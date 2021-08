Obsesia presei pentru DeSantis arată că se tem de el

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, va candida în 2024 la funcția de președinte, sau cel puțin așa gândesc strategii democrați care nu mai pot dormi noaptea din cauza asta. Și nu e nevoie de ani de expertiză pentru a ști de ce. Devine evident la prima vedere: guvernatorul conduce într-un mod eficient și convingător, analizează Juan P. Villasmil într-un articol American Spectator.

El evocă personalitatea trumpiană captivantă, lucru care i-a permis să-și consolideze renumele și să devină personajul anti-Biden la nivel național. Dar, spre deosebire de fostul președinte, se străduiește să pară ferm, nu arogant, harnic, nu super ambițios și vigilent, nu impulsiv. Prin urmare, reprezintă o amenințare la adresa actualului construct politic și a tuturor susținătorilor lui corporatiști. Deci, logic, întrucât asasinarea efectivă nu este posibilă, următorul pas îl constituie asasinarea caracterului său. Și este clar că s-a demarat deja un astfel de proces.

Recent, redactorul MSNBC, Dean Obeidallah, a publicat un articol intitulat „De ce Ron DeSantis este mai periculos decât Trump“. Atacul a început cu afirmația că „ar trebui să existe un loc special în iad – sau probabil în închisoare – pentru politicienii care pun obiectivele lor politice mai presus de sănătatea și siguranța copiilor noștri“. După ce l-a acuzat pe guvernator că și-a pus propriile interese înaintea vieții copiilor nevinovați, Obeidallah a concluzionat că, deși „Donald Trump reprezintă un pericol clar și real pentru națiunea noastră“, DeSantis este și mai de temut.

Articolul face referire la un sondaj al Florida Politics, care arată că 62% dintre locuitorii statului însorit sprijină obligativitatea purtării măștii în școli și pe specialiștii care pledează pentru aceasta. Ceea ce îl determină pe autor să concluzioneze că „DeSantis, la fel ca Trump, se concentrează doar asupra susținătorilor republicani“, chiar dacă asta înseamnă să provoace „îmbolnăvirea copiilor – sau mai rău“. DeSantis arată ca un tiran, nu? Acesta este și scopul.

Scopul este stârnirea emoției, dar numai să îndrăznească cineva să menționeze că rata mortalității în cazul copiilor cu vârsta sub 16 ani rămâne sub 0,003% comparativ cu cea de „0,006% în timpul epidemiei severe de gripă din 2017-2018“, așa cum a făcut Eugene M. Chudnovsky pentru The Hill și risă să fie etichetat „anti-știință“.

Nu este neapărat o problemă faptul că se critică politica lui DeSantis privind utilizarea măștilor; e ceva normal într-o țară liberă. Însă, numitorul comun al știrilor din prezent nu este o dorință deosebită de a descoperi adevărul sau de a contesta dogmele. Scopul este politic, iar autorul l-a denunțat el însuși.

Redactorul MSNBC a susținut că ceea ce îl face pe DeSantis periculos pentru națiune – care în limbajul mass-mediei mainstream s-ar traduce drept „dăunător pentru Partidul Democrat“ – este faptul că guvernatorul știe cum să exercite „o putere guvernamentală reală“. El continuă subliniind că „în timp ce Trump ar fi reușit să intre la Wharton School of Business din cadrul Pennsylvania University prin intervenția unui membru de familie, DeSantis a absolvit cu brio Yale University și Harvard Law. În plus, DeSantis, care a servit în Marină ca ofițer JAG, are doar 42 de ani, mult mai tânăr decât Trump, care a atins 75 de ani.“

Poate să fie mai clar de atât? Da, și tocmai de aceea continuă afirmând în mod explicit că el consideră că „DeSantis este viitorul partidului republican“. Și cu asta își dezvăluie adevăratele intenții din spatele criticii. Este o acțiune necinstită, partizană și menită să stârnească frică. Cu alte cuvinte, este exact ceea ce declară ei că urăsc, dar și ceea ce fac în fiecare zi.

Un alt lucru fascinant este cât de contradictorie este obsesia pentru DeSantis atunci când este evaluată folosind standarde liberale. În prezent, rata de vaccinare în Florida este de peste 60%. Iar programul de monitorizare a vaccinării COVID-19 în SUA al Mayo Clinic arată că acest lucru face din Florida statul cu cel mai mare număr de vaccinați, dintre cele câștigate de fostul președinte la alegerile din 2020. Și nu numai atât, ci Florida depășește și multe state conduse de democrați. În plus, face sens să considerăm că statul are cel mai mare procent de cetățeni în vârstă și este al treilea ca număr de imigranți.

Până în prezent, New York, Massachusetts și New Jersey rămân statele cu cele mai mari rate de deces datorită coronavirusului, Florida și Texas găsindu-se la peste douăzeci de locuri în urma lor. A fost cea mai bună săptămână pentru Florida și Texas? Deloc, dar focalizarea intensă asupra lor încă de la bun început a devenit obositoare. Dacă numărul de cazuri crește brusc în alte părți, nimeni nu pare să observe, dar nu la fel stau lucrurile cu statele cruciale pentru republicani! Sunt mediatizate ca și când ar fi avut loc un genocid și orice interpretare iese din discuție.

De exemplu, în martie, comparația între state privind numărul de spitalizări curente arăta că Florida, cu aproape 21 de milioane de locuitori, avea 3.307 pacienți spitalizați. New York, cu aproape 19 milioane de locuitori, avea 4.789 de pacienți spitalizați. Și când s-a făcut comparație între Texas și California, primul avea 4.721, iar cel din urmă 4.291. Dar ghiciți care state au fost criticate dur și care au fost lăudate, chiar și atunci când controversele erau omniprezente? Cu toții ne aducem aminte.

Anul trecut, Washington Post și câteva canale media de stânga comentau într-una despre oamenii care mergeau la plajă. Dar acea obsesie i-a făcut să ignore faptul că, în ciuda guvernării orientate spre libertate din Florida, cifrele arătau mai bine acolo decât în ​​California unde era lockdown. Și când guvernatorul Andrew Cuomo ar fi trebuit tras la răspundere, New York Times a încercat din răsputeri să editeze adevărul pentru ca situația din Florida să arate groaznic iar cea din New York minunat.

Când s-a pus problema redeschiderii școlilor, mulțimea #WeBelieveInScience a ignorat medicii pediatri care anunțau pe canalele lor că măștile nu sunt eficiente în cazul copiilor din școala primară și declarau că și-ar trimite copiii înapoi în bănci fără ezitare. Câteva luni mai târziu, aceeași mulțime condusă de Joy Reid de la MSNBC se plânge că guvernatorii republicani „ucid copiii“. S-a schimbat ce zice știința sau avem de-a face cu încă un caz de ipocrizie incomensurabilă?

Densitatea populației, diferențele de vârstă, politicile și opinia publică sunt doar câțiva dintre factorii care trebuie luați în considerare atunci când raționalizezi cum prezinți situația COVID-19. Este adevărat că majoritatea dintre noi nu suntem epidemiologi, dar cu toții putem observa intențiile rele. Iar atenția acordată lui DeSantis provine din animozitate politică, nu din dezacord bazat pe rațiune.

Traducere și adaptare

Tribuna.US