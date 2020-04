Modul de administrare a crizei de către președintele Trump înlătură criticii și aduce încredere până și în îndoielnici

Opinie: Charlie Kirk – Newsweek.com

Președinții se confruntă cu decizii dificile în fiecare zi, dar majoritatea deciziilor se pierd în timp. Sunt ocazional dezgropate de istorici și de jurnaliștii independenți, dar majoritatea acestor decizii dispar într-o tăcere nevăzută a trecutului.

Apoi, există acele decizii care rămân în mintea noastră, pe buzele și în inimile noastre. Devin o parte a întregului colectiv, țesute în sentimentul de american, în sine.

Astfel este decizia lui Lincoln de a forța un Război Civil. Decizia lui Franklin D. Roosevelt intră în al Doilea Război Mondial după Pearl Harbor. Decizia lui Harry S. Truman de a fi de acord cu instituirea Statului Israel. John F. Kennedy sigilează Cuba (blocând-o de SUA). Gerald Ford îl grațiază pe Richard Nixon. Ronald Reagan se distanțează de Reykjavik și decide să pună-n cap Războiul Rece. Decizii ca acestea pot schimba cursul civilizației umane, chiar pot modifica cursul istoriei umane.

Președintele Trump se află acum exact în fața acelei decizii critice cu privire la blocarea coronavirusului chinez și redeschiderea economiei americane.

Nici una dintre marile figuri ale lui Shakespeare – Othello, Macbeth, Hamlet, King Lear – fiecare cunoscute pentru decizii tragice – nu ar fi putut gestiona acest moment conform scenariului.

Nici măcar Shakespeare sau un alt scriitor de ficțiune nu ar pune această povară pe protagoniștii operelor lor. Este, însă, o alegere pe care soarta i-a dat-o acestui președinte.

Această situație este cu mult mai unică decât oricare dintre cele cu care alți președinți s-au confruntat ulterior. Este o premieră. Niciodată în epoca noastră post-industrială, o economie nu a decis să se oprească singură (așa cum o face acum), nici un guvern nu a cerut acest lucru (o altă consecință a acestui caz). Nu există un manual, nu există precedent. Este un scenariu în chestiunea căruia nici un lider nu poate apela sau oferi sfaturi.

Joe Biden a spus că vrea să fie de ajutor. Chiar dacă acest lucru ar fi adevărat, el nu are experiența de a înțelege povara care se află acum pe umerii președintelui. La fel se poate spune și despre foștii președinți Bill Clinton, Barack Obama, George Bush și Jimmy Carter. Toți au rămas relativi tăcuți. Asta pentru că singura persoană care are experiența pentru a gestiona coma economică indusă de guvern este actualul ocupant al Biroului Oval.

Acest lucru este într-adevăr Shakesperian în modul în care acțiunea se va desfășura în mandatul președintelui. Un om de afaceri dur și curajos din New York care sfidează toate pronosticurile prin preluarea funcției, în ciuda unor adversari politici profund ostili. Acesta a fost doar începutul. Apoi a continuat să supraviețuiască atacurilor acestor adversari, o vânătoare de vrăjitoare timp de doi ani de investigare a unor acuzații lipsite de fond, și, în sfârșit, încercarea lor de a-l înlătura din funcție în cel mai partizan impeachment din istoria națiunii.

Președintele Trump s-a confruntat cu toate acestea în timp ce aducea o renaștere economică în America și exact atunci când părea să fie ieșit victorios, un vechi adversar, China, trimite cea mai mare provocare din istorie.

Care este cea mai mare provocare cu care se confruntă?

Va decide să redeschidă economia Americii pentru a evita o scădere cataclismică a sănătății economice din America, care ar putea dura mai mult de o generație (înțelegând că acest lucru va duce la mai multe cazuri de virus și mai multe decese) sau se concentrează la strategia izolării virusului, sperând că diminuând răspândirea bolii nu va distruge complet țara?

Este timpul pentru un nou moment Wollman Rink al președintelui Trump.

