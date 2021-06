Noul președinte al Iranului își justifică rolul în executarea în masă a mii de prizonieri politici

Recent, viitorul președinte al Iranului, Ebrahim Raisi, și-a justificat rolul pe care l-a avut în 1988 la execuția în masă a prizonierilor politici, susținând că „a protejat întotdeauna drepturile oamenilor“, informează Tyler O’Neil într-un articol PJ Media.

În ziua în care Iranul a anunțat că Raisi va deveni următorul președinte, Amnesty International a cerut anchetarea sa pentru crime împotriva umanității în contextul masacrelor din închisoare din 1988, în care Raisi a supervizat execuția a mii de prizonieri politici și protestatari.

„Există sancțiuni împotriva dumneavoastră. Organizațiile pentru drepturile omului afirmă că mii de persoane au fost executate în timp ce erați membru al unei comisii care a coordonat acele execuții din 1988. În ziua în care ați fost ales, Amnesty International a declarat că ar trebui să fiți cercetat pentru crime împotriva umanității“, l-a chestionat un reporter străin pe Raisi.

„Considerați că aceste probleme vă vor afecta interacțiunea cu liderii mondiali, în special cu liderii occidentali?“

„Încă de la începutul carierei mele juridice am apărat întotdeauna drepturile oamenilor“, a replicat Raisi.

„Ar trebui să le spunem celor care fac astăzi acuzații: ‘Noi ar trebui să aducem astfel de acuzații ca cei care susțin drepturile omului’“, a insistat viitorul președinte.

„Tot ceea ce am făcut în perioada în care am ocupat funcția respectivă a fost să apăr drepturile omului. De cei care au perturbat drepturile oamenilor și s-au implicat în acțiuni Daeshi [de tip ISIS] și anti-securitate; ca jurist și ca judecător, am apărat constant oamenii și am protejat drepturile omului.“

„Dacă un jurist, un judecător sau un procuror a apărat drepturile oamenilor și securitatea societății, trebuie să fie lăudat și încurajat pentru că a protejat oamenii de agresiuni și amenințări. Sunt mândru că în rolul de procuror am protejat întotdeauna drepturile, siguranța și liniștea oamenilor“, a declarat Raisi.

Aceste declarații ar putea fi prima dată când Raisi a discutat public rolul avut în execuțiile din 1988. În discursul respectiv, el pare să-și fi confirmat participarea la masacrul din închisoare.

Potrivit Amnesty International, Raisi a fost membru al „comisiei morții“ care s-a ocupat de „dispariția forțată și execuția ilegală a câtorva mii de disidenți politici din închisorile Even și Gohardasht de lângă Teheran, între sfârșitul lunii iulie și începutul lunii septembrie, 1988. Corpurile victimelor au fost majoritatea îngropate în gropi comune nemarcate.“

Numărul morților nu se cunoaște nici în prezent. Hussein-Ali Montazeri, adjunctul liderului suprem de atunci, Ruhollah Khomeini, a precizat în memoriile sale o cifră aproximativă între 2.800 și 3.800 de persoane, dar o estimare alternativă sugerează că numărul depășea 30.000 de morți.

Raisi a avansat în domeniul juridic, ocupând funcția de procuror al Teheranului între 1989 și 1994, prim-adjunct al șefului sistemului judiciar din 2004 până în 2014, procuror general al Iranului din 2014 până în 2016 și apoi șef al sistemului judiciar, din 2019 până în prezent.

Amnesty International l-a învinuit pe Raisi de „arestarea arbitrară a mii de protestatari pașnici, disidenți, apărători ai drepturilor omului și membri ai minorităților etnice și religioase persecutate“, începând din 2019.

Traducere și adaptare

Tribuna.US