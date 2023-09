OPINIE | Când descendenții lui Darwin se consideră câini

Foto: Anastasiya Lobanovskaya/Pexels

Știrea a făcut deja înconjurul pământului: sute de germani au ieșit recent în stradă pentru a-și etala și sărbători noua lor identitate canină. Nu se mai consideră ființe umane (homo sapiens), ci câini.

[Link: https://www.dailymail.co.uk/news/article-12544297/Hundreds-people-identify-DOGS-gather-bark-howl-Germany.html]

Am putea spune „vai, ce nebunie”! „Nu-s întregi la minte!”

Așa am reacționat și noi și părinții noștri când am fost confruntați cu alte „identități” bizare. Dar am zâmbit doar. Am comentat în mintea noastră sau în șoaptă că „oamenii ăștia nu sunt normali”.

Nepăsarea lor și a noastră ne-a dus la punctul în care ne aflam astăzi: bizarul și straniul, anormalul și putregaiul devin identități noi care își cer recunoașterea în drept, în lege, în deciziile tribunalelor.

Într-un sens, ceea ce am văzut în Germania nu trebuie să ne surprindă. Când, asemenea învățăturilor lui Darwin, consideri că descinzi din animale, îți vei atribui, mai devreme sau mai târziu, o identitate de animal. Curios este însă că germanii au ales să se identifice ca fiind nu „maimuțe”, ci câini.

Să nu uităm că și identitatea homosexuală moderna a început tot în Germania, în anii 1880, când primul club homosexual din lume a fost înființat în Germania, iar cuvântul “homosexual” a fost adăugat la dicționarele europene. De atunci, identitatea elgibisită s-a extins și procentul populației care a îmbrățișat această identitate este în creștere.

Ce am văzut în Germania săptămâna trecută este doar începutul. La orizont se reliefează alte „identități” și mai bizare, pe care le vom comenta la vremea potrivită.

Peter Costea