Popularizat în cartea Art of the Deal (Arta Negocierii), povestea despre patinoarul new yorkez Wollman Rink este una pe care o împărtășesc cu mare detaliu în cartea mea recentă The MAGA Doctrine (Doctrina MAGA). Patinoarul din Central Park, care a fost deschis inițial în 1950, s-a găsit în nevoie de renovări complete la începutul anilor ’80. Orașul New York a decis să întreprindă proiectul și, tipic pentru orice lucru condus de birocrați și politicieni, proiectul s-a confruntat cu întârzieri masive și depășiri de costuri. Până în 1986, nu s-a putut prevedea niciun sfârșit apropiat.

În iunie 1986, omul de afaceri Donald Trump (pe atunci considerat doar un dezvoltator imobiliar de al 2-lea nivel) l-a contactat pe primarul new yorkez Koch și i-a spus primarului, în esență, „dă-mi proiectul, dă-mi patinoarul și îl voi finaliza în șase luni”. Orașul a acceptat oferta, iar echipa Trump a terminat proiectul cu două luni mai devreme și cu 750.000 USD sub buget. Astăzi, este un frumos centru de recreere pentru locuitorii din New York și turiștii din întreaga lume.

Bloomberg despre semnificația proiectului Wollman Rink

David Freedlander scrie în publicația Bloomberg: „Patinoarul era o emblemă a disfuncției civice. Fostă bijuterie în coroana din Central Park, o vedetă de susținere în filme precum Love Story și multe altele, Wollman Rink căzuse în dispreț. Și ceea ce era mai rău era că, în aparență, primăria new yorkeză habar nu avea cum să-l rezolve. Aruncat pentru reparații în 1980 de către administrația Koch și programat să fie restaurat la costul de 4,7 milioane USD, până în 1985, patinoarul era de 12 milioane de dolari peste buget și încă nu era gata.”

Trump, care a vedea de la fereastra biroului său șantierul dezordonat care Wollman a fost de ani de zile, a văzut o oportunitate. În iunie 1986, dezvoltatorul a spus că dacă orașul i-ar fi înmânat lui cheile zamboniului, el l-ar termina înainte de Crăciun. “Am încredere totală că vom putea să o facem”, a spus Trump. “Declar public tuturor că nu voi fi dat de rușine.”

Apoi și după aceea, Trump și-a descris interesul ca pe o expresie pură a minții civice. Tot ce și-a dorit în schimb a fost drepturile de concesiune ale patinoarului, pe care, la rândul său, le-a donat unor organizații de caritate.

“Dacă lui Koch nu-i place această ofertă“, a spus Trump, ”atunci să-i lase pe aceiași oameni care au muncit aici în ultimii șase ani să continue și pentru următorii șase ani.”

În final, Trump a terminat renovarea cu 2 luni mai devreme, acoperind întregul cost din buzunarul propriu, recuperându-și costurile abia după redarea în folosință, iar profiturile ce Wollman Rink le-a adus de atunci încoace au fost și sunt donate în continuare organizațiilor caritabile.

Trump poate crea un nou moment Wollman Rink

Acum, întrucât președintele Trump se confruntă cu cea mai importantă decizie cu care s-a confruntat un ocupant al Biroului Oval în decenii, trebuie să privească asta ca pe un nou moment Wollman Rink, unul în care oferă o soluție la care nu s-ar aștepta nimeni, în timp record, împotriva proiecțiilor tuturor „experților”.

Multe lucruri au ieșit la iveală pe parcursul ultimei săptămâni despre modul în care unele prognoze și date privind spitalizările, paturile din departamentele de urgență ale spitalelor și rata generală de mortalitate a acestui virus ar putea fi înșelătoare sau exagerate. Acestea sunt date pe care administrația se bazează în prezent în procesul decizional. Dar indiferent de costul final al virusului, acesta nu este singurul cost de luat în considerare.

Fiecare zi în care economia este închisă înseamnă mai multe sinucideri, falimente, familii distruse și viitor pierdut pentru mulți. Cred că providența și soarta l-au plasat pe președintele Trump în funcție exact pentru acest loc și timp și sunt încrezător că va lua decizia care îi va uimi pe critici, care va transforma scepticii în adepți și că va restabili măreția americanilor din nou.

Despre Charlie Kirk:

Charlie Kirk este autorul cărții “The MAGA Doctrine: The Only Ideas That Will Win the Future” (publicată de Broadside Books), clasificată de New York Times a fi un bestseller, și este gazda emisiunilor “The Charlie Kirk Show.“

