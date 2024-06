O respingere globală împotriva alarmiștilor climatici

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, a proclamat companiile producătoare de combustibili fosili „nașii haosului climatic”, însă mulți europeni, africani și americani nu sunt de acord. Aceștia au arătat recent ce părere au despre agenda ecologică a energiilor regenerabile costisitoare și au susținut în schimb politicieni care îi vor lăsa să-și păstreze mașinile.

Recent, la alegerile pentru Parlamentul European, un număr mare de europeni s-au alăturat ripostei care a început deja în SUA și Africa de Sud împotriva mișcării pentru energie verde. Partidele de dreapta din Italia, Germania și Franța, ale căror platforme includ opoziția față de agenda climatică, s-au descurcat extrem de bine.

Președintele francez Emmanuel Macron a convocat alegeri naționale după ce partidul Raliul Național al Marinei Le Pen, care susține combustibilii fosili, a obținut 12 locuri și 31% din voturi: o pluralitate și aproximativ de două ori mai mult decât partidul Renașterea al lui Macron.

Printre principalii perdanți ai alegerilor europarlamentare se numără Renew Europe, partidul care se laudă că „a jucat un rol principal în creșterea ambițiilor Uniunii Europene de a atinge neutralitatea climatică până în 2050”, și Partidul Verzilor Europeni, care urmărește un acord ecologic și dorește ca Uniunea să fie alimentată în proporție de 100% de energie regenerabilă până în 2040.

Pe 5 iunie, guvernatoarea New York-ului, Kathy Hochul, a amânat pe termen nedeterminat „taxa de congestie” sau taxa planificată de orașul New York, care trebuia inițial să intre în vigoare la 30 iunie. Dacă ar fi fost pusă în aplicare, șoferii ar fi fost obligați să plătească 15 dolari pe zi pentru a intra în districtul central de afaceri din Manhattan sub strada 60. New York se aștepta să strângă 1 miliard de dolari pe an de la șoferi pentru a finanța transportul în comun, deși un raport al Congresului comandat de reprezentantul Josh Gottheimer (D., N.J.) prevedea venituri de peste 3,4 miliarde de dolari.

Susținătorii acesteia au declarat că taxa ar îmbunătăți calitatea aerului, ar reduce congestionarea traficului și ar finanța transportul public, însă ar fi afectat în mod disproporționat companiile mici, locuitorii săraci și alte persoane care se bazează pe transportul personal.

Taxa ar fi fost dură și pentru persoanele în vârstă și cu handicap, dintre care multe nu pot folosi transportul în comun. Iar într-un moment în care munca de acasă a afectat economia din centrul Manhattanului, aceasta ar fi fost un motiv în plus pentru lucrătorii de birou să părăsească orașul.

Marele Măr este norocos că a scăpat de acest rezultat. Noua taxă a întâmpinat o mare rezistență, iar guvernatorul Hochul a avut înțelepciunea de a o anula. Oamenilor nu le place să rămână fără mașini, iar ea a ascultat.

Locuitorii din Virginia au scăpat de un rezultat similar recent, deoarece procurorul general Jason Miyares și guvernatorul Glenn Youngkin au decis să nu respecte noile standarde Advanced Clean Cars II ale Californiei, adoptate în 2022, care impun ca 35 % din noile autoturisme vândute în statul de aur să fie electrice sau alimentate cu hidrogen până în 2026 și 100 % să fie electrice sau alimentate cu hidrogen până în 2035. Virginia se va conforma legislației federale și nu celei din California.

Precedentul guvernator al Virginiei, Ralph Northam, un democrat, a cerut ca statul să adopte standardele pentru automobile din 2021 ale Comitetului pentru resurse de aer din California, care ar fi impus ca o anumită parte din vânzările dealerilor auto în 2025 să fie reprezentată de automobile alimentate cu baterii. Standardele din 2022 sunt mai stricte, dar au fost adoptate după ce Virginia (și alte 15 state) au aderat la standardele din 2021 ale Californiei.

Virginia este primul stat care renunță la standardele 2022 ale Californiei și va încuraja și alte state să facă la fel. Oamenii au nevoie de transport accesibil și fiabil pentru uz personal și profesional. Tractoarele electrice nu le pot înlocui pe cele alimentate cu motorină. Companiile mici se bazează pe camionete alimentate cu benzină care pot tracta echipamente fără a fi nevoite să oprească o oră sau două pentru a se reîncărca în timpul călătoriilor lungi. Muncitorii din construcții au nevoie de mașini ieftine pentru a ajunge la locul de muncă. Și aceasta este o realitate globală.

La alegerile generale din Africa de Sud de luna trecută, Congresul Național African a obținut doar 40 % din votul popular, nereușind să obțină o majoritate pentru prima dată de la înființarea partidului în 1994. Deși Africa de Sud dispune de rezerve vaste de cărbune și gaz, pene de curent au afectat economia și au contribuit la nepopularitatea guvernului ANC.

Întreruperile neplanificate au crescut de la 176.000 în 2007 la aproape 20 de milioane în 2023. Între 2012 și 2022, PIB-ul pe cap de locuitor al Africii de Sud a scăzut cu 17 %, de la 8 174 de dolari la 6 766 de dolari, iar producția industrială a scăzut cu aproape o treime. Cea mai recentă rată oficială a șomajului este de 32,9 %. Noul guvern va trebui să asigure o aprovizionare fiabilă cu energie pentru a revigora sectorul de producție al țării și a reduce șomajul.

Combustibilii fosili sunt demonizați de secretarul general al ONU, însă aceștia permit oamenilor să își încălzească și să își răcească locuințele, să își folosească vehiculele și să utilizeze aparatele electrice în mod fiabil. Iar sursele rezistente de combustibil sunt esențiale pentru sectoarele de producție ale multor țări. Alegătorii știu acest lucru și se fac auziți peste tot în lume.

Tribuna.US

Foto: Presidential Executive Office of Russia/WikimediaCommons