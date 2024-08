Ohio: O instanță se pronunță în favoarea unei profesoare creștine forțate să folosească „pronume transgender”

Recent, o instanță federală a decis că un district școlar din Ohio a încălcat drepturile conferite de Primul Amendament ale unei profesoare creștine, ceea ce experții salută drept o victorie pentru libertatea de exprimare și libertatea religioasă.

Angajată ca profesoară de engleză cu normă întreagă la sfârșitul anului școlar 2021, Vivian Geraghty a demisionat din funcție în 2022 după ce i s-a spus să folosească „pronumele preferate” ale unui elev. Argumentul pe care l-a prezentat în procesul său a fost că utilizarea pronumelor care nu reflectă sexul biologic al copilului „ar forța-o să îmbrățișeze conceptul de identitate de gen împotriva credinței sale religioase conform căreia Dumnezeu a creat două sexe neschimbătoare, masculin și feminin”.

Potrivit judecătoarei Pamela Barker, districtul școlar local Jackson „a obligat-o pe Geraghty să folosească numele și pronumele preferate ale elevilor”. În acest fel, au obligat-o pe profesoară „să spună ceea ce nu era în mintea ei cu privire la o chestiune de importanță politică și religioasă”.

Sarah Parshall Perry, senior legal fellow în cadrul Edwin Meese III Center for Legal and Judicial Studies de la The Heritage Foundation, a postat pe X că decizia instanței este „o veste bună pentru libertatea de credință”.

„Școlile nu pot obliga profesorii, administratorii sau elevii să folosească „pronumele preferate” atunci când acest lucru le-ar încălca convingerile – religioase sau de altă natură”, a adăugat ea. „Identitatea de gen constituie o bază putredă pentru jurisprudență. Mai multe victorii ca aceasta vor urma cu siguranță”.

Thomas Jipping, de asemenea de la Fundația Heritage, a mai remarcat că aceasta este „o dovadă în plus că … aceste politici de gen NU sunt legate de curriculum sau de administrație, unde școlile primesc deferență. Acestea sunt politici ideologice pe care școlile aleg să le impună copiilor și familiilor”.

Arielle Del Turco, director al Centrului pentru Libertate Religioasă din cadrul Family Research Council, a declarat: „Este bine să vedem că instanța a confirmat drepturile la Primul Amendament ale acestui profesor în acest caz”. În cele din urmă, „profesorii nu ar trebui să se confrunte cu un discurs obligat în favoarea unei perspective ideologice care încalcă convingerile lor religioase profunde. Aceasta este ceea ce a făcut școala prin încercarea de a forța un profesor creștin să folosească pronumele de gen preferate care nu corespund cu sexul biologic al elevilor.”

Școlile au menirea să educe, a susținut Del Turco, așa că „nu ar trebui să se ocupe de forțarea conformității ideologice”. Din fericire, a adăugat ea, „libertatea religioasă a câștigat în mod constant în instanțe”. Dar „este descurajant să vedem că districtele școlare continuă să o pună la încercare. Avem nevoie de o restaurare a respectului pentru libertatea religioasă și libertatea de exprimare în cultură, nu doar în instanțe”.

David Closson, director al Centrului FRC pentru viziunea biblică asupra lumii, a oferit o analiză biblică a situației în care s-a aflat Geraghty. „Minciuna pernicioasă a ideologiei LGBTQ provoacă un rău ireparabil în rândul atâtor tineri de astăzi”, a spus el. „O felicit pe Geraghty pentru poziția sa îndrăzneață împotriva unei ideologii care este distructivă și responsabilă de semănarea răului și confuziei în rândul copiilor din sălile de clasă”.

Având în vedere că acest caz nu este primul de acest fel și probabil că nu va fi nici ultimul, Closson a subliniat importanța disecării cazului dintr-o perspectivă biblică a lumii, pentru a se pregăti mai bine pentru cazul în care va apărea din nou.

De fapt, a observat el, „Dumnezeu a creat bărbatul și femeia, iar ideea că cineva își poate schimba sexul nu numai că este absurdă din punct de vedere științific, dar nu are nicio bază în Biblie sau în teologia creștină”. Și, deși „nu este niciodată ușor să iei atitudine pentru adevăr, consecințele lipsei acestei poziții ar putea costa multe vieți din generația următoare”. Ca atare, a susținut el, creștinii trebuie să se roage cu fervoare.

Odată cu începerea unui nou an școlar, „creștinii de pretutindeni ar trebui să se roage pentru profesori și în special pentru creștinii care sunt profesori” – în special creștinii care predau în școli publice sau necreștine. Pentru ei, a subliniat Closson, „presiunea de a se conforma ideologiei de gen este mai puternică acum decât a fost vreodată”. Așadar, „trebuie să ne rugăm pentru ca profesorii să aibă curajul convingerilor lor”. Nu doar pentru ca „propriile lor drepturi civile să fie protejate de oficialii administrației școlare, ci și pentru ca ei să poată „fi lumină și sare în mediul în care Domnul îi are”.

În plus față de rugăciunea pentru profesori, Closson a subliniat necesitatea de a ne ruga pentru elevi. „Este important să ne amintim că, între grădiniță și clasa a XII-a, un elev va petrece 16.000 de ore într-un mediu formal de clasă”. Aceasta înseamnă că credincioșii trebuie să se roage „pentru elevii creștini care se confruntă cu mii de ore de instruire care adesea subminează o viziune biblică asupra lumii”, a îndemnat el.

Rugați-vă, a concluzionat Closson, „ca ei să fie capabili să diferențieze adevărul de minciună și să ia poziție pentru Cuvântul lui Dumnezeu atunci când totul în jurul lor îi va încuraja să îmbrățișeze ideologii și viziuni asupra lumii nebiblice”.

Tribuna.US

