Ministrul Apărării de la Chișinău, despre mitralierele și mașinile blindate de pe străzi: „Îmi asum responsabilitatea pentru acest pas”

Mașinile blindate care au patrulat ieri pe străzile din municipiul Chișinău au făcut un prim test, iar mitraliere au fost un gest simbolic. Declarația a fost făcută de Alexandru Pînzari, ministrul Apărării de la Chișinău, care a menționat că asemenea exerciții vor căpăta consecutivitatea, iar blindatele vor circula nu doar prin Chișinău, ci și prin alte localități din R. Moldova.

„Să vedem ce se face în toată lumea, să vedem cum patrulează armata la Roma, Berlin și alte orașe. Armata prin definiție este legată de arme. Starea de urgență presupune niște riscuri periculoase. De asta vine armata, cu alt echipament, altă disciplină, alte proceduri”, a precizat Pînazari în cadrul unei emisiuni de la N4.

Ministrul Apărării a adăugat că pe străzile mun. Chișinău vor patrula 20 de mașini militare, iar ieșirea de marți a fost una de probă. „Mașinile vor fi și în Chișinău și în raioanele unde sunt mai multe persoane infectate, pentru a delimita unele zone. Vom fi în zonele unde se adună oameni: parcuri, păduri, stații peco, magazine. Vom reveni la transportul public pentru că astăzi a fost aglomerație. Vom face tot posibilul pentru a nu răspândi maladia asta periculoasă”, a precizat Alexandru Pînzari.

De asemenea, militarii vor patrula și la Hâncești cu automobilele blindate. Șeful de la Apărare este convins că o asemenea metodă de convingere va avea impact indiscutabil.

„Automobilele sunt dotate cu mitraliere, ei s-au deplasat la fața locului și au scos mitralierele care au bulversat opinia publică. Au fost un semn simbolic. Îmi asum responsabilitatea pentru acest pas. Eu am decis să se circule în așa mod prin oraș. Chiar dacă am fost pe alocuri criticați că am arătat prea military, sunt niște studii științifice care arată că oamenii reacționează într-un fel când văd polițiști cu o mașină simplă și cu totul altfel când văd oameni înarmați cu automobile de luptă. Reacția este 100% ascultătoare”, a menționat Alexandru Pînzari cu referire la evenimentele de ieri.

