Opinie: Catolicii îl pun la punct pe dl Biden. Când o vor face și celelalte confesiuni?

Catolicii americani l-au pus la punct pe dl Biden, în mod elegant, dar pe înțelesul tuturor. Pasiunea cu care catolicii s-au opus, de multe decenii, avortului, cât și pasiunea cu care au promovat dreptul la viață al copiilor nenăscuți, inspiră. Pasiunea lor pentru familie și valorile familiei, de asemenea, inspiră, opinează avocatul româno-american Peter Costea.

Este în plus remarcabil că, cel puțin în afara Europei Occidentale, conservatorismul catolicilor de rând se împletește armonios cu conservatorismul episcopilor și al celorlalți ierarhi catolici. Este un lucru observat și de mass media seculară din America, care, în aceste zile de după investirea celui de al doilea președinte catolic al Americii, începe să atace la fel de virulent pe catolici cum i-a atacat de multe decenii pe neoprotestanți.

Chiar ieri, un articol din New Yorker, atrăgea atenția prin virulența cu care titlul lui ataca americanii catolici conservatori: Can Joe Biden Save American Catholics from the Far Right? Poate Joe Biden să salveze catolicii americani de extrema dreaptă?

Până în anii recenți, majoritatea neoprotestanților erau catalogați de mass media ca făcând parte, ori constituind, în masă, „the far right / extrema dreaptă”. Este o eticheta nemeritată, echivalentă cu eticheta, tot nemeritată, aplicată tuturor musulmanilor din toată lumea ca fiind „teroriști” ori „fanatici”.

Stânga politică americană încă sângerează pentru că a pierdut Florida în noiembrie la o diferență de 3%. Democrații se așteptau că Florida va vota cu dl Biden, având în vedere numărul mare de catolici din Miami. Spre șocul lor, însă, un număr în creștere de catolici votează conservator, atât în Florida, cât și în Texas.

Iată însă că lucrurile se întețesc în aceste zile de început de mandat al noului președinte. Un exemplu este elocventa Scrisoare Deschisă a Arhiepiscopului Jose H. Gomez (Los Angeles). Printre altele el afirmă: „Our new President has pledged to pursue certain policies that would advance moral evils and threaten human life and dignity, most seriously in the area of abortion, contraception, marriage, and gender. Of deep concern is the liberty of the Church and the freedom of believers to live according to their consciences / Noul nostru Președinte a promis să urmeze anumite politici care încurajează aspecte morale grave și amenințări la adresa vieții ființei umane și a demnității, cea mai gravă în domeniul avortului și al contraceptivelor, al căsătoriei și al genului. O îngrijorare profundă este și libertatea Bisericii și a credincioșilor de a-și trăi viața în conformitate cu conștiința lor …”

[Link Scrisoare Deschisă: https://www.usccb.org/news/2021/usccb-presidents-statement-inauguration-joseph-r-biden-jr-46th-president-united-states]

Este vremea ca și neoprotestanții să facă la fel: o Scrisoare Deschisă care să o atenționeze pe dna Harris. Duo-ul Biden-Harris este constituit din doi „creștini progresiști”, primul catolic, iar a doua baptistă.

Personal, mă distanțez de dna Harris care, la fel ca dl Biden, promovează murdăria imorală la modă de o generație încoace. Dar și cer lui Dumnezeu, asemenea Arhiepiscopului Gomez, ca El să o întoarcă de pe drumul Damascului pe care merge de mulți ani.

Iar pentru noi toți, este vremea să trecem dincolo de etichetele confesionale când este vorba de principiile și valorile creștine în viața cetății. Toți creștinii conservatori și familiile lor au aceeași inamici bine definiți: revoluția sexuală, secularismul, mass media, și, mai recent, creștinismul „progresist”.

Disprețuirea catolicilor conservatori este un dispreț la adresa noastră a tuturor, iar etichetarea neoprotestanților ca „far right / extrema drapată” este o etichetare a tuturor creștinilor, fără deosebire de apartenența confesională, care, așa cum spune Sf. Apostol Pavel, „vor să trăiască o viață evlavioasă”.

Tribuna.US