Mișcare strategică a României: Cumpără Portul Giurgiulești din Rep. Moldova

România cumpără singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova: Giurgiulești

Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova va ajunge în proprietatea Administrației Porturilor Maritime Constanța. Portul Giurgiulești este singurul din Republica Moldova accesibil pentru navele maritime prin fluviul Dunărea, un nod logistic de importanță strategică pentru comerțul intern și regional. Acesta joacă un rol important în economia Republicii Moldova prin facilitarea exporturilor și importurilor, fiind un punct de conexiune esențial între sisteme fluviale, maritime, feroviare și rutiere.

Portul Giurgiulești este situat la numai de 1 km de granița cu România. Are un terminal petrolier, două de cereale și unul pentru alte mărfuri. Statul român anunță că va face investiții pentru dezvoltarea portului și transformarea să într-un centru regional care să lege Uniunea Europeană de țările învecinate.

Portul asigura 70% din comerțul pe cale navigabilă al Republicii Moldova. Și nu este singurul său atuu. Giurgiulești este aproape și de granița cu Ucraina, la numai trei kilometri. Iar de la începutul războiului, de când porturile ucrainene de Marea Neagră au fost blocate, prin Giurgiulești a fost direcționată o parte importantă din cerealele și petrolul care ajung sau ies din Ucraina. Acum, aceste fluxuri comerciale din Republica Moldova și Ucraina vor fi gestionate de România.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare deține portul Giurgiulești din 2021. În aprilie anul trecut, a anunțat că vrea să-și vândă acțiunile și a lansat o licitație internațională. România, prin Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, a fost anunțată câștigătoare. Primii pași pentru dezvoltarea portului au fost deja stabiliți.

„Prin această cumpărare, România, prin CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, își asumă angajamente ferme privind dezvoltarea de lungă durată a Portului Internațional Giurgiulești și consolidarea poziției acestuia în regiunea Mării Negre și a bazinului Dunării. Se au în vedere investiții importante, pe termen lung, pentru creșterea capacității portului, îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii, precum pentru consolidarea importanței sale strategice în zonă”, se arată în comunicatul Guvernului de la București. „Această tranzacție oferă pârghii suplimentare operatorilor din România și Republica Moldova pentru sprijinirea procesului de reconstrucție viitoare a Ucrainei. Tranzacția contribuie la consolidarea Parteneriatul strategic dintre România și Republica Moldova, stimulând relațiile economice și comerciale dintre cele două state. În calitate de principal port al Republicii Moldova, Portul Internațional Giurgiulești gestionează peste 70% din importurile și exporturile realizate pe cale navigabilă, asigurând lanțurile de aprovizionare ale Republicii Moldova pentru multiple tipuri de mărfuri”, precizează instituția.

Prețul achiziției este estimat la 62 de milioane de euro, iar CNAPM Constanța ar urma să investească încă 24 de milioane de euro în dezvoltarea portului.

Share this: Facebook

X

