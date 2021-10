Nu trebuie să ne obișnuim niciodată cu noua nebunie culturală

În cartea lor emblematică din 1990, After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays, strategii gay Marshall Kirk și Hunter Madsen au prezentat un plan genial pentru schimbarea percepției și atitudinii americane față de homosexualitate, analizează Michael Brown pentru Stream.

Ei au declarat că „pentru a desensibiliza heterosexualii față de homosexuali și homosexualitate, inundați-i cu un flux continuu de publicitate legată de homosexuali, prezentată în cel mai puțin ofensator mod posibil. Dacă heterosexualii nu pot închide dușul, cel puțin, în cele din urmă, se vor obișnui să fie uzi”.

Privind înapoi din punctul de vedere al anului 2021, putem spune că nu a fost o chestiune de a închide un duș și prin urmare, de a ne uda. Era o chestiune de a nu opri o ploaie continuă, astfel încât să ne poată îmbiba. Iar îmbibarea aceasta continuă din oră în oră, transgenderul luând locul gay-ului în acest bombardament.

De aceea este imperativ să refuzăm să ne obișnuim cu această nouă normalitate.

Nu este normală. Nu va fi niciodată normală. Și nu trebuie să acceptăm asta ca fiind normală. Pentru că încalcă legea naturală și încalcă planul lui Dumnezeu pentru umanitate. Cu siguranță că El are o cale mai bună.

Cum obținem un răspuns exact despre sexul biologic al unei persoane în prezent?

Săptămâna trecută mă uitam pe website-ul oficial al CDC, Coronavirus Self-Checker, pentru a vedea metodele de a identifica infectarea cu covid. După ce mi-am introdus numele și vârsta pe website, am derulat la următoarea casetă din formular care întreba: „Ce sex și-a fost atribuit la naștere pe certificatul tău de naștere original?”

Da, acesta este nivelul de nebunie culturală în care am decăzut. Ideea radicală de a vă atribui sexul la naștere este acum considerată normală (spre deosebire de pronunțarea evidentă `este băiat` sau `este fată`). Și, deoarece oamenii își pot schimba de fapt sexul din certificatul de naștere, trebuie să vi se ceară datele din certificatul de naștere original. Și așa cum am întrebat de nenumărate ori înainte, ce fel de nebunie este asta?

CDC pune aceste întrebări pentru că există diferențe biologice între bărbați și femei. Și, în multe cazuri, aceste diferențe biologice sunt de mare importanță medicală.

B sau F? Ceva complicat astăzi

Astăzi, chiar și pentru a pune întrebarea „ești bărbat sau femeie?” înseamnă să calci pe un teren minat. Nu trebuie să ne obișnuim niciodată cu acest lucru sau să-l acceptăm. Niciodată.

Cu ani în urmă, când făceam research pentru cartea A Queer Thing Happened to America, am întâlnit pentru prima dată conceptul de a avea genul „atribuit” la naștere ca și cum ar fi decizia arbitrară a medicului: „Să-i atribuim acestui copil sexul de băiat”.

Așa cum am scris atunci în cartea menționată, „În primul rând, conceptul de a avea mai multe „identități de gen” este acum acceptabil (ceea ce înseamnă că te poți considera bărbat și femeie și chiar altceva, nu din punct de vedere biologic, ci psihologic). În al doilea rând, acum este larg acceptat că în multe cercuri LGBT că nu ești născut bărbat sau femeie, dar că și se atribuie un gen la naștere (de către societate, prin intermediul părinților tăi și al medicilor).

Mulți cititori au dat din cap dezaprobator când au citit asta, gândindu-se că „acest lucru nu va deveni niciodată ceva mainstream”.

Ei bine, să ne gândim mai bine. A devenit mainstream.

„Sexul atribuit la naștere” are semnificație, până la urmă

Următoarea căsuță pe website-ul CDC întreba: „Cum vă identificați în prezent?”, oferind patru opțiuni: bărbat, femeie, transgender, prefer să nu spun.

Și de ce, mă rog, trebuie să știe CDC asta? Cum te poate ajuta asta să identifici dacă ai covid?

