Nu poate exista unitate cu complexul industrial violent Democrat-Mass Media

Nu poți folosi neîncetat retorica menită să incite la violență și apoi să faci apel la calm atunci când violența izbucnește inevitabil

Sângele de pe fața fostului președinte Donald Trump abia se uscase înainte ca apelurile la „scăderea temperaturii” și „unitate” să înceapă să curgă din partea democraților și a curtezanelor lor din presă, analizează John Daniel Davidson pentru The Federalist.

Președintele Biden a emis o declarație după tentativa de asasinat de sâmbătă seara, făcând apel la unitate, la fel ca vicepreședintele Kamala Harris și mulți alți democrați.

Îmi pare rău, dar asta nu se va întâmpla. Nu poate exista unitate cu oameni și instituții care au petrecut ani de zile biciuind stânga într-o frenezie violentă din cauza lui Trump. Acest lucru este valabil atât pentru democrați, cât și pentru mass-media corporatistă.

Președintele Biden și-a petrecut ultimii ani declarând de nenumărate ori că Trump este o „amenințare la adresa democrației”. Unii sunt indignați de recenta convorbire a lui Biden cu donatorii, când a declarat că este „timpul să îl punem pe Trump în centrul țintei”, dar retorica mult mai gravă a lui Biden a fost obișnuită de ani de zile.

Infamul discurs al lui Biden de la Nunta Roșie din Philadelphia, în care a declarat că Trump și MAGA sunt o amenințare la adresa democrației, a avut loc acum aproape doi ani. El a menținut această retorică periculoasă de atunci, repetând o versiune a acesteia aproape în fiecare săptămână.

Pe 28 iunie, președintele a postat pe X că Trump este „o amenințare reală la adresa acestei națiuni. Este o amenințare la adresa libertății noastre. Este o amenințare la adresa democrației noastre. Este literalmente o amenințare la adresa a tot ceea ce reprezintă America”.

Desigur, nu este vorba doar de Biden. Democrații și mass-media au încurajat violența politică împotriva lui Trump de ani de zile, cu un flux constant de retorică supraîncălzită menită să provoace revolte, atacuri teroriste și asasinate. Acum, că a dus la o tentativă reală de asasinat împotriva lui Trump, ei spun că vor să calmeze retorica și să facă apel la unitate națională. Eu nu cred asta. Nu pocnești pe cineva în față cu un ciocan și apoi insiști că toată lumea trebuie să se calmeze.

Mass-media corporatistă în special a promovat mult timp ceea ce Mollie Hemingway a numit în decembrie pregătirea asasinatului: comparații neîntrerupte ale lui Trump cu Hitler, avertismente neîncetate că dacă Trump nu este oprit va însemna sfârșitul democrației în America și repetarea ca o mantră a faptului că o victorie a lui Trump în noiembrie înseamnă gulaguri pentru fiecare grup identitar de stânga. Ar suna caricatural dacă nu ar fi adevărat.

Numărul din iunie al revistei The New Republic este dedicat în mod explicit comparării lui Trump cu Hitler, unul dintre cei mai mari ucigași în masă din istoria omenirii. Este plin de eseuri despre cât de sumbră va fi viața sub Dictatorul Trump. Editorii au justificat acest lucru spunând: „Astăzi, noi, cei de la The New Republic, credem că putem petrece acest an electoral într-unul din două moduri. Îl putem petrece dezbătând dacă Trump îndeplinește cele nouă sau 17 puncte care definesc fascismul. Sau îl putem petrece spunând: „Este foarte aproape și ar fi bine să luptăm.””

The Atlantic a intitulat recent un număr întreg „Dacă Trump câștigă”, cuprinzând zeci de articole care descriu toate modurile în care Trump va distruge America dacă va câștiga un al doilea mandat. În fruntea listei se află un articol al lui David Frum despre autocrația sub Trump, urmat de articole despre misoginie, corupție, extremism și așa mai departe. (Frum, pentru a nu fi depășit de el însuși, a postat duminică dimineața o răfuială nebunească în care îl învinovățea pe Trump pentru tentativa sa de asasinat, declarând că „atacatorul și Trump, aflați la capetele opuse ale traiectoriei unui glonț, sunt totuși uniți ca dușmani comuni ai legii și democrației”).

Acest tip de pregătire a asasinatului are loc de ani de zile. Păcăleala coluziunii cu Rusia a fost concepută în parte pentru a-l descrie pe Trump ca fiind agentul unei puteri străine răuvoitoare care lucrează pentru a ne submina țara. Trump, ni s-a spus, era dușmanul poporului american și trebuia oprit. Nu au renunțat niciodată la această narațiune, iar acum se întoarce într-o formă ușor diferită: Trump trebuie să fie oprit pentru că, de data aceasta, va face toate lucrurile oribile pe care nu a avut ocazia să le facă data trecută și, în plus, se va răzbuna.

Democrații nu sunt deranjați de acest tip de retorică. Se angajează atât de des în ea, încât a devenit o rutină. La un miting de joia trecută, vicepreședintele Harris a avertizat că Trump va fi un dictator, va folosi Departamentul de Justiție ca armă împotriva adversarilor săi politici și va distruge Constituția. Vineri, Biden a declarat: „Americanii vor un președinte, nu un dictator” și „Vorbesc serios, din toată inima, Trump este o amenințare la adresa acestei națiuni”.

Scopul acestor discuții a fost de a pregăti terenul pentru un atentat la viața lui Trump, și a funcționat. La urma urmei, dacă credeți că un al doilea mandat al lui Trump va aduce o dictatură fascistă, o reîncarnare a lui Hitler, atunci cu siguranță este justificat din punct de vedere moral, poate chiar datoria voastră, să faceți tot ce este necesar pentru a-l opri.

Dar nu este vorba doar de retorica pregătitoare pentru asasinat. Să luăm în considerare un proiect de lege propus recent de fostul șef al Comitetului 6 ianuarie, deputatul Bennie Thompson, D-Miss, pentru a-l lipsi pe Trump de protecția Serviciului Secret. Pentru majoritatea oamenilor, acest lucru pare a fi o încercare deliberată de a face cât mai probabil ca ceva precum atacul de sâmbătă asupra vieții lui Trump să se întâmple – și să reușească.

Acesta este motivul pentru care apelurile democraților la unitate și calm sună gol acum. Ei nu doresc unitate și calm, ei doresc violență. Au vrut-o în 2020 și o vor astăzi. Nu contează ce spun acum că violența a venit. Contează ceea ce au spus în perioada premergătoare acesteia.

După tentativa de asasinat, Biden s-a prefăcut indignat, spunând: „Ideea că există violență politică sau violență în America ca aceasta este pur și simplu nemaiauzită”. Nu, nu este. Democrații fac în mod constant aluzie la aceasta și o încurajează tacit, dacă nu o cer în mod direct.

Așadar, nu, nu va exista unitate și nu se va reduce tonul până când democrații și mass-media nu vor renunța la retorica lor violentă din trecut și nu vor înceta să încurajeze cele mai rele și mai instabile elemente din țară să pună în aplicare terorismul politic.

Până atunci, restul dintre noi vor înțelege ceea ce democrații și mass-media au făcut clar: ei sunt dușmanii noștri, ne doresc răul real și sunt pregătiți să arunce națiunea în violență și conflicte civile înainte de a renunța la putere. Nu există unitate cu astfel de oameni.

Tribuna.US