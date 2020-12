Nașterea Mântuitorului Isus Hristos, speranță reînnoită în 2020

Indiferent de era pe care a traversat-o omenirea, Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Isus Hristos a fost întotdeauna elementul central al acestei perioade. Calendaristic sau nu, dar simbolic și istoric, Isus Hristos s-a născut și omenirea avea să capete al sens.

2020 a fost și continuă să fie un an dificil, dar omenirea nu este la prima încercare majoră prin care trece. A fost răpusă, distrusă, s-a ridicat și a triumfat de fiecare dată – nu știm dacă așa se va întâmpla și acum, dar speranța care a reconstruit lumea a fost de fiecare dată Isus Hristos, promisiunea Mântuirii și a viitorului preschimbat.

Nașterea lui Isus Hristos a dat curs unei alte istorii pentru oameni, totul levitând în jurul unui fenomen care a fost prevestit încă din Vechiul Testament, acompaniat de semnele astronomice care și în 2020 își arată slava și culminând cu ieslea Betleemului. A fost momentul când oamenii aveau să ia contact direct cu Divinitatea.

Deși este greu de crezut că pandemia de Covid-19 poate aduce vești bune, trebuie să știm că ele ne-au fost întotdeauna disponibile pentru a le apuca, nu într-un exces de credință neînțeleasă, ci rațional, uman și mai ales spiritual.

„De aceea Domnul Însuși vă va da un semn: ‘Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi)‘”.

Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Isus din 2020 intră sub auspiciile temerilor, ale incertitudinii, dar ea ne cere din nou și din nou credință. Curaj. Determinare. Nu în aranjamente și cadouri, petreceri și călătorii la capătul Pământului, ci printr-o dorință sinceră și direct adresată lui Dumnezeu:

Îți mulțumesc și în acest an pentru speranța care se naște într-o lume tulburată și înfricoșată. Nu știu ce va urma, dar știu că Nașterea Fiului Tău a salvat sufletele noastre și a dat sens vieții. Nu am înțeles niciodată cum a putut funcționa asta în lumea noastră atât de statică și materialistă, dar am simțit că e singura șansă. Aleg, și de data asta, să mă las copleșit de dragostea Ta pentru noi și am încredere că orice s-ar întâmpla, Dumnezeu – Tu – ești cu noi.

Sărbători Binecuvântate!

Timotei Dinică

Tribuna.US