, fără „discriminare“. Ea a continuat:

„În mai puțin de o lună, dacă Propunerea 3 va fi adoptată, copiii vor avea dreptul, conform Constituției din Michigan, să intre într-una dintre cele 12 așa-numite centre de ‘afirmare a genului’ ale Planned Parenthood din stat și, fără știrea sau consimțământul părinților, să obțină medicație ce blochează pubertatea.

Și, având în vedere că, în Michigan, Planned Parenthood promite ca în lunile următoare să ofere servicii de ‘afirmare a genului prin intermediul consultațiilor virtuale’, copiii din Michigan nici măcar nu vor trebui să iasă din casă pentru a obține aceste medicamente sterilizante“.

Adoptarea Propunerii 3 va oferi, de asemenea, băieților dreptul constituțional de a fi castrați, iar fetelor dreptul, conform constituției din Michigan, de a fi sterilizate prin intermediul unei histerectomii sau prin îndepărtarea ovarelor – toate acestea fără consimțământul părinților.

Citește și Iluziile sinistre ale transgenderismului

Câștigarea alegerilor din Michigan este imperios necesară

Având în vedere natura extrem de radicală a propunerilor democraților aflate pe buletinele de vot și consecințele dezastruoase pe care aprobarea acestor amendamente le-ar determina, (de către alegători care nu au citit poate textul complet și nu înțeleg mizele), grupurile afiliate republicanilor la nivel statal și național nu-și pot permite să stea cu mâinile în sân în ceea ce privește situația din Michigan.

Dacă eșecul amendamentului pro-viață din Kansas i-a învățat ceva pe conservatori, este că pasivitatea și lipsa comunicării sunt o strategie proastă.

În condițiile în care grupurile de stânga, cum ar fi Planned Parenthood, cheltuiesc milioane de euro pe reclame pro-avort, iar votul anticipat a început deja în tot statul, investirea mai multor resurse financiare în Michigan trebuie să devină o prioritate pentru grupurile conservatoare din întreaga națiune.

Permițând ca aceste amendamente să fie aprobate, republicanii nu le-ar ceda democraților din stat doar controlul asupra sistemului electoral din Michigan, ci și asupra propriilor lor copii.

În această toamnă, Michigan trebuie să fie considerat o prioritate – poate chiar principala prioritate.

Traducere și adaptare

Tribuna.US