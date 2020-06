O știre ignorată de presa centrală: Universitatea Liberty încheie semestrul cu ZERO cazuri Covid-19, în pofida redeschiderii

O universitate creștină din Virginia și-a încheiat semestrul fără nici un caz coronavirus, în ciuda criticilor severe la care a fost supusă odată cu decizia președintelui universității de a menține campusul deschis pentru studenți., informează The Western Journal

Președintele Liberty University, Jerry Falwell Jr., a fost larg condamnat pentru decizia de a redeschide campusul studenților care nu aveau unde să meargă în luna martie.

„Avem un campus construit pentru 16.000 de studenți”, a declarat Falwell în mai. „1200 de studenți s-au întors să stea în cămine timp de șase săptămâni și erau studenți care fie nu aveau internet de mare viteză sau aveau rude în vârstă care locuiau acasă, fie erau studenți internaționali”, a spus președintele universității.

Pe măsură ce semestrul se încheie, Falwell a anunțat că nu există cazuri de COVID-19 în campus.

„Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu că niciunul dintre studenții care au locuit sau lucrat în campus nu au fost testați pozitiv pentru virus”, afirmă Falwell.

„Nici un test pozitiv COVID-19 care s-a înregistrat în regiunea noastră nu a fost corelat cu studenții noștri care s-au întors în campus după Spring Brake”.

Falwell a adăugat că singurele cazuri de coronavirus din comunitatea universitară au fost angajații care lucrau de acasă sau în afara campusului, „infectările lor fiind corelate cu contactele din comunitatea locală”.

După ce studenții au fost primiți înapoi în martie, specialiștii din domeniul sănătății au inspectat campusul pe fondul îngrijorărilor din partea comunității. Districtul de Sănătate din Virginia Centrală nu a constatat nicio încălcare a ordinului executiv din Virginia care a restricționat anumite activități de afaceri și ale unor organizați în timpul pandemiei coronavirusului.

În ciuda rezultatelor foarte bune al investigației de sănătate, Falwell a continuat să primească o mulțime de critici din partea mass-mediei și a utilizatorilor social media.

„Jerry Falwell îi ucide pe studenții de la Liberty University. Acești oameni sunt nebuni”. „Liberty University îl provoacă pe Dumnezeu, oamenii vor muri și voi spune că nu Dumnezeu a făcut-o, ci Jerry Falwell Jr. Sângele este pe mâinile lui, nu ale lui Dumnezeu” – o parte din criticile primite în mass-media și pe internet.

Deși zona rezidențială și alte clădiri ale campusului au fost deschise, Liberty a organizat cursuri online și a restricționat numărul persoanelor prezentă în clădirile campusului.

„Nu au existat zone disponibile pentru relaxare, toate mesele, scaunele și standurile fiind închise din motive de siguranță”, au spus reprezentanții universității.

Falwell a declarat că universitățile au o obligație față de studenții lor și instituțiile trebuie să ia în considerare asta atunci când decid dacă vor redeschide campusurile în toamnă.

„Consider că universitățile, colegiile au obligația de a face tot ce pot pentru a continua educația studenților. Exact asta am făcut”, afirmă Falwell.

„O facem într-o manieră sigură. Am devenit un model de bună practică. Am livrat la pachet mâncarea din restaurantele noastre. Am implementat distanțarea socială. Toate clădirile academice au fost deschide ca studenții să poată sta răspândiți. Și totul a decurs perfect”, a concluzionat Falwell.

