O nouă rezoluție anti-valori a Parlamentului European. Cum au votat europarlamentarii români?

Produsele principale de export ale Uniunii Europene au devenit imoralitatea sexuală și avortul. Și asta, printre altele, cu ajutorul europarlamentarilor români. Economia UE e în declin, disputele comerciale globale tot mai acerbe, iar exportul în declin al UE este o reflecție a acestor două realități permanente.

Există însă câteva produse de export la care UE continuă să fie pe primul loc în lume: perversiunea sexuală și avortul. Anti-valorile și imperialismul european anti-valoric.

Pe 13 februarie, PE a adoptat o rezoluție, cu un vot de 463 la 108 și 50 de abțineri, Rezoluția 2019/2967, cu titlul The EU priorities for the 64th session of the UN Commission on the Status of Women / Prioritățile UE pentru sesiunea 64 a Comisiei ONU privind situația femeilor. Sesiunea 64 coincide cu 25 de ani de la Declarația de la Beijing și se va ține între 16 și 18 martie la New York.

După cum ne-am aștepta, drepturile „minorităților sexuale” și avortul constituie o parte centrală a Rezoluției, fiind menționate în repetate rânduri. Paragraful G, de exemplu, lamentează că în unele țări membre UE are loc o reacțiune împotriva femeilor și a drepturilor LGBTIQ+ [Observați că lista se lungește de la rezoluție la rezoluție] Unde o fi asta nu se spune, dar asta categoric nu se poate afirma despre România.

Paragraful L solicită UE și țărilor membre să ratifice Convenția de la Istanbul, cea care promovează, în mod explicit, ideologia de gen și impune ca ea să fie predată în școli. [Notă: Curtea Constituțională a Bulgariei a declarat Convenția de la Istanbul neconstituțională]

Paragraful N cere promovarea la nivel global, prin ONU, a drepturilor sexuale și reproductive (a se citi „avort”) / „sexual and reproductive health and rights”.

Rezoluția cere UE și tuturor țărilor membre să adopte o poziție uniformă / unified position / privind aceste deziderate la sesiunea ONU. Nu se permit devieri ori dizidenți.

Paragraful „g” solicită „gender mainstreaming”, adică normalizarea comportamentelor sexuale nenaturale. Paragraful „h” cere UE să promoveze o politică comercială la nivel global care să urmărească „freedom and human rights, including gender equality … and gender mainstreaming…” / „drepturi umane, inclusiv egalitatea de gen și … normalizarea comportamentelor sexuale neconformiste”.

Paragraful „n” critică SUA pentru că nu promovează avortul la nivel global.

Paragraful „o” aduce în discuție noua idolatrie globala, climatul, în speță „impactul modificărilor climatice” asupra femeilor și fetelor.

Paragraful „y” cere ratificarea „imediată” a Convenției de la Istanbul de către UE și țările membre.

Paragraful „ac” solicită educație sexuală în școli.

Paragraful „af” solicită alocarea de fonduri europene pentru normalizarea sexualității nenaturale / „introduce gender mainstreaming in … and to guarantee financial and institutional support”.

Protecția grupurilor LGBT etc. reapare ca și deziderat în Paragrafele „ai” și „aj”.

Concluzia: atașamentul și loialitatea EU și PE față de revoluția sexuală și instituționalizarea ei, cât și avortul, continuă. Pe banii noștri. Obsesia cu aceste practici parcă devine și mai intensă.

Cum au votat europarlamentarii români? Cum ne-am aștepta. Toate partidule politice din România prezente în PE au votat pentru rezoluție. Îi listez în ordinea în care ei apar în lista voturilor: Băsescu, Blaga, Bogdan, Falcă, Hava, Marinescu, Mureșan, Nistor, Tomac, Armand, Botoș, Cicurel, Cioloș, Ghinea, Pîslaru, Ștefănuță, Strugariu, Tudorache, Avram, Ciuhodaru, Crețu, Grapini, Negrescu, Picula, Plumb, Tudose.

S-a abținut Daniel Buda, iar Cristian Terheș nu a votat ori nu a fost prezent la vot.

Peter Costea