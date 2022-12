Netanyahu revine la putere și depune jurământul ca prim-ministru al Israelului

Joi, Benjamin Netanyahu a revenit la putere, fiind învestit în funcția de prim-ministru al Israelului.

Netanyahu fusese deja prim-ministru al Israelului mai mulți ani decât orice alt om din istorie. El a fost ales pentru prima dată în 1996, la 46 de ani, fiind cea mai tânără persoană care a ocupat vreodată funcția de prim-ministru, după ce în perioada 1984-1988 fusese ambasador al Israelului la Națiunile Unite.

A fost prim-ministru în perioada 1996-1999, apoi a fost ministru de finanțe în perioada 2003-2005, unde s-a concentrat pe orientarea statului evreu către capitalism, reducând semnificativ ratele de impozitare.

În timpul mandatului său, raportul dintre datorie și PIB a scăzut la unul dintre cele mai scăzute din lume, iar investițiile străine au atins cote record. Netanyahu s-a angajat în cel mai lung mandat de prim-ministru în 2009, având un mandat de 12 ani, o perioadă de timp fără precedent.

„Acest nou guvern este hotărât să restabilească guvernarea, pacea și securitatea personală pentru cetățenii Israelului”, a declarat Netanyahu joi, când a depus jurământul. El s-a adresat criticilor din Israel și din străinătate care au atacat coaliția sa pentru că include naționaliști convinși, printre care Bezalalal Smotrich și Itamar Ben-Gvir, spunând: „Aud lamentările constante ale opoziției despre “sfârșitul statului” și chiar “sfârșitul democrației””.

El a spus fără menajamente: „Membri ai opoziției, pierderea alegerilor nu este sfârșitul democrației – este esența democrației. Un regim democratic este testat în primul rând de disponibilitatea părții care pierde de a accepta decizia majorității. Într-o democrație ordonată, regulile jocului sunt respectate”.

„Am văzut-o chiar acum într-un alt context, în finala Cupei Mondiale, când fanii francezi au fost dezamăgiți ca și voi, dar au acceptat rezultatul. Ba chiar au aplaudat echipa Argentinei. Știu că nu veți aplauda, dar mă aștept să respectați decizia alegătorilor și să încetați să vă răzvrătiți împotriva guvernului ales”, a subliniat el.

Netanyahu a recitat binecuvântarea tradițională pe care evreii o rostesc pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu că le-a permis să atingă o anumită etapă: „Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele lumii, că am trăit, am supraviețuit și am ajuns la acest moment”.

