OPINIE | Bula în care trăiești te face să fii mai ignorant?

Un comediant dintr-un club a început să facă o glumă despre președintele Joe Biden și a fost prompt huiduit de o femeie care a strigat: „Oprește-te. Îmi place Joe”. Am vizionat clipul video de pe YouTube și m-am minunat încă o dată de ideea că cineva în 2023 ar putea fi atât de ignorant cu privire la caracterul lui Biden, scrie Alicia Colon pentru The American Thinker.

În prezent, sondajele de opinie arată că ratingul său de aprobare este cel mai scăzut din istorie pentru un președinte în funcție, dar simplul fapt că 30% dintre cei chestionați încă mai cred că face o treabă bună înseamnă că idiocrația este acum starea normală în America.

Bine, poate că mă înșel și IQ-ul mediu în America nu a scăzut la -50. Poate că răspunsul este că o parte semnificativă a populației trăiește într-o bulă de ignoranță totală a realității.

Ei nu au citit niciun indicator economic care raportează cele mai ridicate niveluri de inflație din ultimele decenii.

Ei nu au văzut niciunul dintre multele, multele clipuri video în care președintele adulmecă părul fetițelor și le atinge în mod nepotrivit. (Atenție, aceste clipuri video sunt toate pe YouTube.) Nu au ascultat rapoartele care confirmă că întreaga familie Biden este la fel de coruptă ca familia fictivă Corleone din The Godfather, doar că familia Biden își ia banii din China și Ucraina. Milioanele de imigranți ilegali cărora această administrație le-a permis să intre în țară nu le-au invadat încă cartierul, așa că ei încă mai cred că administrația Biden ne securizează granițele.

Nu pot decât să-mi imaginez ce trebuie să fie în interiorul acelei bule magice în care trăiesc acești americani slab informați. Probabil că singurele ziare permise sunt New York Times, Washington Post și Los Angeles Times. New York Post și New York Sun sunt interzise în acest tărâm. Canalele de televiziune se limitează la CNN, MSNBC și, uneori, PBS. Singurul canal de radio ascultat este NPR, Howard Stern și orice radiodifuzor care este afectat de sindromul Trump Derangement.

Petrecerile cu cocktailuri sunt doar pentru democrații de stânga, pentru cei care nu se vor întoarce niciodată la Trump, pentru globaliști și pentru alarmiștii climatici. Conversațiile trebuie să includă mai multe pronume. Oamenii sănătoși la cap nu sunt nicăieri la vedere în această bulă.

Cine sunt acești oameni cu bule? Ei sunt cei din audiența emisiunii The View care aplaudă ori de câte ori gazdele cu creiere goale fac declarații politice idioate și ignorante. Ei sunt, de asemenea, cei care huiduie și aplaudă atunci când invitatul liberal al lui Bill Maher îl insultă pe vorbitorul conservator. Vă amintiți când Bill Maher era la New York cu emisiunea sa “Politically Incorrect Show”? Apoi s-a dus la Los Angeles și a devenit politically correct. Acum adulmecă aerul și simte că valul se schimbă și face comentarii sensibile. Eu nu sunt impresionată.

Există comentatori sănătoși la cap care declară adevărul despre care am vorbit mereu în ultimii 23 de ani și nu putem decât să sperăm că aceștia reușesc să spargă bula de stânga. Ei au videoclipuri pe care oricine le poate viziona pe YouTube în acest moment. Priviți și învățați de la Andrew Klavan, Douglas Murray, Jordan Peterson, Lawrence Fox, Eric Metaxas și Dave Rubin.

Pentru cei care nu pot sau nu vor să caute adevărul în afara bulei nefaste, îl voi enumera aici și sper că oricine citește acest articol îl va răspândi pe scară largă.

Există doar două genuri. Masculin și feminin. Orice bărbat biologic care dorește să concureze într-un sport feminin ar trebui să aibă interdicție de participare. Nici nu ar trebui să i se permită accesul în toaletele fetelor.

Donald Trump a pierdut alegerile din 2020 pentru că acestea au fost furate prin fraudă în masă comisă de Partidul Democrat. Toate eforturile de a prezenta dovezi credibile au fost respinse, chiar dacă dovezile erau flagrante și clar vizibile. Cum poate cineva să explice videoclipul care arată buletine de vot pe hârtie, nesemnate și neverificate, aduse în centrul de votare după orele de program și după ce observatorii GOP au fost forțați să plece?

Al Gore este probabil primul miliardar din domeniul schimbărilor climatice de când a inițiat farsa încălzirii globale cu filmul său “Un adevăr incomod”. Deși nu este singurul șarlatan care s-a îmbogățit înșelând municipalitățile pentru a investi în surse de energie alternativă inutile, cum ar fi turbinele eoliene care ucid vulturii.

În curând, discipoli academicieni fără creier au băgat această minciună pe gât elevilor din școlile publice. Însăși ideea că oamenii trebuie să salveze o planetă veche de mii de ani prin ecologizare este mai mult decât stupidă. Adevărul este că nivelurile de dioxid de carbon despre care ni s-a spus că sunt atât de mortale sunt, de fapt, mult mai mici decât cele de care planeta are nevoie pentru viață.

Dioxidul de carbon este necesar pentru viața plantelor, care îl vor transforma în oxigen, de care planeta are nevoie. Fă-ți temele și cumpără “Fake Catastrophes and Threats of Doom” (Catastrofe false și amenințări de condamnare) de un om de știință adevărat, Patrick Moore. Veți fi uimiți de câte minciuni am înghițit ca fiind evanghelie.

În 2020, revoltele Antifa, organizate de un anumit miliardar de stânga, au jefuit și au ars până la infamie, în timp ce au convins cumva comunitățile să definanțeze poliția care era acolo pentru a-i proteja.

Black Lives Matter (BLM), care a promovat proteste anti-poliție, a primit milioane de donații de la americani, în iluzia că negri nevinovați și neînarmați sunt uciși de poliție, deși statisticile arată că mai mulți albi neînarmați au fost uciși în timpul acțiunilor poliției.

În mod ironic, trei lideri ai Black Lives Matter, Patrisse Cullors, Alicia Garza și Melina Abdullah, ar fi plătit 6 milioane de dolari care au fost donați grupului de activiști pentru a cumpăra o vilă de 6.500 de metri pătrați. Aceste fonduri ar fi trebuit să meargă pentru a restaura afacerile care au fost distruse de protestele violente și fără sens.

2024 ar putea fi cel mai important an electoral din istoria națiunii noastre. Locuitorii bulei trebuie să recunoască un lucru: deși există grupuri extremiste de ambele părți, cei de dreapta iubesc America, iar cei de stânga nu. De fapt, stânga (adică democrații) face tot posibilul pentru a ne distruge istoria, cultura, standardele morale și religia.

Tribuna.US