Michigan: Justiția dă undă verde procurorilor districtuali să aplice legislația pro-viață a statului

Curtea de Apel din Michigan a decis recent că procurorii districtuali au autoritate deplină de a apăra și de a aplica legea de stat din 1931 care protejează viețile bebelușilor nenăscuți, limitând hotărârea anterioară a instanței care o suspendase.

În plus, Curtea de Apel din Michigan a clarificat că ordinul preliminar al instanței nu se aplica și procurorilor districtuali, astfel că districtele pot implementa imediat legislația pro-viață, informează ADF.

În luna mai, avocații Alliance Defending Freedom și Great Lakes Justice Center au depus o plângere în numele procurorului din Districtul Jackson, Gerard M. Jarzynka, al procurorului din Districtul Kent, Christopher R. Becker, al organizațiilor Right to Life și Catholic Conference din Michigan, solicitând Curții de Apel din stat să preia cazul Planned Parenthood of Michigan vs Attorney General of the State of Michigan și să ordone instanței inferioare să îl respingă, după ce instanța respectivă și-a depășit în mod flagrant sfera autorității.

„Oficialii aleși din Michigan au datoria de a respecta și apăra legea și de a proteja viețile celor nenăscuți“, a declarat Denise Harle, director al ADF Center for Life.

„Hotărârea de astăzi a Curții de Apel este un pas important în a permite procurorilor districtuali să își facă treaba și să aplice legea statului care protejează copiii și mamele, chiar dacă procurorul general refuză să facă acest lucru“.

În hotărârea judecătorească se precizează că „deși se vrea ca ordonanța să fie aplicabilă oricui acționează în subordinea și sub îndrumarea procurorului general, MCL 14.30 nu îi conferă procurorului general ‘control’ asupra procurorilor districtuali“.

În acest caz, care implică o lege de stat din 1931 ce protejează viețile bebelușilor nenăscuți, Planned Parenthood și procurorul general Dana Nessel au susținut că legea ar trebui anulată.

Judecătorul instanței inițiale, care a reprezentat Planned Parenthood înainte de a deveni judecător și a făcut contribuții anuale către gigantul din domeniul avorturilor, a refuzat să respingă plângerea, așa cum s-ar fi cuvenit, întrucât ambele părți sunt în favoarea aceluiași rezultat.

În schimb, fără a prezenta informații în sprijinul legii sau măcar o audiere privind fondul cauzei, ea a emis o ordonanță generală, concluzionând că Constituția statului Michigan creează probabil un drept la avort și sugerând că procurorilor li se interzice să aplice legea, deși aceștia nu sunt implicați în proces și nu au prezentat vreo pledoarie în acest caz.

Alliance Defending Freedom este o organizație nonprofit creștin-conservatoare americană, care de mai bine de 25 de ani luptă pentru libertatea religioasă, apărarea sanctității vieții și protejarea căsătoriei și familiei.

Traducere și adaptare

