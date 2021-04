Obama a făcut milioane de pe urma mandatului de președinte, Trump a pierdut 1.1 miliarde de dolari

După ani de zile în care mass-media de stânga a încercat să-l creioneze pe fostul președinte Donald Trump drept o amenințare malefică și lacomă, recent a ieșit la iveală exact opusul, analizează WesternJournal.

Dând o lovitură serioasă narativului mass-mediei, conform căreia alter ego-ul lui Trump ar fi diavolul însuși, Forbes a raportat de curând că fostul președinte a pierdut de fapt 1.1 miliarde de dolari din cauza mandatului, coborând cu aproape 300 de locuri față de poziția sa inițială în clasamentul miliardarilor.

„De când a preluat funcția de la Casa Albă, în ianuarie 2017, și până a plecat , în urmă cu câteva luni, averea lui Donald Trump a scăzut cu aproape o treime, de la 3.5 miliarde la 2.4 miliarde de dolari“, a scris reporterul Forbes, Dan Alexander. „S&P 500, în schimb, a crescut cu 70%.“

Alexander a enumerat în continuare o serie de proprietăți pe care le deține Trump, scriind că, dacă fostul președinte le-ar fi vândut în prima zi, „și-ar fi încheiat președinția cu aproximativ 1,6 miliarde de dolari mai mult decât are în prezent“.

De-a lungul articolului, Alexander l-a criticat pe Trump pentru că nu s-a concentrat asupra propriului portofoliu. Într-un tweet recent, reporterul a scris: „Dacă ar fi ascultat sfatul experților în etică, președinția sa ar fi fost mai curată, iar averea lui ar fi fost acum mult mai mare“.

De asemenea, trebuie menționat faptul că Trump a refuzat să fie plătit pe toată durata președinției, donând salariul anual de 400.000 de dolari către diferite departamente federale.

Deși este clar că Trump a sacrificat oportunitățile de a-și îmbunătăți portofoliul de dragul țării, nu același lucru se poate spune despre fostul președinte Barack Obama. De fapt, Obama chiar a profitat de pe urma funcției de președinte.

Potrivit unui articol din 2018 al Business Insider, familia Obama are acum o avere de 30 de ori mai mare decât cea cu care au intrat în Casa Albă. Valoarea netă actuală a fostului președinte este de 40 de milioane de dolari. Între 2005 și ultimul an al președinției sale, Obama ar fi câștigat 20 de milioane de dolari din salariul său prezidențial, contracte de carte și alte demersuri financiare.

Nu e de mirare că pentru țară s-a făcut atât de puțin.

Potrivit unui articol Forbes din 2017, trei sferturi din cele 20 de milioane de dolari ale lui Obama au provenit doar din contracte de carte – câștigând aproape 7 milioane de dolari din „Dreams from My Father“ și aproape 9 milioane de dolari din „The Audacity of Hope“ și „Of Thee I Sing: A Letter to my Daughters“ împreună, totalizând aproximativ 15.6 milioane de dolari pe care fostul președinte le-a făcut la Washington ca autor.

Altfel spus, Obama s-a concentrat mai mult pe a scrie cărți care să-i aducă profit decât pe problemele țării. Iar atunci când a adoptat vreo legislație, aceasta a fost fie redundantă, de exemplu demersurile sale de „a reduce diferența de salarizare“, fie distructivă din punct de vedere cultural, precum sprijinirea hotărârii Curții Supreme din 2015 privind căsătoria între persoane de același sex.

Trump, din contră, și-a petrecut perioada de mandat securizând granița de sud, protejând sanctitatea vieții, stimulând economia și pregătind terenul pentru vaccinarea a milioane de americani în lunile ce urmează.

Trump a lucrat în beneficiul țării, în timp ce Obama a lucrat pentru el însuși și pentru agenda trezită.

Forbes îl critică pe fostul președinte pentru că nu a tras foloase de pe urma dezvoltării economice pe care a determinat-o. Cu toate acestea, se pare că acțiunile lui Trump îi demonstrează cu adevărat caracterul.

În timp ce mass-media instituționalizată l-a acuzat continuu pe fostul președinte că e „lacom“ și vrea doar să se îmbogățească, acest raport Forbes demonstrează exact contrariul.

Tribuna.US