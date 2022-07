Nu credeți dezinformările pro-avort: Ce trebuie să știți despre sarcina ectopică, avortul spontan și multe altele

Dezinformarea cu privire la asistența medicală a făcut ravagii pe rețelele de socializare în urma deciziei de săptămâna trecută a Curții Supreme privind avortul. Una dintre cele mai proeminente afirmații este aceea că interdicțiile de avort recent implementate în diferite state vor împiedica tratamentul salvator pentru sarcinile ectopice și avorturile spontane. Dar acest lucru nu este adevărat. Nu vi se vor refuza îngrijirile necesare pentru niciuna dintre aceste afecțiuni în cadrul niciunei interdicții de stat privind avortul, analizează Daily Wire.

Și cum rămâne cu avortul „necesar din punct de vedere medical” în primul rând? Vom diseca și această afirmație.

Tratamentul sarcinii ectopice nu este ilegal și nu este considerat un avort de către cadrele medicale.

În cazul unei sarcini ectopice, un ovul fertilizat se implantează și crește în afara uterului, de obicei în una dintre trompele uterine. Sarcinile ectopice nu sunt niciodată viabile și pun întotdeauna viața mamei în pericol, deoarece un făt în creștere poate sparge trompele uterine, provocând hemoragii interne majore.

Tratamentul necesar include medicamente sau intervenții chirurgicale pentru a elimina sarcina și, uneori, trompele uterine. Absolut nicio lege pro-viață nu refuză aceste îngrijiri, deoarece tratamentul este înțeles ca fiind diferit de un avort, din punct de vedere moral și medical.

După cum au subliniat LiveAction, WebMD, Mayo Clinic și chiar și Planned Parenthood, o fabrică de avorturi, tratamentul nu este un avort.

„Tratarea unei sarcini ectopice nu este același lucru cu avortul”, afirmă Planned Parenthood pe site-ul său. „Sarcinile ectopice se află în afara uterului (de obicei în trompele uterine), în condiții de siguranță, și sunt îndepărtate cu un medicament numit metotrexat sau printr-o procedură chirurgicală laparoscopică. Procedurile medicale pentru avorturi nu sunt aceleași cu procedurile medicale pentru o sarcină ectopică”.

Dr. Christina Francis, M.D., medic specialist în obstetrică și ginecologie certificat și cercetător asociat la Institutul Charlotte Lozier, a explicat același lucru.

„Mi se rupe inima că femeile sunt făcute să se simtă temătoare din cauza dezinformării care există”, a spus ea. „Tratarea sarcinilor ectopice sau a avorturilor spontane sau a altor afecțiuni care pun viața în pericol în timpul sarcinii nu este același lucru cu avortul”.

„Avorturile chimice, care sunt puternic promovate de industria avortului și de aliații săi, nu pot trata o sarcină ectopică, conform FDA”, a declarat Dr. Francis. „Tratamentele pentru sarcina ectopică nu sunt aceleași proceduri folosite de avorturile provocate, lucru pe care chiar și Planned Parenthood îl recunoaște”.

„În calitate de obstetrician-ginecolog pro-viață, care a practicat întreaga mea carieră în spitale care nu permit avorturile, nu am fost niciodată împiedicată să tratez în siguranță o sarcină ectopică”, a adăugat ea.

Notabil, 13 state au interzis avortul care au intrat în vigoare după ce Roe a fost răsturnat sau urmează să intre în vigoare în curând.

Textul tuturor celor 13 noi interdicții de avort din toate statele precizează că interdicțiile nu se aplică în cazurile în care viața mamei este în pericol. Unele dintre noile interdicții privind avortul menționează chiar în mod specific sarcinile ectopice și avorturile spontane.

De exemplu, noua interdicție a avortului din Georgia, care ar putea intra în vigoare în curând, interzice avortul cu excepția cazurilor de viol, incest sau când viața mamei este în pericol. Anterior, avortul era legal în Georgia până la 20 de săptămâni.

„Orice astfel de act nu va fi considerat avort dacă actul este efectuat cu scopul de a îndepărta un copil nenăscut mort cauzat de un avort spontan sau de a îndepărta o sarcină ectopică”, se arată în proiectul de lege din Georgia.

Avorturile spontane nu sunt ilegale

Pierderile de sarcină, în cazul în care un copil moare în mod tragic în uterul unei femei, nu sunt ilegale. Și nu există nicio legislație pro-viață care să urmărească să incrimineze femeile care suferă avorturi naturale.

Dezinformarea în acest sens s-a răspândit pe internet, deoarece, după ce au fost căsătorite, unele femei au nevoie de o procedură folosită și în cazul avorturilor la primul termen. Desigur, în acest caz, medicul nu pune capăt mai întâi vieții copilului nenăscut.