Recent, soția mea căuta informații nutriționale despre legume, ceea ce a dus-o la binecunoscutul website Living Strong. Acolo, pe o pagină care se ocupă de sănătate și nutriție, se citea: „Numărul de porții de legume de care aveți nevoie depinde de vârsta și sexul tău atribuit la naștere, conform USDA”.

Până și Living Strong nu poate spune pur și simplu „sexul tău”, deoarece „sexul” este acum la fel de maleabil ca mintea ta. În ceea ce privește „sexul atribuit la naștere”, pare să aibă o importanță la urma urmei. În caz contrar, de ce ne mai referim la el?

Repet, nu trebuie să acceptăm acest lucru ca fiind normal. Niciodată.

Când „Prima femeie” care ocupă o anumită poziție nu este o femeie

Ce spuneți despre ultimele știri legate de Richard „Rachel” Levine? El a fost promovat amiral de patru stele în U.S. Public Health Service Commissioned Corps, câștigând recunoaștere publică de la trusturi de presă precum Washington Post, care a celebrat „prima femeie amiral de patru stele a organizației”.

Cu excepția faptului că Levine este un bărbat biologic care se identifică femeie. Și totuși, aceasta este o reușită pentru femei? Nu este, mai degrabă, o palmă dată femeilor, din moment ce prima „femeie” care ajunge într-o astfel de poziție de top nu este deloc femeie?

Îmi pare rău, dar refuz să accept asta ca pe noua normalitate, să nu mai vorbesc de celebrarea momentului ca și cum ar fi ceva extraordinar pentru femei. Nici o șansă.

Când activismul transgender deschide ușa violului

Și mai grav, părinții sunt încă tulburați de vestea că oficialii școlii din Districtul Loudon ar fi mușamalizat violarea unei fete în ceea ce ar fi trebuit să fie intimitatea unei toatele școlare, totul pentru cauza activismului transgender.

După cum relatează Daily Wire, „pe 22 iunie, Scott Smith a fost arestat la o reuniune a consiliului școlar din Loudon, Virginia, o întâlnire considerată ilegală ulterior, după ce mulți participanți s-au opus în mod vocal unei reguli privind elevii transgender”.

„Ceea ce oamenii nu știau este că pe 28 mai, un băiat care ar fi purtat fustă a intrat într-o baie de fete la Liceul Stone Bridge, unde a agresat-o sexual pe fiica lui Smith”.

Cu toate acestea, indignarea lui Smith, când alții nu l-au crezut, a atras atenția guvernului nostru, Procurorul General Merrick Garland cerând FBI-ului să investigheze părinții precum Scott Smith ca potențiali „teroriști domestici”. Nu trebuie să acceptăm asta ca fiind ceva normal!

Și ce spuneți dacă am descrie femeile drept „nedeținători de prostată” deoarece toate celelalte descrieri au devenit fie ambigue, fie sunt considerate bigote? Nu putem accepta acest lucru ca fiind normal, la fel cum nu putem accepta „alăptarea la piept” înlocuind „alăptarea la sân” sau să fim de acord cu ideea că „unii bărbați au menstruație”. Niciodată!

Nu acceptați asta ca noul normal

De fapt, lucrurile au devenit atât de extreme încât Barri Weiss, o feministă liberată „căsătorită” cu partenera ei, denunță nebunia culturală de astăzi, spunându-i lui Brian Stelter de la CNN:

„Ei bine, știi, când îl vezi pe reporterul șef de la New York Times care vorbește despre cât de rasistă este interogarea sau urmărirea problemei scurgerii din laborator a virusului, că lumea a înnebunit. Și când nu ești în stare să spui cu voce tare și în public că există o diferență între bărbați și femei, lumea a înnebunit. Când nu avem voie să recunoaștem că revoltele anarhiste sunt revolte anarhiste și că sunt rele și, că tăcerea nu înseamnă violență, ci violența este violență, lumea a înnebunit”.

Foarte bine spus!

Lumea a luat-o razna, motiv pentru care continui să folosesc ghilimele când mă refer la „căsătoria” gay, nu pentru a insulta persoanele gay, ci pentru că refuz să accept asta ca fiind „căsătorie”.

Și de aceea, pe cât erau și alte lucruri despre care aș prefera să scriu, din nou, mă simt nevoit să iau atitudine.

Te încurajez, prietene, nu accepta toate acestea ca fiind normale.

