VIDEO | Imagini din satelit cu uraganul Milton care va lovi Florida

Milioane de oameni se pregătesc pentru ce este mai rău, în timp uraganul Milton își arată forța și se îndreaptă spre SUA cu valuri masive și vânturi devastatoare.

Locuitorii din Florida termină pregătirile de ultimă oră pe măsură ce uraganul Milton se apropie, furtuna fiind așteptată să aibă efecte amenințătoare de miercuri până joi.

Milton, acum o furtună de categoria 4, a avut vânturi maxime susținute de 150 mph și se deplasa în direcția est-nord-est cu 9 mph, a declarat centrul de uragane într-o actualizare de marți.

Se așteaptă ca Milton să aducă o val de furtună puternică, vânturi distructive și ploi care vor produce inundații, informează Fox Weather.

