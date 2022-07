Modul macabru în care clinicile de avort se debarasează de trupurile copiilor nenăscuți

Mulțumită recentei hotărâri a Curții Supreme în cazul Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization, precedentul Roe vs Wade a fost anulat. Dar susținătorii pro-viață mai au încă foarte mult de lucru – în special în statele pro-avort.

În aceste state, nu numai că Planned Parenthood și alte clinici de avort continuă să otrăvească, să dezmembreze și să ucidă copii în uter; și metodele pe care acestea le folosesc pentru a scăpa de victimele lor sunt crude și inumane, analizează Catherine Glenn Foster într-un articol First Things.

În majoritatea jurisdicțiilor, victimelor avortului nu li se oferă posibilitatea unei înmormântări sau incinerări la care are dreptul o ființă umană. Odată ce bucățile însângerate sunt reconstituite ca și trupuri pe masa de examinare – cu scopul macabru de a se asigura că nicio parte din copilul mort nu a rămas în mama sa – acel trup de copil este sigilat într-o pungă și etichetat drept deșeu medical.

Acest procedeu este în sine o tragedie care reflectă logica dezumanizantă a culturii avortului. Dar ridică și semne de întrebare pe plan moral: Ce se întâmplă cu aceste „deșeuri medicale“? Și de unde știm, mai exact, dacă deșeurile medicale din comunitatea noastră includ corpurile ființelor umane victime ale avortului?

În 2014, un titlu NBC News întreba: „De ce sunt arși fetușii avortați?“. În reportaj se preciza că „fetușii avortați erau incinerați la o firmă de specialitate din Oregon care utiliza deșeuri medicale pentru a genera electricitate“.

Comisarul local de district a promis că „va face tot ce e necesar“ pentru a stabili „cine a știut, când a aflat, [și] de cât timp era la curent cu ce se petrecea“. Dacă acest comisar a găsit vreodată răspunsurile pe care le căuta rămâne un mister; se pare că presa națională și-a pierdut interesul pentru respectiva poveste.

Același articol NBC menționa că în Regatul Unit, „fetușii avortați erau incinerați, împreună cu alte deșeuri, pentru a încălzi spitalele“ și că practici similare sunt „acceptate de multe instituții guvernamentale din întreaga lume … chiar impuse în zeci de regulamente de sănătate ale statelor ca modalitate de gestionare a deșeurilor medicale potențial periculoase și infecțioase“.

Deși numai anul trecut au fost efectuate peste 800.000 de avorturi în America, clinicile de avort sunt printre cele mai letale și mai puțin reglementate afaceri din America. Un articol recent din UC Davis Law Review intitulat „The Forced Choice of Dignified Disposal“ a explicat motivul pentru care furnizorii de servicii de avort tratează trupurile umane ca pe niște deșeuri medicale:

Este mai costisitor să le trateze așa cum se cuvine.

„Înmormântarea și incinerarea sunt proceduri mult mai scumpe decât contractarea unor companii terțe de eliminare a deșeurilor pentru a se descotorosi de resturile fetale“.

Articolul menționează că unele state au adoptat definiții vagi pentru deșeurile medicale, cum ar fi „orice deșeu solid care este generat în diagnosticarea, tratamentul sau imunizarea ființelor umane sau a animalelor“. Practic, „nu există o definiție clară cu privire la ce anume este considerat deșeu medical“.

Limbajul ambiguu al CDC pe acest subiect ajută la rândul său furnizorii de servicii de avort să se debaraseze de victime încadrându-le la categoria deșeuri solide. Îndrumările CDC descriu deșeurile medicale drept echivalentul deșeurilor menajere:

„Nu există dovezi epidemiologice care să sugereze că majoritatea deșeurilor solide sau lichide provenite din spitale, din alte unități sanitare sau din laboratoarele clinice/de cercetare ar fi mai infecțioase decât deșeurile rezidențiale“.

„O definiție precisă a deșeurilor medicale“, se afirmă în ghid, „este practic imposibilă“. Ambiguitatea limbajului CDC, combinată cu lipsa de monitorizare a furnizorilor de servicii de avort în majoritatea jurisdicțiilor, înseamnă că aceștia sunt adesea liberi să facă ce vor cu trupurile victimelor lor.

În 2015, Mike DeWine, pe atunci procuror general al statului Ohio, a atras atenția asupra practicii Planned Parenthood de a „găti la aburi“ rămășițele umane înainte de a le deversa la gropile de gunoi.

Vox a răspuns printr-o afirmație cinică de clarificare că „aceasta este de fapt procedura standard pentru procesarea deșeurilor medicale infecțioase, categorie care include și rămășițele fetale“.

În 2016, Fox News a scris despre filmările devenite publice de la conferințele Federației Naționale pentru Avort. Un furnizor de avorturi din Michigan declara că existau „aproximativ 45 de clinici [de avort] în zona metropolitană Detroit și multe dintre ele foloseau tocătoare de resturi montate la chiuvete“ pentru a se debarasa de rămășițele umane, citând „o lege veche de 40 de ani din statul Michigan conform căreia deșeurile medicale puteau fi aruncate în sistemul de canalizare“.

