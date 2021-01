Opinia unui cetățean de rând: Refuz să privesc America prin lentilele CNN

Inaugurarea recentă a lui Joe Biden a stârnit o avalanșă de comentarii, și pro și contra. Iată cum vede lucrurile Alex Pop, un om care a trăit în sistemul comunist și care îi recunoaște tentaculele în viața actuală a Americii.

Sunt un imigrant român sărac.

Apreciez libertatea atât de mult încât am fost dispus să-mi risc viața, astfel încât copiii mei să poată crește în cea mai măreață și mai liberă țară de pe pământ: Statele Unite ale Americii.

Am urmărit FIECARE dezbatere prezidențială, fiecare discurs de acceptare din noaptea alegerilor și fiecare discurs privind Starea Națiunii de când am venit aici. Și, bineînțeles, fiecare inaugurare prezidențială. Deci, evident, am urmărit și această inaugurare.

Dar de data aceasta am fost cuprins de tristețe în timp ce priveam: țara pe care o iubesc atât de mult s-a schimbat în Statele Divizate ale Americii.

An de an am urmărit cum o ideologie progresistă marxistă pune stăpânire pe cultura și sistemul nostru educațional. Am asistat la o respingere a valorilor iudeo-creștine pe care s-a întemeiat această țară, înlocuirea Adevărului cu propagandă și moartea bunului simț. Nu-mi mai recunosc țara.

Astăzi, mass-media noastră americană îmi amintește de țara mea natală, în care fiecare scriitor, jurnalist sau prezentator de televiziune trebuia să cânte în același ton și să urmeze aceleași ordine de marș. Am refuzat atunci să văd lumea așa cum dorea mass-media controlată de comuniști, și astăzi refuz să văd America așa cum vrea CNN.

De aceea nu sar de bucurie că „Trump și copiii săi corupți“ au părăsit Washingtonul și au fost înlocuiți de un „mare patriot“ care, cu Hunter Biden de partea sa, va „unifica și vindeca America“.

Mă rog pentru vindecare și unitate, dar niciodată cu prețul principiilor mele, niciodată îmbrățișând o ideologie anti-Dumnezeu, niciodată susținând lideri care vor restricționarea libertății de exprimare a oponenților lor.

Știu că stânga a câștigat, iar conservatorii vor face obiectul unei vânători de vrăjitoare. Dar știu și în mâna CUI e ziua de mâine.

Înapoi la muncă.

Tribuna.US