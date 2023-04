Nu, avortul spontan și avortul la cerere nu sunt același lucru

Viața publică din Statele Unite ale Americii este tulburată de problema avortului care este considerat un „drept fundamental al omului” de către activiștii de stânga, deși Curtea Supremă a decis că nu este, decizia fiind în concordanță cu Carta Drepturilor Omului și cu legislațiile majorității țărilor de pe glob.

Alliance Defending Freedom, o organizație nonprofit creștin-conservatoare americană, care de mai bine de 25 de ani luptă pentru libertatea religioasă, apărarea sanctității vieții și protejarea căsătoriei și familiei este implicată activ în efortul pentru susținerea și protejarea copiilor nenăscuți, intervenind în favoarea oamenilor și statelor americane care au aceleași deziderate.

Încercând să aducă mai multă claritate în dezbaterea publică, ADF stabilește ce este avortul spontan și avortul la cerere, demontând o minciună a celor care sunt dispuși să ucidă o viață nevinovată nenăscută de dragul confortului personal, obligând, politic și financiar, fiecare american să susțină asta.

Avortul spontan este tragic. Avortul este tragic. Dar nu sunt la fel.

Orice obstetrician știe asta. Orice avorționist știe acest lucru. Fiecare femeie care a suferit un avort spontan știe și ea asta. Dar acest lucru nu pare să îi oprească pe activiștii avortului să încerce să confunde și să sperie femeile care au nevoie de îngrijiri de rutină atunci când își pierd copiii în urma unui avort spontan.

Cea mai recentă rundă de negare a științei și de dezinformare intenționată vine sub forma unui atac la adresa unei mame îndurerate care tocmai și-a pierdut copilul la câteva săptămâni de sarcină.

Jessa Duggar Seewald, cunoscută din perioada în care a jucat în reality show-urile TLC 19 Kids and Counting și Counting On, a dezvăluit pe 24 februarie că a suferit recent un avort spontan. Devastată, Jessa a povestit reacția ei când a văzut semnul revelator al sângerării, urmată de veștile grave de la medic: „În acel moment am fost complet șocată. Nu am avut cuvinte. Am început imediat să plâng”.

Ca mamă a patru copii în viață, Jessa a simțit durerea atroce de a ști că copilul ei nenăscut a murit. Ea a anunțat că va lua o pauză de la rețelele de socializare pentru a se concentra pe vindecare după această pierdere sfâșietoare.

În replică, activiștii pro-avort au profitat de ocazie pentru a răspândi minciuna că Jessa a făcut un „avort” și pentru a o certa că are convingeri pro-viață. Unii au contestat pe bună dreptate un tweet deosebit de nepoliticos și dureros care și-a bătut joc de mama îndurerată și a afirmat că „un membru al uneia dintre cele mai faimoase familii vocal anti-avort. . a recunoscut că a făcut un avort….”.

Iată care este adevărul: O procedură medicală numită dilatare și chiuretaj (denumită în mod obișnuit “D&C”) presupune ca un medic să folosească instrumente chirurgicale pentru a îndepărta conținutul uterului unei femei. D&C poate fi necesară după o naștere vie și sănătoasă dacă părți din placentă rămân în interior – așa cum s-a întâmplat după una dintre sarcinile anterioare ale lui Jessa. Poate fi folosit după un avort spontan pentru a îndepărta părțile reținute sau întregul copil decedat, pentru a se asigura că nu se dezvoltă o infecție în uterul mamei, ceea ce ar putea duce la septicemie.

Și, într-un context foarte diferit de bucuriile nașterii sau de durerea pierderii unei sarcini, D&C este folosit frecvent pentru a efectua un avort și, astfel, pentru a ucide, apoi a extrage un copil nenăscut care, cu câteva momente înainte, era sănătos și viu în pântecele mamei sale însărcinate.

Avortul spontan și avortul la cerere nu sunt același lucru, iar folosirea metodei D&C nu transformă trecerea nedorită a unui copil prin avort spontan în moartea directă și intenționată a unui copil viu. După cum a spus Jessa, „Femeile fac D&C din multe motive, nu toate implică uciderea unei ființe umane vii”. Același lucru este valabil și în cazul medicamentelor folosite pentru gestionarea avortului spontan care sunt folosite și în avorturi.

Planned Parenthood, pionierul avorturilor din Statele Unite ale Americii, știe acest lucru, găzduind pe propriul site o pagină separată care descrie moartea spontană a „embrionului sau a fătului” care are loc în cazul unui avort spontan.

Avortul spontan nu este o procedură. Doar un tratament ulterior poate fi, lucru pe care Planned Parenthood îl recunoaște și el: „Tratamentele pentru avort spontan includ medicamente sau proceduri foarte asemănătoare cu cele folosite pentru avort”.

Cu toate acestea, mesajul transmis de industria avortului, amplificat de mass-media pro-avort, a fost că medicii nu pot face diferența între un copil nenăscut mort și unul viu. Dacă este așa, înseamnă că au ratat câteva lecții cheie în pregătirea lor obstetricală. Diferența critică dintre un avort spontan și un avort la cerere este poate motivul pentru care 86% dintre obstetricieni nu efectuează avorturi.

Chiar și Scientific American a răspândit această informație falsă despre știință și medicină, susținând că medicii ar putea fi confuzi cu privire la faptul că efectuează un avort și astfel ar putea refuza femeilor îngrijirea necesară. În mod curios, știrile despre confuzie par să vină în proporție covârșitoare de la susținătorii avortului.

Afirmația este falsă și din punct de vedere juridic. După cum a explicat în detaliu un studiu care a urmat deciziei Curții Supreme a SUA de anulare a deciziei Roe vs Wade, fiecare lege statală permite tratamentul pentru avort spontan:

„O lectură directă a legilor care restricționează avortul unui făt viu oferă dovezi clare că tratamentul avortului spontan nu este interzis prin lege (deoarece intenția este de a elimina un făt decedat)”.

Sau, în cuvintele emoționante ale lui Jessa, „Există o lume de diferență între a muri și a fi ucis cineva”.

Propaganda trebuie să înceteze. Viețile femeilor sunt în joc atunci când industria avortului le spune femeilor că nu pot primi îngrijiri medicale pentru complicațiile sarcinii. Iar demnitatea mamelor este în joc atunci când dezinformarea privind avortul le defăimează durerea.

Tribuna.US