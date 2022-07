Noua panică ridicolă a Covidului

Dacă până și Joe Biden este bine, sunt șanse ca și copilul tău să fie bine.

Președintele Joe Biden, un om atât de evident instabil și fragil încât guvernatorii din propriul său partid încep să se învârtă în jurul lui ca vulturii, are Covid. La începutul acestei luni, Dr. Anthony Fauci, în vârstă de 81 de ani, a avut și el Covid. Niciunul dintre ei nu a avut simptome nici pe departe serioase, analizează National Review.

Atunci de ce nu putem merge mai departe?

Cu doar un an în urmă, în cadrul unui eveniment CNN Town Hall, președintele Joe Biden a spus țării: „Nu veți face Covid dacă faceți aceste vaccinuri”. Existau deja motive întemeiate pentru a nu crede acest lucru la momentul respectiv. Dar acum Joe Biden este dovada vie. Patru doze de vaccin mai târziu, iar el îl are. Dar, din nou, nu este grav. Casa Albă difuzează chiar și mesaje care îl arată pe președinte, fără mască, lucrând.

Cu toate acestea, oamenii cerșesc ca mandatele și lockdown-urile să revină. Școlile din San Diego și-au reintrodus mandatele. La fel și orașul Cedar Rapids, Iowa. Unele locuri nu au renunțat niciodată complet de mandatele Covid și ar putea vedea o întârziere a eliberărilor promise de mult timp. Hawaii are încă un mandat efectiv pentru măști școlare care va expira pentru prima dată la 1 august.

În Los Angeles Times, Dr. Nina Shapiro scrie că „știe mai bine decât majoritatea că există vești proaste”. Ea este, desigur, încântată de faptul că Departamentul de Sănătate Publică este pe cale să restabilească mandatul privind măștile de interior până la sfârșitul lunii. „Chiar săptămâna trecută”, dezvăluie ea, „un prieten mi-a zis că trebuie să fiu fericită că mandatul de mască va reveni. Da și da”.

Ea explică: „Verific obsesiv datele zilnice privind cazurile, spitalizările, decesele și pozitivitatea și mă aștept ca aceste cifre să se îmbunătățească dacă mai multe persoane care poartă masă mai mult timp”. Dar, de fapt, a fost evident încă de la prima variantă Omicron că sezonalitatea focarelor de Covid copleșește și umbrește toate diferențele de politici publice. Statul New York a reintrodus mandatele de mască înainte de varianta Omicron, iar cazurile au crescut aici la fel de abrupt ca în statele vecine fără mandate de mască, cum ar fi New Hampshire.

„Cu cât putem face mai mult pentru a evita o creștere a infecțiilor care ar putea copleși spitalele, cu atât mai sănătoși vom fi cu toții”, scrie ea.

Dar majoritatea spitalelor din zona Los Angeles are o mulțime de capacitate în exces. Regula de bază în spitale este că o rată de ocupare de 85% este normală. Rezerva de 15 procente există pentru a face față epidemiilor sau accidentelor majore. Multe spitale din Los Angeles sunt mai aproape de 60 la sută din capacitatea lor. Și anecdotic se dovedește că, la fel ca în cazul variantei Omicron de dinainte, multe persoane contabilizate ca spitalizări Covid au fost internate pentru ceva care nu are legătură cu Covidul.

Majoritatea oamenilor din Statele Unite sunt vaccinați. Până în luna aprilie a acestui an, peste 60 la sută dintre americani au fost infectați cu Covid cel puțin o dată și au supraviețuit. Mandatele federale de vaccinare nu au reușit să se impună la începutul acestui an. Planurile pentru mandatele școlare pentru vaccinurile Covid-19 au fost amânate în mod repetat. Dar chiar și așa, imunologii se simt confortabil spunând pentru New York Times că probabil 98% dintre americani au o formă de imunitate la Covid-19.

Rezultatul pandemiei pentru reputația sănătății publice și încrederea în instituțiile noastre a fost îngrozitor. Chiar și la sfârșitul anului trecut, unul dintre medicii care consiliau Casa Albă a trebuit să recunoască faptul că măștile de pânză pe care majoritatea oamenilor le purtau pentru a se conforma mandatelor privind măștile erau „puțin mai mult decât niște decorațiuni faciale”.

Și totuși, chiar și la această dată târzie, medicii și oamenii care și-au făcut o mică carieră ca experți ipohondri, continuă să ceară reimpunerea unor intervenții de sănătate publică ample și, în general, eșuate.