Dilatarea și chiuretajul, cunoscut sub numele de D&C, este adesea o procedură traumatizantă pentru mame, în cadrul căreia medicii trebuie să scoată copilul decedat din interiorul uterului.

În unele avorturi, medicii otrăvesc și dezmembrează în mod intenționat copilul nenăscut înainte de a-l îndepărta în cadrul unui D&C.

Aceste situații nu sunt la fel, iar medicii știu acest lucru. Nu va fi incriminat să primești tratament pentru un avort spontan.

Alte tratamente necesare din punct de vedere medical care ar putea duce la moartea unui copil nenăscut nu vor fi interzise

Activiștii pro-avort și politicienii de stânga s-au grăbit să răspândească mesaje de frică ambigue despre avort și asistență medicală.

De exemplu, unii au susținut că ți-ar fi refuzată îngrijirea salvatoare dacă ai cancer, deoarece tratamentul ar putea ucide copilul. Nu există nicio lege pro-viață care să urmărească să incrimineze acest lucru, deoarece nu este vorba de avort.

De asemenea, o naștere prematură necesară, în cazul în care copilul nu are nicio șansă de supraviețuire, nu este un avort și nu este interzisă de nicio lege pro-viață. Copilul nu este ucis în mod direct și preventiv, ca în cazul unui avort.

Ceea ce pare să se întâmple în stânga și cu medicii care se ocupă de avorturi sunt jocuri de semantică. Doar pentru că unele îngrijiri au ca rezultat tragic moartea unui copil nenăscut sau folosesc proceduri medicale similare nu înseamnă că este vorba de uciderea directă și intenționată a copilului nenăscut, ceea ce este modul în care avortul este aproape întotdeauna înțeles pe scară largă. Iar acești profesioniști și politicieni știu acest lucru.

Sunt avorturile vreodată „necesare din punct de vedere medical”?

Există zeci de medici care au ieșit public pentru a contesta afirmația că avorturile sunt vreodată necesare din punct de vedere medical.

„În situațiile rare, dar tragice, în care o sarcină pune în pericol viața mamei, există proceduri medicale pentru a separa cu compasiune mama și copilul ei și pentru a încerca să salveze ambele vieți”, a declarat doctorul Francis. „Singura intenție a unui avort este de a produce un copil mort”.

„Femeile merită să fie împuternicite de informații corecte din punct de vedere medical”, a adăugat ea.

Dr. Ingrid Skop, M.D., F.A.C.O.G., un medic ginecolog certificat în obstetrică și ginecologie, care este membru senior și director de afaceri medicale la Charlotte Lozier Institute (CLI), a subliniat că majoritatea covârșitoare a medicilor ginecologi și obstetricieni nu efectuează avorturi.

„Aceia dintre noi care tratează în mod regulat femei care se confruntă cu sarcini dificile și chiar traumatizante știu că procedurile medicale standard sunt disponibile pentru a trata aceste situații fără a recurge la avort”, a declarat Dr. Skop. „De fapt, majoritatea covârșitoare a ginecologilor și obstetricienilor nu efectuează avorturi, iar aceasta este o veste bună pentru sănătatea femeilor, deoarece este mult mai sigur pentru femeie să fie tratată într-un cadru medical cu acces la asistență medicală de urgență decât la o unitate de avort”.

Și în cele din urmă, un fost avorționist, Dr. Anthony Levatino, care a efectuat aproximativ 1.200 de avorturi în cariera sa înainte de a avea o convertire dramatică, a respins îndelung afirmațiile conform cărora avortul este o necesitate pentru a salva o femeie.

„Auzim tot timpul cum că avortul, inclusiv în special avortul la termen, este necesar pentru a salva viețile femeilor. Nimic nu ar putea fi mai departe de adevăr”, a declarat Levatino fondatorului LiveAction, Lila Rose, în 2019.

„Am lucrat timp de nouă ani la un centru medical primar. Există doar anumite spitale din țară care sunt desemnate să se ocupe de sarcinile cu risc foarte, foarte ridicat… Albany Medical Center din Albany, New York, unde am lucrat, a fost unul dintre ele”, a spus el. „Am fost cadru didactic la spital timp de nouă ani și am văzut sute de cazuri de complicații cu adevărat grave ale sarcinii – cancere, boli de inimă, diabet intratabil … sarcină toxemică, scăpată de sub control. În acei nouă ani, am salvat sute de femei de la sarcini care le puneau viața în pericol, și am făcut acest lucru aducându-le pe lume, punând capăt sarcinii lor prin naștere – fie prin inducerea travaliului, fie prin cezariană”.

„Întotdeauna le spun oamenilor că, în toți acești ani, numărul de copii pe care a trebuit, pe care am fost obligat să îi ucid în mod deliberat în acest proces a fost zero, niciunul”, a subliniat Levatino.

