NYC: Comentariile primarului democrat despre rugăciunea din școli stârnesc furia Stângii

Primarul democrat al orașului New York, Eric Adams, a stârnit o adevărată furtună de reacții prin comentariile făcute în cadrul unui mic dejun cu rugăciune interconfesional desfășurat recent în Manhattan, analizează Arielle Del Turco pentru Washington Stand.

„Când am eliminat rugăciunea din școli“, a spus el, „au intrat armele“. A mai precizat: „Nu se poate face separare între biserică și stat. Statul este trupul. Biserica este inima. Dacă scoți inima din trup, acesta moare“.

Cu toate că afirmațiile lui Adams sunt lipsite de finețea la care ne-am aștepta din partea liderilor noștri politici, ele nu sunt atât de radicale pe cât ar putea sugera unii.

Adams este democrat de multă vreme, dar acest lucru nu l-a salvat de avalanșa de critici din partea activiștilor de stânga. Rachel Laser, președinta organizației Americans United for Separation of Church and State, l-a acuzat că a emis „idei naționaliste creștine“.

Donna Lieberman de la New York Civil Liberties Union l-a criticat și ea, susținând că guvernul „nu trebuie să favorizeze nicio credință în detrimentul alteia, inclusiv lipsa de credință“.

Activiștii de stânga folosesc mereu în mod greșit expresia „separarea bisericii de stat“. Primul Amendament interzice instituirea unei religii oficiale de stat, dar acest lucru nu înseamnă că statul trebuie să înlăture cu forța toate simbolurile religioase din școli sau alte instituții publice.

Cu toate acestea, exact asta și-ar dori mulți dintre acești activiști de stânga să se întâmple. Este interesant de observat cum Stânga își atacă propriii adepți în urma sugestiei că rugăciunea ar trebui permisă în școli.

Desigur, Adams este departe de a fi un naționalist creștin. El nu încearcă să instaureze o teocrație. Pur și simplu crede în puterea rugăciunii și consideră că eliminarea rugăciunii din școli nu a fost benefică societății noastre. Mulți americani credincioși ar fi de acord.

Realitatea este că tinerii americani au probleme. Un studiu recent al CDC a constatat că 42% dintre elevii de liceu au declarat că resimt o tristețe persistentă. Există probabil multe motive care justifică această situație. Izolarea tot mai accentuată, utilizarea platformelor social media, consumul de pornografie și lipsa unei identități solide, toate acestea îi afectează pe adolescenții americani.

Adams are dreptate să includă printre factori și lipsa rugăciunii și a tradițiilor care întăresc adevărul biblic. A-ți pune credința în Dumnezeu și a crede în ceva mai presus de tine însuți oferă un sens vieții. Dacă mai mulți tineri l-ar găsi pe Hristos, cu siguranță că impactul ar fi resimțit și în școli.

Adams nu este prima persoană care menționează o legătură între declinul religiei și intensificarea violenței în școli. Deși Stânga se grăbește să facă presiuni pentru legi mai restrictive privind armele de foc după fiecare incident armat, rădăcina problemei este mult mai adâncă, iar politicile nu sunt suficiente pentru a o rezolva.

În 2019, președintele Family Research Council, Tony Perkins, scria: „Soluția la violența cu arme de foc care ne afectează întreaga țară se află în disponibilitatea de a recunoaște, așa cum au făcut-o și Fondatorii, că noi, ca popor, suntem dependenți și responsabili față de un Dumnezeu omniscient. Doar dintr-o astfel de perspectivă moralitatea și virtutea publică vor deveni o realitate de zi cu zi, ceea ce este esențial pentru libertate“.

În discursul său, Adams a recunoscut, de asemenea, rolul lui Dumnezeu în viața sa, spunând:

„Dumnezeu a spus: ‘Voi lua persoana cu cele mai multe defecte și o voi ridica la rangul de primar al celui mai puternic oraș de pe glob’. Ar fi putut să mă facă primarul orașului Topeka din Kansas“.

Deși respectiva afirmație ar putea fi deranjantă pentru locuitorii din Topeka, ideea suveranității lui Dumnezeu peste viețile noastră este una creștină. Fondatorii americani au recunoscut frecvent providența, pe care John Piper o definește drept „suveranitatea înțeleaptă și intenționată a lui Dumnezeu“.

Ultimele cuvinte ale Declarației de Independență subliniază răspicat că Fondatorii și-au început lupta pentru independență „cu o încredere fermă în protecția Providenței divine“.

Cultura occidentală este din ce în ce mai secularizată, iar manifestarea publică a credinței este considerată în prezent un gest radical. În Scoția, ministrul de finanțe al Partidului Național Scoțian, Kate Forbes, a provocat o adevărată controversă prin faptul că a declarat unui reporter că mariajul este o relație între un bărbat și o femeie.

În ciuda exprimării respectuoase, ea a fost aspru criticată de mass-media și de alți politicieni. Dar prioritățile ei sunt cele corecte. Ea a declarat: „Politica va trece. Am fost o persoană înainte de a fi politician, iar acea persoană va continua să creadă că sunt creată după chipul lui Dumnezeu“.

La micul dejun interconfesional, Adams a mai precizat: „Nu pot să îmi pun deoparte credința pentru că sunt un oficial ales. Când umblu, umblu cu Dumnezeu. Când vorbesc, vorbesc cu Dumnezeu. Când elaborez politici, le elaborez respectând principiile lui Dumnezeu“.

Viziunea noastră despre lume, fie ea laică sau religioasă, va afecta modul în care înțelegem lucrurile, inclusiv la locul de muncă. Primarul a declarat că nu își poate ignora credința doar pentru că este un oficial ales. Nici nu ar trebui să fie nevoit să o facă.

Potrivit purtătorului său de cuvânt, Adams frecventează o biserică non-denominațională și a crescut în cadrul Church of God. Cu toate acestea, el pare să fi adoptat și anumite idei New Age, printre care și aceea că New York are „o energie specială“ datorită pietrelor prețioase aflate în acest stat. În plus, el colecționează și figurine budiste.

Adams nu este cel mai elocvent sau informat purtător de cuvânt în materie de religie, dar asta nu înseamnă că ar trebui să fie făcut bucăți de activiști și presă pentru că își exprimă convingerile.

Reacția violentă la adresa comentariilor lui Adams face parte dintr-un efort mai amplu de a elimina creștinismul din spațiul public. Creștinii ar trebui să riposteze și să protejeze libertatea religioasă.

Traducere și adaptare

Tribuna.US