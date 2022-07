Noi dovezi: Joe Biden a mințit, a avut zeci de întâlniri cu partenerul de afaceri al lui Hunter Biden

Joe Biden a negat în repetate rânduri că ar fi avut cunoștință de afacerile fiului său sau că ar fi vorbit vreodată cu el despre acestea. De-a lungul anilor însă, au apărut dovezi care sugerează că Biden a fost un pion important în manevrele lui Hunter, analizează Matt Margolis pentru PJ Media.

În prezent, conform calendarului personal al lui Hunter Biden descoperit pe laptopul său abandonat, știm că, între 2008 și 2016, Hunter s-a întâlnit cu tatăl său de cel puțin 30 de ori la Casa Albă sau la reședința vicepreședintelui, după ce a revenit din călătoriile de afaceri în străinătate.

Așa cum precizează The New York Post, aceste întâlniri „ne face să ne întrebăm dacă Hunter îi transmitea tatălui său mesaje din partea clienților străini și să ne îndoim de afirmațiile repetate ale președintelui că nu ar fi avut niciun rol în afacerile dubioase ale fiului său în străinătate“.

Un alt element care îl incriminează pe Joe Biden este faptul că Eric Schwerin, președintele companiei de investiții a lui Hunter Biden, Rosemont Seneca Partners, apare „menționat ca invitat să participe la 21 din cele 30 de întâlniri enumerate în calendar, invitații cu vicepreședintele a căror primire le-a și confirmat frecvent“.

Registrele de vizitatori din perioada administrației Obama arată că Schwerin a vizitat Casa Albă de 19 ori între 2009 și 2015.

În timpul campaniei prezidențiale din 2020, Biden a negat, din nou, că ar fi avut cunoștință de afacerile lui Hunter cu compania energetică ucraineană Burisma, care i-a oferit lui Hunter un post de 83.333 de dolari pe lună în consiliul de administrație, în ciuda faptului că acesta nu avea nicio experiență în sectorul energetic, în perioada în care tatăl său era omul desemnat de administrația Obama pentru relațiile cu Ucraina.

Dar în 2019, la ochii publicului a ajuns o fotografie care îi arată pe soții Biden jucând golf cu Devon Archer, colegul lui Hunter în consiliul de administrație al Burisma. Și în registrele de vizitatori ale Casei Albe apare că Devon Archer și Chris Heinz, ambii co-fondatori ai Rosemont Seneca, au vizitat Casa Albă în 2009 și 2011.

Documente analizate de Just the News și Government Accountability Institute la începutul acestui an au arătat, de asemenea, că Joe Biden era extrem de implicat pe plan financiar cu Hunter și chiar i-a permis fiului său să-i plătească anumite facturi.

Iar e-mailurile și mesajele text arată că implicarea lui Joe Biden a inclus „transferarea unei sume de bani restituite de fisc către Hunter, întâlniri cu clienții lui din străinătate și chiar recomandarea directă a unui prieten care dorea să ‘lucreze’ cu fiul său“.

Joe Biden era deseori numit „Tataie“, „tipul de sus“ sau „directorul nostru“ în anumite conversații delicate, iar aceste conversații arată că Biden a apelat la Hunter și Schwerin pentru a face bani după ce a părăsit funcția de vicepreședinte, în 2017.

„Aproape că nu trece nicio zi fără o nouă dezvăluire despre cât de implicat a fost de fapt Joe Biden în afacerile corupte ale fiului său Hunter Biden în străinătate. Faptul că Joe s-a întâlnit cu lideri străini de rang înalt în numele lui Hunter și al asociaților săi de afaceri în timp ce era vicepreședinte dovedește încă o dată că a mințit poporul american“, a declarat pentru New York Post Rep. Elise Stefanik (R-N.Y.).

Stefanik a promis să îl investigheze pe Hunter Biden în cazul în care republicanii recâștigă majoritatea în Cameră la alegerile din noiembrie.

