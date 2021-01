Opinie: Alegerile din Statul Georgia și ascensiunea creștinismului „progresist”

Democrații au câștigat alegerile senatoriale din Georgia, asigurând un echilibru perfect de 50 la 50 între democrați și republicani în Senat. Voturile au fost extrem de strânse, diferența dintre candidații câștigători și perdanți fiind de doar 1% ori chiar mai puțin.

O analiză realizată de Peter Costea.

Între cei doi senatori democrați tocmai aleși se află și un creștin „progresist”, dl Raphael Warnock, un bărbat de culoare, pastor la Ebenezer Baptist Church, biserica pe care, în anii 50 și 60, o păstorea Dr. Martin Luther King (MLK), liderul de culoare care a condus vreme de mai mulți ani campania pentru drepturi civile și nediscriminare a populației de culoare din America. [Link: https://www.ebenezeratl.org/our-pastor/]

EBC se află în Atlanta, principala metropolă a statului Georgia. De mai bine de 60 de ani, EBC a fost o „meccă” a populației de culoare din SUA, dar mai ales a „progresiștilor” de culoare. Numărul candidaților la funcții publice, și chiar al celor aleși, care au trecut ori vorbit în această biserică, este enorm. În 2005, dl Warnock a ajuns și el printre pastorii acestei biserici, o funcție de distincție, una greu de dobândit și, probabil, politică.

EBC este o biserică „progresistă” și nu e un lucru ascuns ca dl Warnock este pro-avort, o poziție ciudată nu doar pentru o persoană de culoare ori una creștina, dar mai ales pentru un pastor. Mass media nu a încetat să-l promoveze pe dl Warnock ca și creștin „progresist”. Ceea ce deranjează, irită chiar, și trebuie să ne dea de gândit.

Nu pot exista creștini „progresiști”. Valorile „progresiste” sunt incompatibile cu cele creștine. Din nefericire, secularizarea a produs o categorie de „creștini secularizați” care nu gândesc în termeni biblici, ci în termeni seculari, dar care totuși încearcă să-și păstreze și identitatea creștină.

„Progresismul” creștin este deosibit de avansat în Europa, iar acum, odată cu alegerea dlui Biden ca Președinte al SUA, „creștinismul progresist” a ajuns și în Casa Albă. Dl Biden și dna Harris se autodefinesc ca fiind creștini, dar sunt vârful de lance al ideologiei anti-creștine, pro–avort și pro-homosexualitate a partidului democrat.

Manifestările „progresiste” ale creștinilor americani se întețesc și devin îngrijorătoare. Sunt nu doar ciudate, dar și extremiste și reflectă o gândire idolatră și blasfemiatoare.

La începutul lunii, un deputat tocmai ales în Camera Deputaților, democratul de culoare Emanuel Cleaver, pastor metodist, a ținut o rugăciune în Congres, terminând cu următoarea frază: „in the name of the monotheistic God, Brahma, and ‘God’ known by many names by many different faiths, Amen and awoman. / În numele Dumnezeului monoteist, Brahma și ‘Dumnezeu’ cunoscut după multe nume în multe religii. Amen și awoman”.

Straniu, nu? Diabolic, nu? Acest „pastor” încercă să împletească ecumenismul religios cu ideologia de gen, făcând un joc de cuvinte. Amin în engleză este „Amen”. Încercând să fie corect din punct de vedere politic, și în rând cu ideologia democrată (anti-creștină), a făcut un joc de cuvinte.

Amen implică cuvântul „men / bărbați”. A sexualizat înțelesul cuvântului „Amen”, făcându-l echivalentul lui „awoman”, un cuvânt corupt din „amen” pe care l-a feminizat.

Râdem? Probabil. Dar ar trebui să plângem. Noi râdem, dar ei stăpânesc peste noi. Și ne târăsc într-un exil spiritual cu acordul, consimțământul și sprijinul voturilor noastre.