În 2018, organizația Americans United for Life a depus un amicus brief în cazul Box v. Planned Parenthood of Indiana and Kentucky, în sprijinul unei reglementări din Indiana care impune înmormântarea sau incinerarea rămășițelor umane, inclusiv a rămășițelor victimelor avorturilor.

La momentul respectiv, Americans United for Life a subliniat faptul că „în lipsa unor reglementări, medicii sunt liberi să se debaraseze de rămășițele fetale umane incinerându-le împreună cu deșeurile medicale, aruncându-le la gropile de gunoi și chiar folosindu-le pe post de combustibil pentru a produce energie“.

Deși Indiana a câștigat în instanță, iar Curtea Supremă a Statelor Unite a menținut legislația care impune tratarea cu demnitate a rămășițelor umane, puține state au adoptat legi similare pentru a se asigura că clinicile de avort nu pot trata rămășițele umane ca pe niște gunoaie.

La începutul acestui an, activiștii de la Progressive Anti-Abortion Uprising (PAAU) au anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că au recuperat rămășițele a 115 copii avortați la Washington Surgi-Clinic, o clinică de avorturi din centrul orașului D.C.

Corpurile copiilor, puse într-o cutie mare (etichetată „Curtis Bay Energy“ și „Biohazard“), ar fi fost predate activiștilor de către un angajat al companiei de deșeuri medicale Curtis Bay.

Această companie preciza public pe site-ul său că gestionează „cel mai mare incinerator de deșeuri medicale din SUA“ și „utilizează proceduri prin care transformă în siguranță deșeurile infecțioase/biomedicale și produsele farmaceutice nepericuloase în energie utilă“.

După conferința de presă a PAAU, de pe site-ul web al Curtis Bay a fost eliminată orice referire la programul său „Waste-to-Energy“. Pagina care descrie procesul tehnologic menționează acum doar faptul că este unul „sustenabil și ecologic“.

U.S. Department of Energy, prin intermediul Bioenergy Technologies Office, promovează inițiativele de „transformare a deșeurilor în energie“ la nivel național.

Intenția declarată a acestor procese „Waste-to-Energy“ este de a promova „generarea de combustibili și produse regenerabile“.

Sursele de deșeuri includ în mod obișnuit „deșeuri organice“, deșeuri provenite din „operațiuni industriale“ și deșeuri medicale „farmaceutice“. În D.C., Potomac Electric Power Company (PEPCO) declară public că printre sursele sale de „energie regenerabilă“ se numără „deșeurile solide“, care, după cum am menționat mai sus, includ adesea deșeuri medicale.

Având în vedere creșterea interesului comercial și politic pentru sustenabilitatea energetică, face sens să ne imaginăm că SUA vor urma exemplul Europei în ceea ce privește extinderea centrelor de transformare a deșeurilor în energie.

The Confederation of European Waste-to-Energy Plants urmărește dezvoltarea acestei industrii, precizând că există peste cinci sute de astfel de centre pe întregul continent. Pe măsură ce această industrie se dezvoltă în SUA, crește și riscul ca furnizorii de servicii de avort să profite de această evoluție în scopurile proprii.

Știm că victimele avortului sunt tratate ca deșeuri medicale de către clinicile de avorturi. Știm, de asemenea, că deșeurile medicale sunt în mod frecvent incinerate, din ce în ce mai mult prin tehnologii de „transformare a deșeurilor în energie“.

Furnizorii de servicii de avort nu se vor lăuda niciodată că se debarasează de copilașii avortați ca și cum ar fi deșeuri medicale.

Companiile de eliminare a deșeurilor, la rândul lor, au puține motive să urmărească traseul exact al deșeurilor solide sau medicale provenite de la centrele de avorturi, și cu atât mai puțin să facă publice aceste informații.

Însă legiuitorii, autoritățile de reglementare și reporterii de investigație pot și ar trebui să pună lucrurile cap la cap.

Multe clinici de avorturi funcționează în jurisdicții în care nu există legi privind demnitatea umană, ca în Indiana. Putem presupune că aceste clinici se debarasează de victimele lor cu aceeași cruzime cu care le ucid.

Furnizorii de servicii de avort au toate motivele să continue să evite o analiză mai atentă și, atunci când sunt încolțite, să inducă în eroare cu privire la natura practicilor lor corporatiste scandaloase, indiferent dacă acestea implică până la urmă eliminarea rămășițelor umane în sistemele publice de canalizare, procedura îngrozitoare de „gătire la aburi“ sau incinerarea industrială, cu sau fără intenția de a face acest lucru în scopul obținerii de energie sustenabilă.

Vom trata trupurile acestor ființe umane cu demnitatea ce li se cuvine și care le-a fost refuzată în timpul vieții, sau le vom trata ca pe niște gunoaie?

Trebuie să confruntăm, mai degrabă decât să închidem ochii la realitățile sumbre ale industriei avortului. Este singura cale prin care un viitor post-Roe va fi cu adevărat un viitor plin de speranță pentru americanii din fiecare stat și din fiecare comunitate.

