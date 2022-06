O nouă zi grea pentru Stânga

Ziua când progresiștii au încercat să explice ce este o femeie.

În momentele lor mai sincere, chiar și personalități de Stânga, cum ar fi regretata judecătoare Ruth Bader Ginsburg, au recunoscut că Roe vs Wade are defecte semnificative. Dar acum, când Curtea Supremă a redat problema controversată a avortului poporului și reprezentanților săi aleși, defectele lui Roe nu le este mai ușor unor activiști să accepte faptul că fiecare stat va fi acum liber să își stabilească propriile politici, analizează Wall Street Journal.

Este de înțeles să fii profund dezamăgit și chiar trist atunci când tabăra ta pierde un caz important. Ceea ce este inacceptabil este ca Procurorul General al Statelor Unite să uite de datoria sa de a aplica legea și, în schimb, să își exprime public disprețul față de aceasta. Curtea Supremă s-a pronunțat vineri, iar Merrick Garland a emis un comunicat de presă în opoziție față de această hotărâre, ca și cum ar fi un candidat politic care face campanie împotriva judecătorilor. Într-un comunicat al Departamentului de Justiție, dl Garland afirmă:

„Astăzi, Curtea Supremă a răsturnat Roe v. Wade și Planned Parenthood v. Casey și a stabilit că dreptul la avort nu mai este protejat de Constituție. Curtea Supremă a eliminat un drept consacrat care a fost o componentă esențială a libertății femeilor timp de o jumătate de secol – un drept care a protejat capacitatea femeilor de a participa pe deplin și în mod egal în societate. Iar prin renunțarea la acest drept fundamental, pe care l-a recunoscut și reafirmat în mod repetat, Curtea a răsturnat doctrina stare decisis, un pilon cheie al statului de drept”.

„Departamentul de Justiție nu este deloc de acord cu decizia Curții. Această decizie dă o lovitură devastatoare libertății de reproducere în Statele Unite. Ea va avea un impact imediat și ireversibil asupra vieții oamenilor din întreaga țară. Și va avea un efect foarte disproporționat – cu cele mai mari poveri resimțite de persoanele de culoare și de cele cu mijloace financiare limitate”.

Se pot aduce argumente de fond împotriva diverselor afirmații ale procurorului general, dar chiar dacă cineva îi împărtășește politica, emiterea unor astfel de declarații și încercarea de a submina autoritatea instanței ar trebui să fie o anatemă pentru orice ofițer responsabil de aplicare a legii. Este esențial ca domnul Garland să-și recapete calmul și să se concentreze asupra muncii sale. După cum notează cu umor de cimitir Kyle Mann, de la site-ul satiric Babylon Bee, ar putea exista o reacție violentă din partea extremiștilor la decizia de astăzi:

Autoritățile avertizează că protestele din această seară ar putea escalada de la „în mare parte pașnice” la „oarecum pașnice”.

Cei care protestează față de această hotărâre se confruntă cu o provocare specială, deoarece există acum un dezacord între ei cu privire la ce anume susțin și pentru cine. Stânga a fost angajată într-o dezbatere internă confuză despre ce este o femeie. Săptămâna aceasta, organizația pentru dreptul la avort NARAL Pro-Choice America nu a ajutat neapărat la clarificarea lucrurilor, postând pe Twitter:

„Dacă feminismul tău nu include femeile și fetele trans, nu este feminism. Dacă feminismul tău nu înțelege modul în care politicile anti-trans afectează în mod disproporționat persoanele BIPOC, în special femeile și fetele trans de culoare, nu este feminism”.

Tweetul a inclus, de asemenea, emoticoane pentru a da mai multă importanță. Desigur, înainte de a evalua impactul hotărârii de astăzi asupra persoanelor BIPOC, este important să știm ce înseamnă BIPOC. Un articol Vox din 2020 a purtat titlul „De ce termenul “BIPOC” este atât de complicat, explicat de lingviști”, iar acum include această notă în partea de jos a articolului:

„Corecție: Într-o versiune anterioară a acestui articol, BIPOC a fost definit ca fiind “Black and Indigenous people of color”. Aceasta înseamnă “Black, Indigenous, people of color” (Negri, persoane de culoare, indigeni).

Acum vine un e-mail de la Lisa Burkert, de la firma de relații publice TASC Group, care transmite o declarație despre hotărârea de vineri a lui Sean Ebony Coleman, fondator și director executiv al centrului LGBTQ Destination Tomorrow:

„Trebuie să subliniem faptul că această decizie a Curții Supreme va avea un impact asupra oricărei persoane cu uter, indiferent dacă este sau nu identificată ca femeie. Cel mai mult vor avea de suferit persoanele sărace de culoare din zonele rurale. Drepturile reproductive sunt drepturi ale omului și nimeni nu ar trebui să fie uitat în această luptă, în special persoanele trans-masculine. Faptul că acest lucru se întâmplă în timpul lunii mândriei nu ar trebui, de asemenea, să fie pierdut pentru noi – într-un moment în care sărbătorim libertatea, libertățile noastre sunt contestate și îndepărtate. Acesta este apelul nostru la acțiune. Toți cei care nu sunt bărbați cis, albi, sunt în pericol. Cei de pe margine trebuie să iasă în față, să se unească și să lupte”.

După cum a remarcat această rubrică la începutul săptămânii, eforturile stângii progresiste de a se uni au fost deosebit de dificile în ultima vreme. Iar problema de astăzi pare să devină din ce în ce mai complexă. Poate că legiuitorii de stat își pot da seama ce legi privind avortul au sens pentru persoanele din jurisdicțiile lor particulare. Legiuitorii experimentați tind să aibă capacitatea de a înțelege cum se schimbă în timp dorințele și nevoile alegătorilor lor și au, de asemenea, un instinct de a se poziționa pentru un viitor succes electoral.

Să luăm ca exemplu, experimentatul legiuitor care a devenit președintele nostru în 2021. Cu mult timp în urmă, în 1986, Al Hunt de la Journal a scris despre senatorul Joe Biden (D., Del.):

„El spune că se opune eforturilor de a limita dreptul femeii la avort, dar se opune și fondurilor federale pentru finanțarea avorturilor. Cu toate acestea, el a votat în cadrul Comisiei Juridice pentru un amendament constituțional anti-avort și a făcut câteva greșeli în ceea ce privește măsurile de finanțare – câștigându-și dușmănia ambelor părți.

Joe Biden se vaită mult și apoi, de obicei, votează împotriva noastră, spune Jeannie Rosoff, un oficial de top al organizației pro-alegere Planned Parenthood. Este foarte greu de știut dacă această problemă este pur personală, politică sau o combinație a celor două în cazul lui.

Între timp, Douglas Johnson de la organizația anti-avort National Right to Life se plânge: “Ni se pare că, în ultimii ani, senatorul Biden a luat o hotărâre politică potrivit căreia ar trebui să fie mai pro-avort.”.

Nu se poate prezice niciodată cu precizie evoluția preferințelor politicienilor sau ale alegătorilor. Dar poate că peste alți 36 de ani domnul Biden va fi din nou un oponent al cazului Roe.

Tribuna.US