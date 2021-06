Micile afaceri, distruse într-un număr șocant de lockdown-urile COVID

Lockdown-urile COVID impuse de guvernatorii SUA și birocrații din DC sunt responsabile de distrugerea a aproape 40% din micile afaceri, de la momentul în care virusul a împânzit lumea – și știm acum că au fost de prea puțin folos, sau deloc, informează Victoria Taft într-un articol PJ Media.

Un studiu realizat de Proceedings of the National Academies of Sciences a dezvăluit recent că lockdown-urile impuse nu au făcut prea mare diferență privind impactul COVID. Din rezumatul studiului:

„Studiile anterioare au susținut că ordinele de lockdown au salvat mii de vieți, dar reevaluăm aceste analize și arătăm că nu sunt credibile. Constatăm că ordinele de lockdown nu au adus beneficii detectabile pentru sănătate, ci au avut doar efecte minore asupra comportamentului și efecte reduse, dar negative, asupra economiei. Pentru a fi clar, studiul nostru nu ar trebui interpretat ca dovadă că metodele de distanțare socială nu sunt eficiente. Mulți oameni și-au schimbat deja comportamentul înainte de introducerea ordinelor de lockdown, iar aceste ordine par să fi fost ineficiente tocmai pentru că nu au modificat în mod semnificativ comportamentul de distanțare socială.“

Și acest lucru ar fi trebuit să fie evident pentru cei interesați să știe.

În timp ce birocrații au acordat companiilor Walmart, Costco, Lowe’s și altor magazine mari statutul de „esențial“, permițându-le să funcționeze în timpul pandemiei COVID, 38,9% din micile afaceri ale Americii, ce asigurau majoritatea locurilor de muncă din țară, au fost forțate să se închidă în baza fricii, regulilor extreme de distanțare socială, ignoranței din prima perioadă privind transmiterea și unei dorințe nesăbuite a guvernatorilor de a-și băga nasul în treburile oamenilor.

Pe scurt, micile afaceri ar fi putut funcționa tot timpul, exact așa cum au făcut-o și cele din marile rețele, dacă tiranii din legislativele de stat și primăriile din țară nu le-ar fi distrus în numele „științei.“

Utilizatorul Twitter Mark Changizi a ilustrat dispariția bruscă a numărului de afaceri mici printr-o serie de diagrame realizate de Womply și Harvard. Când a verificat prima dată, 37,5% din companii erau închise. În 13 iunie, acest număr era 38,9%. Lucrurile stau cu mult mai rău decât atunci când folosea cuvântul „decimate“ pentru a caracteriza fenomenul.

Majoritatea afacerilor distruse sunt cele din industria hotelieră. Cele mai afectate state au fost cele care depinde de această industrie: California, Florida, New York și Washington, DC.

Unii guvernatori, printre care guvernatorii de pe Coasta de Vest – Gavin Newsom din California, Jay Inslee din Washington și Kate Brown din Oregon, încă refuză să renunțe la puterile de urgență invocate în timpul pandemiei, astfel încât să poată interveni din nou asupra libertății oamenilor când doresc.

Revista Reason caracterizează drept tiranic felul în care acești guvernatori se agață de puterile conferite de starea de urgență.

„Gavin Newsom, Guvernatorul Californiei, a reacționat la pandemia COVID-19 cu un stil de conducere dictatorial, pe care puțini alți guvernatori îl pot egala. Chiar dacă alte state au ridicat o mulțime de restricții COVID-19 pentru cei vaccinați, conform îndrumării Centrelor federale pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC), democratul din California a ordonat redeschiderea statului în funcție de propriile sale condiții, fără a diminua măsurile până pe 15 iunie.“

În plus față de numărul de decese pentru care e responsabil Newsom, guvernatorii din alte state de pe Coasta de Vest, din Pennsylvania și New York – începând cu decizia lor de a pune bunicuțe infectate în căminele de bătrâni și până la creșterea majoră a ratelor de sinucidere – sunt vinovați de distrugerea afacerilor și de calamitatea economică rezultată.

Și nu vorbim de cifre mici.

Afacerile mici – cele cu mai puțin de 500 de angajați – reprezintă 98% din afacerile Americii. Ele asigură 62% din toate locurile de muncă din SUA. 89% din aceste afaceri mici angajează 20 sau mai puțini angajați. Ele reprezintă sursa principală a creării de locuri de muncă și o expresie a inițiativei americane, a spiritului antreprenorial și a individualismului.

Pe grafice se poate observa, de asemenea, că ultimele stimulente federale par să fi avut un impact minor, sau deloc, asupra capacității micilor afaceri de a rămâne funcționale.

Am învățat multe de când China a dat drumul acestui virus asupra lumii. Aceste lockdown-uri ale micilor afaceri sunt doar un alt exemplu de distrugere a țării pentru a o „salva“ … cu bune intenții și puteri polițienești.

